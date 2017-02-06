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Главная Лента новостей Собака на Алтае спасла двухгодовалого ребенка, «забытого» матерью на морозе

Собака на Алтае спасла двухгодовалого ребенка, «забытого» матерью на морозе

10.02.2017 17:51

Домашнее животное спасло двухлетнего ребенка от смерти в результате переохлаждения. Ребенка оставила за порогом дома его мать. Подробности истории, произошедшей в Локтевском районе Алтайского края, приводит региональная прокуратура.

В январе 2017 года жительница одного из сел оставила своего двухлетнего сына на неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь. В настоящее время ребенку в связи переохлаждением оказывается медпомощь, он находится на лечении в стационаре.

Добавим, после того, как ребенка обнаружил случайный прохожий, мать еще четыре дня не возвращалась домой. Прокурор направил материалы общенадзорной проверки в ОМВД России по Локтевскому району. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству). Также был поставлен вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.

Кроме того, в адрес председателя районного комитета по образованию внесено представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних.

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Комментарий

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Комментариев 5
село

10.02.2017 18:45

Какой кошмар! Нельзя разрешать рожать пьяницам и наркоманкам!!!
Как-то так

10.02.2017 19:52

У собаки инстикт материнства выше, чем у сучки.
2017

10.02.2017 20:13

Год у нас сейчас
1

10.02.2017 22:34

Что-то мало коментов в адрес похвалы собаки,которая милосерднее нас людей.Зато чернуху пустят о беспризорных четвероногих,сколько шума.Но собака не человек и то поняла,что надо помочь ребенку
-------

11.02.2017 02:52

Раздеть саму тварь на голо, облить водой и выкинуть связанную на мороз ночью. Что бы даже ни кто не слышал и не знал что такая тварь ещё существует в природе. Больше слов нет......