«Билайн» предлагает 4G смартфоны за полцены c комплектом услуг связи

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии праздников предлагает выгодные условия на покупку смартфонов с поддержкой 4G по лучшей цене в «Билайн». Приобрести их можно в офисах обслуживания и продаж, а также в интернет-магазине «Билайн» по специальной цене – всего за 1990 рублей.

Цена действительна с 6 февраля до 31 мая при условии покупки смартфона в комплекте с мобильным тарифом «ВСЁ за 500» на четыре месяца. Акция распространяется на смартфоны Oysters Atlantic 4G и 4Good Light A103 4G, каждый из которых имеет аналогичные технические характеристики: яркий IPS экран 4.5’’, операционную систему Android 6.0, четырехъядерный процессор, встроенный GPS-модуль, который не даст заблудиться в незнакомой местности.

Приобрести смартфон со скидкой до 50 % можно по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь. Общая стоимость комплекта составляет 3990 рублей. Цена смартфона вне акции — 3990 рублей.

Подробная информация об акции, а также условиях ее проведения доступна на www.beeline.ru.