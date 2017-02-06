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Главная Лента новостей Минстрой России обвинил Алтайский край в подтасовке результатов программы капремонта

Минстрой России обвинил Алтайский край в подтасовке результатов программы капремонта

10.02.2017 14:24

Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100 % плана. В том числе в Алтайском крае «приписали» сразу 57 %, заявил чиновник сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам. Его слова приводит RNS.

Замминистра указал, что ряд регионов занимается «подгонкой цифр», отчитываясь о выполнении краткосрочных планов капремонта в полном объеме либо даже с превышением. «Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили», — отметил г-н Чибис.

Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16 %, Липецкая область — на 14 %, Тверская — на 65 %, Вологодская — на 47 %, Ростовская — на 11 %, Оренбургская — на 40 %, Марий Эл — на 18 %, Самарская область — на 35 %, Чувашия — на 19 %, Алтайский край — на 57 %, Забайкалье — на 62 %, Иркутская область — на 52 %, Красноярский край — на 65 %, Чечня — на 21 %, рассказал чиновник.

Замминистра жестко раскритиковал названные регионы. «Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — подчеркнул Андрей Чибис.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, объем собираемости средств на капремонт в 2016 году вырос на 8,5 процентных пункта — до 85 % по сравнению с годом ранее.

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Комментарий

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Комментариев 9
Бийчанин

10.02.2017 14:27

Ха-ха... А только ли по капремонту врут? А если взглянуть шире, да копнуть глубже?)))
999

10.02.2017 15:03

Однозначно врут!!!
если

10.02.2017 15:08


не замнут, то факту приписки могут в этом году уменьшить финансирование.
М. Горький

10.02.2017 15:35

Так 57% бюджетных ассигнований куда делись... Это так называемая " борьба с коррупцией"? Аж пыль столбом стоит, до самых небес. Ну, и что по этому поводу скажет мистер президент?
всё как всегда

10.02.2017 15:36

Кто бы сомневался, у нас где ни копни, везде подлог: хоть капремонт, хоть перинатальный центр. И всё с рук сходит, вот что обидно. Рапортуем хорошо, а живём всё хуже.
Алмыс

10.02.2017 15:39

особенности национальной отчётности со времен царя Гороха, хотя 57% - это, пожалуй, слишком, при социализме, развитом, недоразвитом можно было за такое и "загреметь под панфары"
Павел

10.02.2017 15:46

Вообще не удивлён,нисколько.
Добрый человек

10.02.2017 15:51

Это даже по мировым стандартам огромные деньги и у власти партия воров ,олигархов Единая Россия , в Алтайском крае во главе с Карлушей и Локтем и никому не понятно ,как воооообще продвинутым в Москву еврейчиком Бессарабовым .
Считовод

10.02.2017 15:56

А Мень с Чибисом не согласен
"Тем не менее, среди регионов России есть 5 субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% - это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания. По словам министра, эти регионы нахо-дятся на особом контроле ведомства". И никакого Алтайского края
Кто из них считать не умеет интересно)))