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Главная Лента новостей Алтайский край «перебрал» с числом переселенных соотечествеников на фоне ущербной иммиграционной статистики

Алтайский край «перебрал» с числом переселенных соотечествеников на фоне ущербной иммиграционной статистики

13.02.2017 08:28

Более 1700 человек переехали в Алтайский край в 2016 году по программе переселения соотечественников, это больше ранее утвержденного плана на 650 мест. Между тем регион становится все менее популярным, как у жителей других российских территорий, так и у представителей зарубежья, следует из данных Алтайкрайстата.

В Алтайском крае продолжается реализация госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы. В прошлом году на территории региона зарегистрированы 1763 соотечественника: 857 участников программы и 906 членов их семей. Большинство прибыли из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины, сказано на сайте правительства региона. При этом число занятых каким-либо видом деятельности составляет 65,1 % от общего количества трудоспособных участников программы. Доля переселенцев, имеющих постоянное жилье на территории края, составила 26,5 %. Также сообщается, что переселенцам оказывается адресная соцподдержка. В их числе — компенсация на оплату аренды жилье, детские пособия и т. п. В 2017 году запланировано возвращение в Алтайский край еще не менее 1050 соотечественников.

Напомним, главная задача программы по переселению россиян - «стимулирование, создание условий и содействие для возвращения соотечественников с целью социально-экономического и демографического развития края». В общей сложности к 2020 году планируется «вселение» на территорию Алтайского края 5170 россиян (2560 участников госпрограммы и 2610 членов их семей). При этом за период 2016-2018 годов из-за границы, согласно подсчетам чиновников, будет въезжать по 1050 человек, а в 2019-2020 годы — по 1010 «добровольцев». Объем финансирования программы - 2,5 млн рублей, при этом возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий.

Аналогичная программа по переселению соотечественников, рассчитанная на 2013-2015 годы, показала достаточно высокий уровень привлекательности региона для «патриотов». За два года ее участниками стали более 3,3 тысяч россиян. При этом Алтайский край входит в пятерку регионов Сибири, куда переселяется больше всего соотечественников из-за рубежа. Правда конкуренцию субъект выигрывает у откровенно депрессивных территорий на востоке СФО, привлекая в среднем за год немногим более 1 тысячи «загранпатриотов». За шесть лет реализации программы (стартовала в 2009 году — прим. ред. БФ) в регион переехало 7,8 тысяч человек из стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 4 тысяч из них «осели» в Барнауле. По данному индикатору Алтайский край опережают Омская, Кемеровская, Новосибирская области и Красноярский край. Заметим, что из оставшихся семи субъектов округа, регион опередил лишь две относительно привлекательных территории — Томскую и Иркутскую области. В остальных случаях речь идет о едва ли конкурентноспособных субъектах: Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край.

Между тем миграционная убыль в Алтайском крае за период с января по ноябрь 2016 года составила 5753 человека. Это почти на 2 тысячи больше, чем годом ранее, следует из данных Алтайкрайстата. Население субъекта продолжает активно сокращаться за счет отрицательного баланса между теми, кто покидает Алтайский край, и вновь прибывшими на территорию региона. Так, за 11 месяцев прошлого года в Алтайский край приехало 29 886 человек (аналогичный показатель годичной давности — 29 982), а выбыло 35 639 жителей (было - 33 810 человека). Таким образом миграционная убыль населения увеличилась с 3828 до 5753 человек. Показательно, что увеличилось не только число уехавших, но произошло и сокращение прибывших.

Существенно ослабли показатели международной миграции. В край из-за рубежа прибыло 8871 человек (против 9401), убыло за границу 7686 (годом ранее - 5842). При этом большая часть международных процессов пришлась на долю стран СНГ. Миграционный прирост снизился с 3559 до 1185 человек.

Справка:

Госпрограмма по переселению соотечественников реализуется в Алтайском крае с 2009 года. За первые четыре года новыми жителями края стали более 1,6 тысяч соотечественников. Не очень высокая активность переселенцев в те годы объяснялась тем, что программа жестко ограничивала места вселения — это были только Рубцовск и Рубцовский район, а также перечень специальностей, на которые приглашали в эти территории соотечественников. В 2013 году в программу были внесены изменения, упрощающие условия переезда. С этого момента территорией вселения стал весь Алтайский край. К тому же был расширен перечень вариантов занятости будущих переселенцев, упрощены и другие условия въезда. В результате с 2013 года поток соотечественников в Алтайский край вырос почти в четыре раза — за это время в регион переехало более 6 тысяч человек из 18 стран. Основная часть прибывших (75,6 %) проживает в городах.

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Комментарий

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Комментариев 2
К

13.02.2017 08:47

Нормально так идёт.
М. Горький

13.02.2017 09:16

Брехня...