Собака на Алтае спасла двухгодовалого ребенка, «забытого» матерью на морозе

Домашнее животное спасло двухлетнего ребенка от смерти в результате переохлаждения. Ребенка оставила за порогом дома его мать. Подробности истории, произошедшей в Локтевском районе Алтайского края, приводит региональная прокуратура.

В январе 2017 года жительница одного из сел оставила своего двухлетнего сына на неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь. В настоящее время ребенку в связи переохлаждением оказывается медпомощь, он находится на лечении в стационаре.

Добавим, после того, как ребенка обнаружил случайный прохожий, мать еще четыре дня не возвращалась домой. Прокурор направил материалы общенадзорной проверки в ОМВД России по Локтевскому району. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству). Также был поставлен вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.

Кроме того, в адрес председателя районного комитета по образованию внесено представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних.