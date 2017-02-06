Минстрой России обвинил Алтайский край в подтасовке результатов программы капремонта

10.02.2017 14:24
Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100 % плана. В том числе в Алтайском крае «приписали» сразу 57 %, заявил чиновник сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам. Его слова приводит RNS.
Замминистра указал, что ряд регионов занимается «подгонкой цифр», отчитываясь о выполнении краткосрочных планов капремонта в полном объеме либо даже с превышением. «Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили», — отметил г-н Чибис.
Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16 %, Липецкая область — на 14 %, Тверская — на 65 %, Вологодская — на 47 %, Ростовская — на 11 %, Оренбургская — на 40 %, Марий Эл — на 18 %, Самарская область — на 35 %, Чувашия — на 19 %, Алтайский край — на 57 %, Забайкалье — на 62 %, Иркутская область — на 52 %, Красноярский край — на 65 %, Чечня — на 21 %, рассказал чиновник.
Замминистра жестко раскритиковал названные регионы. «Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — подчеркнул Андрей Чибис.
По словам главы Минстроя Михаила Меня, объем собираемости средств на капремонт в 2016 году вырос на 8,5 процентных пункта — до 85 % по сравнению с годом ранее.
10.02.2017 14:27
10.02.2017 15:03
10.02.2017 15:08
не замнут, то факту приписки могут в этом году уменьшить финансирование.
10.02.2017 15:35
10.02.2017 15:36
10.02.2017 15:39
10.02.2017 15:46
10.02.2017 15:51
10.02.2017 15:56
"Тем не менее, среди регионов России есть 5 субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% - это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания. По словам министра, эти регионы нахо-дятся на особом контроле ведомства". И никакого Алтайского края
Кто из них считать не умеет интересно)))