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Главная Лента новостей Бездомные собаки, получившие приют в каменской психбольнице, напали на ребенка

Бездомные собаки, получившие приют в каменской психбольнице, напали на ребенка

10.02.2017 15:34

Жительница Камня-на-оби несколько дней назад стала свидетельницей нападения бродячих собак на ребенка. Женщина пояснила газете «Каменские известия», что ей удалось отбить мальчика от стаи, однако она опасается, что случай может повториться с другим школьником или пенсионером.

По словам горожанки, инцидент произошел на улице Первомайской. Она вместе со своей взрослой дочерью ехала на автомобиле, когда на бежавшего впереди мальчика с лаем набросились две собаки. Животные выскочили из двора от пищеблока психиатрической больницы и свалили ребенка в сугроб. Женщины поспешили на помощь и прогнали собак, в результате мальчик отделался испугом. 6 февраля журналисты отправились на место происшествия и убедились, что две бездомные собаки до сих пор находятся там. По всей видимости, четвероногие живут на территории больницы и их там прикармливают.

Председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Каменского района Евгений Корнилов пояснил, что написать заявление на отлов бродячих, бесхозных животных можно как в комитет по ЖКХ, так и в МУП «Благоустройство». Данная организация выиграла конкурс и занимается отловом и содержанием безнадзорных животных. С руководством психиатрической больницы связаться не удалось.

Между тем по данному сообщению СМИ следственные органы СКР по Алтайскому краю инициировали проведение доследственной проверки. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям должностных лиц, не принявших достаточных мер по обеспечению безопасного содержания животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит добавить, что в последние несколько недель 2016 года и в начале нового года вопрос с отловом бездомных животных стоял довольно остро. Жители Каменского района жаловались на участившиеся случаи нападения бродячих собак в городе. По их словам, бездомные животные, прежде всего, представляют угрозу для детей и пенсионеров, которые не смогут дать им отпор. В свою очередь городские чиновники заявляли, что лишь готовятся провести конкурс на отлов собак.

Один из последних случаев нападения бродячих собак произошел 30 декабря прошлого года. 25-летняя сортировщица Вера Чиканова рано утром шла на работу, когда в районе новой церкви на нее напала свора собак. Как рассказала женщина, это уже второе покушение на нее на том же участке, осенью ей удалось отбиться сумочкой. На сей раз ей навстречу выскочили четыре небольших собаки и стали лаять. Затем к ним «подтянулись» и более крупные, одна из которых напала на нее сзади и, прокусив куртку, нанесла серьезную рану в районе бедра. Добравшись до работы, горожанка обратилась с заявлением в полицию.

Фото: «Каменские известия»

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Комментарий

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Комментариев 1
`,ntnm

10.02.2017 15:53

конкурс на отлов собак - во как стало...