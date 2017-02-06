Минстрой России обвинил Алтайский край в подтасовке результатов программы капремонта

Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100 % плана. В том числе в Алтайском крае «приписали» сразу 57 %, заявил чиновник сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам. Его слова приводит RNS.

Замминистра указал, что ряд регионов занимается «подгонкой цифр», отчитываясь о выполнении краткосрочных планов капремонта в полном объеме либо даже с превышением. «Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили», — отметил г-н Чибис.

Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16 %, Липецкая область — на 14 %, Тверская — на 65 %, Вологодская — на 47 %, Ростовская — на 11 %, Оренбургская — на 40 %, Марий Эл — на 18 %, Самарская область — на 35 %, Чувашия — на 19 %, Алтайский край — на 57 %, Забайкалье — на 62 %, Иркутская область — на 52 %, Красноярский край — на 65 %, Чечня — на 21 %, рассказал чиновник.

Замминистра жестко раскритиковал названные регионы. «Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — подчеркнул Андрей Чибис.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, объем собираемости средств на капремонт в 2016 году вырос на 8,5 процентных пункта — до 85 % по сравнению с годом ранее.