Алтайский Минстройтранс отрицает достоверность озвученных федеральным замминистра обвинений в приписках

Пресс-служба Минстройтранса Алтайского края заявляет об ошибочности озвученных замминистра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом обвинений в подтасовке данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов. В подтверждение приводится комментарий краевого замминистра Андрея Голубцова, который утверждает, что план на 2016 год все же действительно был выполнен на 100 %. Однако пресс-секретарь г-на Чибиса заявила ИА «Банкфакс», что в данном случае Алтайский край пошел на хитрость и подтасовку.

Как сообщал RNS, замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100 % плана. Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16 %, Липецкая область — на 14 %, Тверская — на 65 %, Вологодская — на 47 %, Ростовская — на 11 %, Оренбургская — на 40 %, Марий Эл — на 18 %, Самарская область — на 35 %, Чувашия — на 19 %, Алтайский край — на 57 %, Забайкалье — на 62 %, Иркутская область — на 52 %, Красноярский край — на 65 %, Чечня — на 21 %, рассказал чиновник.

Озвученную информацию прокомментировали в Минстройтрансе Алтайского края. По утверждению г-на Голубцова, краевая программа капремонта в Алтайском крае реализуется с 2014 года, с этого момента по новой системе в регионе отремонтировано уже 655 домов. «Программа эта реализуется двухлетними планами, так в прошлом году по планам 2015-2016 и 2016-2017 годов в регионе было отремонтировано 239 домов, объем работ запланированный на прошлый год мы выполнили на 100 %, благодаря чему почти 40 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. Программа в регионе выполняется в соответствии с планами, утвержденными и согласованными в Минстрое России», — говорится в комментарии г-на Голубцова.

Замминистра также уверил, что серьезных претензий у федерального Минстроя к Алтайскому краю нет. «В так называемой системе «светофор» на официальном портале Фонда содействия реформированию ЖКХ — «Реформа ЖКХ» наш регион в числе «зеленых» субъектов, то есть программа выполняется по графику. В текущем году мы завершим работу по плану 2016-2017 годов и плану 2017 года, согласно которым будет отремонтировано более 480 домов», — прокомментировал ход реализации программы капремонта замминистра строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов. Тем не менее стоит отметить, что сведения на портале «Реформа ЖКХ», очевидно, обновляются именно по данным, предоставленным регионом.

Также в качестве довода о неправомерности сведений о «приписках» алтайский Минстройтранс предоставил ссылку на сообщение на сайте федерального Минстроя. В нем, в частности, также говорится о регионах, не выполнивших план. «Среди регионов России есть пять субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50 % — это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания», — сказано на сайте со ссылкой на министра Михаила Меня.

Как видно, ни один из озвученных г-ном Менем регионов не входит в список 14-и субъектов РФ, которые по заявлению Андрея Чибиса допустили приписки. Это может говорить о том, что два спикера говорили о разных вещах. Более того, власти Чечни уже отреагировали на слова г-на Чибиса, не подвергая их сомнению, но назвав предоставление неверных данных «случайной ошибкой». Сообщение г-на Чибиса распространили многие СМИ в озвученных регионах.

Пресс-секретарь замминистра Андрея Чибиса Мария Дерунова подтвердила ИА «Банкфакс», что принципиально изложенные RNS данные о имевших место в Алтайском крае «приписках» верны, однако приведенные цифры нуждаются в уточнении. «Алтайский край сократил изначальный план выполнения капремонта на 57 %, в результате, в отчетности по итогам года продемонстрировал перевыполнение плана. Если брать верные цифры, реальное выполнение составило 79 %», — сообщила г-жа Дерунова.