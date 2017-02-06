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Барнаульцев накормили блокадным хлебом

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Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

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Губернатор Алтайского края решил вернуть часть отнятых у «семипалатинцев» льгот
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Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

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Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

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Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
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Главная Лента новостей «Билайн» предлагает 4G смартфоны за полцены c комплектом услуг связи

«Билайн» предлагает 4G смартфоны за полцены c комплектом услуг связи

10.02.2017 16:31

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии праздников предлагает выгодные условия на покупку смартфонов с поддержкой 4G по лучшей цене в «Билайн». Приобрести их можно в офисах обслуживания и продаж, а также в интернет-магазине «Билайн» по специальной цене – всего за 1990 рублей.

Цена действительна с 6 февраля до 31 мая при условии покупки смартфона в комплекте с мобильным тарифом «ВСЁ за 500» на четыре месяца. Акция распространяется на смартфоны Oysters Atlantic 4G и 4Good Light A103 4G, каждый из которых имеет аналогичные технические характеристики: яркий IPS экран 4.5’’, операционную систему Android 6.0, четырехъядерный процессор, встроенный GPS-модуль, который не даст заблудиться в незнакомой местности.

Приобрести смартфон со скидкой до 50 % можно по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь. Общая стоимость комплекта составляет 3990 рублей. Цена смартфона вне акции — 3990 рублей.

Подробная информация об акции, а также условиях ее проведения доступна на www.beeline.ru.

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