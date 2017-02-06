Алтайские «фронтовики» призвали чиновников в срочном порядке расселить бийских «разинцев»

Активисты «Общероссийского народного фронта» в Алтайском крае призвали администрацию Бийска принять срочные меры по расселению жильцов многоквартирного дома на улице Степана Разина, 90. По убеждению «фронтовиков», состояние здания ухудшается с каждым днем, а разрушение кирпичных стен уже заметно невооруженным глазом, однако власти муниципалитета до сих пор ждут, пока дом официально признают аварийным, следует из сообщения организации.

Как удалось выяснить активистам, капитальный ремонт кровли здания запланирован на 2017 год, но общественники призывают учесть реальное состояние многоэтажного дома, который не ремонтировался почти 60 лет. Представители регионального штаба ОНФ побывали на месте событий и убедились, что кирпичные стены покрыты трещинами, в подъездах проваливаются бетонные лестницы. По информации бийских журналистов, руководство управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, предупредило администрацию города об опасности. Дому необходим капитальный ремонт стен и перекрытий, жильцов надо срочно расселить. Представители местных властей не разделили такой обеспокоенности и сослались на отсутствие специального обследования, поскольку обычного осмотра недостаточного, чтобы расселять указанный дом.

По словам члена регионального штаба ОНФ Светланы Беляевой, в обращении к главе администрации Бийска они не только призвали принять срочные меры для обеспечения безопасности жильцов, но и внести изменения в программу капитального ремонта. «При таком состоянии дома нужно провести полный комплекс восстановительных работ. Мы также привлекли внимание руководства регионального оператора капремонта и Минстроя Алтайского края к дому на Степана Разина, 90, акцентировав необходимость внесения изменений в программу на 2017 год с учетом критического состояния многоэтажки», – добавила она.

Напомним, в конце января текущего года ООО «Управляющая компания «Сервис-Групп», обслуживающая аварийный дом по адресу улица Степана Разина в Бийске, поставила городскую администрацию в известность, что многоэтажка со дня на день может рухнуть. УК требовала от властей расселить жильцов дома во избежание трагических случаев, однако чиновники считали, что безапелляционно заявлять об аварийности жилья не стоит до проведения специальной проверки, и оградить бийчан от опасности не поспешили.

Стоит отметить, что похожая критическая ситуация сложилась с соседним четырехэтажным домом № 84 по улице Разина. Летом 2015 года распространились слухи, что в указанном здании обрушился подъезд. Ситуация оказалась несколько иной: в доме сработали аварийные маячки, установленные ранее. Тогда состояние дома специалистами было признано аварийным, и жильцов предупредили о возможной эвакуации. Очередное обследование, проведенное в доме, показало, что ситуация ухудшается. Тогда чиновники называли причину: из-за низкой платежной дисциплины были трудности с техническим обслуживанием дома. Протекавшие в течение пяти лет коммунальные сети «накапали» столько, что пришлось разобрать подъезд, которому грозило обрушение. Так дом и стоит по сей день с «недокомплектом» в один подъезд.