Поддельные подписи экспертов ставят под удар производственную безопасность «двух Алтаев»?

В СФО набирает обороты скандал, связанный с ростом числа поддельных подписей под экспертизами промышленной безопасности. Тема получила продолжение и на федеральном уровне. На конец декабря планировалось проведение совместного совещания Ростехнадзора с представителями общероссийского профсоюза экспертов в области промышленной безопасности. Однако, как заявили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ведомства, мероприятие откладывается на неопределенный срок.

В регионах Сибирского федерального округа в осенне-зимний период 2016-2017 годов по традиции обострилась ситуация на стратегических производственных объектах. Так, в частности суд запретил эксплуатацию площадки барнаульской ТЭЦ-2. Объект представлял угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, не меньший резонанс произвело ЧП в середине января на Бийском олеумном заводе. Взрыв на БОЗ произошел при демонтаже фундамента здания, которое ранее принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ. В результате один сотрудник погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. По данному факту проводится расследование, возбуждено уголовное дело. Еще одно крупное ЧС техногенного характера произошло в Алтайском крае в середине октября. Тогда из-за аварии на подстанции в Рубцовске без света остались более 200 тысяч жителей региона. Не менее проблемным оказался рудник «Веселый» в соседней Республике Алтай. Гендиректора компании Сергея Ионова осенью дисквалифицировали на год в связи с высокой смертностью рабочих на предприятии. Только в течение 2016 года здесь произошло четыре случая со смертельным исходом.

Причина вышеперечисленных ЧС, по некоторым данным, может заключаться в том, что фактически отсутствуют данные о реальном состоянии дел на производственных объектах. Напомним, определение соответствия опасных производственных объектов требованиям промышленной безопасности осуществляется экспертами. До 2014 года система экспертизы промышленной безопасности в РФ формировалась путем саморегулирования. Результатом стало отсутствие у Ростехнадзора возможности осуществлять проверку заключений экспертиз промышленной безопасности и контролировать деятельность экспертов. В связи с неудачным опытом саморегулирования в других областях, правительством было принято решение отказаться от этой концепции в сфере промышленной безопасности. В итоге с 20 октября 2015 года стартовала госаттестация экспертов в области промышленной безопасности. С 1 августа 2016 года Ростехнадзор регистрирует заключения экспертизы промышленной безопасности, подписанные исключительно экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением правительства России.

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми при аттестации, эксперты с недостаточным уровнем знаний не подтверждают профессиональную пригодность. Таким образом общее число экспертов сократилось. Значительное число экспертных организаций, имеющих подписанные и оплаченные контракты с эксплуатантами опасных производственных объектов, не смогли обеспечить достаточный для государственной аттестации профессиональный уровень своих сотрудников. Действующие договоры и наличие в свободном доступе сведений об аттестации, подтолкнули такие организации к незаконному использованию в своих заключениях данных «чужих» аттестованных экспертов и подделки подписей.

По разным оценкам, доля поддельных экспертиз промышленной безопасности в отдельных теруправлениях Ростехнадзора может достигать 40 %. Между тем еще в конце декабря Ростехнадзор заявлял о начале совместной работы с профсоюзом промбезопасности по предотвращению несанкционированного использования сведений экспертов и подделки их подписей по заключениями экспертиз. Соответствующее предложение профсоюза было поддержано статс-секретарем – замруководителя Ростехнадзора Александром Рыбасом. В надзорную службу были переданы копии многочисленных обращений о фактах подделки подписей экспертов под заключением экспертизы промышленной безопасности, поступивших в профсоюз из первичных организаций. Однако, как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ведомства, пока мероприятие так и не состоялось, более того, неизвестны даже примерные сроки его проведения.

Интересно, что в декабре 2016 года в Ростехнадзор поступило письмо от эксперта в области промышленной безопасности. В документе сообщается, что компания «Городской центр экспертиз – Север» подготовила и внесла в реестр заключений промышленной безопасности сведения о проведении экспертизы 40 объектов зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В качестве эксперта в документах был заявитель. Однако эксперт в своем обращении в органы Ростехнадзора утверждает, что в проведении экспертиз не участвовал, заключения не подписывал, а его подпись под документами является поддельной. До этого в ноябре 2016 года руководитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора направил обращение в ГУ МВД России по Нижегородской области о выявлении случая подделки подписи эксперта на заключении промышленной безопасности на обоснование безопасности объекта «Участок магистрального нефтепровода «Горький – Рязань-2» и внесении фальсифицированных данных в реестр заключения экспертизы промышленной безопасности. Это лишь два примера из общей массы случаев использования поддельных подписей экспертов.

Между тем, согласно требованиям законодательства, структурное подразделение тероргана Ростехнадзора обязано публиковать сведения об эксперте, содержащиеся в реестре, на официальном сайте. Однако эту норму исполняют лишь Забайкальское и Енисейское управления, что не позволяет эксперту самостоятельно контролировать использование своих данных об аттестации. ИА «Банкфакс» попыталось выяснить, насколько остро стоит проблема подделки подписей на территории «двух Алтаев», однако получило формальный ответ от Сибирского управления Ростехнадзора. По данным ведомства, в госреестре содержатся сведения о 10 910 опасных производственных объектах на территории Западной Сибири, из них 2664 находятся на территории Алтайского края и Республики Алтай. Между тем с 1 августа по 30 ноября управлением внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 7349 заключений. При этом ведомство ссылается на то, что у него отсутствуют сведения подложного использования подписи эксперта за этот период не только на территории «двух Алтаев», но и в целом в Западной Сибири.

Однако ведомство не смогло четко описать механизм, который бы предотвращал регистрацию подложных заключений. Так, самостоятельно эксперт не может получить в Сибирском управлении Ростехнадзора сведения о якобы подписанных им заключениях. Таким образом, в управлении не созданы барьеры для регистрации подложных заключений экспертиз промышленной безопасности. Кроме того, можно сделать вывод о том, что в регионе отсутствуют объективные данные о состоянии опасных производственных объектов, а также не контролируется их реальное состояние. Это в свою очередь в дальнейшем может увеличить число техногенных катастроф на территории СФО.