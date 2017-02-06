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Главная Лента новостей Конституционный суд признал законной статью, по которой Ильдара Дадина отправили на «отсидку» в Алтайский край

Конституционный суд признал законной статью, по которой Ильдара Дадина отправили на «отсидку» в Алтайский край

10.02.2017 18:33

Конституционный суд (КС) РФ признал соответствующей Конституции статью о многократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). Жалобу на нее подавал первый осужденный — Ильдар Дадин, который сейчас отбывает наказание в колонии под Рубцовском. Об этом сообщает Republic.

Дадин пожаловался на статью в сентябре 2016 года. Он отмечал, что статья нарушает его право не быть осужденным дважды за один и тот же проступок. Подразумевается, что осужденные по данной статье активисты сначала должны понести административное наказание, а затем уголовное за то же правонарушение. Вина активиста, таким образом, состоит в неоднократности правонарушения, что противоречит Конституции, подчеркивает Дадин. Он также указал на нарушение права на свободу мирных собраний и свободу выражения мысли. Всего, по его мнению, статья 212.1 УК РФ нарушает 11 статей Конституции.

Сам активист на заседании не присутствовал, так как суд отклонил ходатайство защиты о его участии в процессе. Он отбывает наказание в Алтайском крае.

Полномочный представитель правительства в КС Михаил Барщевский во время рассмотрения судом жалобы Дадина раскритиковал норму, однако подчеркнул, что она не нарушает Конституцию. Представители президента и Госдумы на суде сочли норму соответствующей Конституции. В отзыве на статью Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ) согласились с позицией Дадина и отметили необходимость изменения законодательства о митингах. Неоднократность совершения правонарушения не может стать условием для «повышения степени опасности таких действий», сказано в заключении. Отмечалось также, что за одно и то же правонарушение не может следовать и административная и уголовная ответственность. В феврале депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, который предлагает исключить статью о многократных нарушениях на митингах из Уголовного кодекса.

Тем не менее КС потребовал отменить приговор Ильдару Дадину. Согласно решению суда, уголовная ответственность по статье может наступать только в случае, если действия субъекта причинили вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям. «Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», – цитирует Republic постановление суда.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. К уголовной ответственности привлекаются лица, которые за полгода более двух раз нарушили статью 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митинов).

Дадин стал первым осужденным по данной статье – в 2015 году он получил три года колонии, но затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки и избиения в колонии в Карелии. Проверки ФСИН и СКР не подтвердили факт применения силы к активисту, но позднее он был переведен в колонию на Алтае.


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Комментарий

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Комментариев 4
ЯБЛО ИЛЬДАР, СЛОВНО КЛОУН

10.02.2017 18:55

СТРОИТ МОРДЫ ОППОЗИЦИОННО - СТРАШНЫЕ
ВИДНО, СМОТРИТ очень ЧАСТО
МУЛЬТИКИ про ВОВУ, МИШУ 2%, ну очень ЯБЛОНАСные.
суд?

10.02.2017 19:19

слишком громкое название для поЗорькина. ему все решения в АП пишут давно этому старперу
А ЯБЛОНАС всегда признавал СУД!?? ТОЛЬКО??

10.02.2017 19:39

от БАЙДЕНА,,, Экстрадировать Ильдара надо НА Родину его справедливого суда.
онегин

10.02.2017 21:13

В АЛЬКАТРАС !!