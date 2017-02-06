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Главная Лента новостей Более полутора тысяч рубцовчан вышли на митинг против «антисоциальных» законов в Алтайском крае

Более полутора тысяч рубцовчан вышли на митинг против «антисоциальных» законов в Алтайском крае

11.02.2017 18:36

11 февраля на площади Ленина в Рубцовске состоялся анонсированный ранее митинг против принятых в регионе «антисоциальных» законов, отменяющих ряд льгот для отдельных категорий граждан. По заявлениям организаторов, на него пришли более 1500 горожан. Об этом сообщается на сайте алтайского крайкома КПРФ, выступившего организатором массовой акции.

Акция была организована Рубцовским горкомом КПРФ в рамках кампании по борьбе за отмену «антисоциального» закона. По результатам его принятия одной из самых ущемленных категорий оказались «ветераны труда», относящиеся одновременно к «семипалатинцам» – людям, пострадавшим в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В результате нововведений их вынуждают выбирать между льготами за статус «ветеран труда» и социальной поддержкой за утраченное здоровье.

На митинг под единым лозунгом «Нет — экономии на бедных! Да — экономии на богатых!» вышли «ветераны труда», «семипалатинцы», и другие льготники Рубцовска, которые выразили протест против политики урезания социальной поддержки в Алтайском крае. Место проведения акции было выбрано не случайно: в Рубцовске проживает почти 11 тысяч человек, являющихся как «ветеранами труда», так и «семипалатинцами». Среди лозунгов акции: «Верните наши льготы!», «Бедность народа – позор страны», «Семипалатинцы требуют возвращения льгот» и др.

Среди официально сформулированных требований звучала полная отмена всех «антисоциальных» поправок в отношении всех категорий льготников, а также отставка социальной защиты Алтайского края Михаила Дайбова, выступавшего инициатором принятия поправок в законодательство. Кроме того, митингующие выразили недоверие председателю АКЗС Александру Романенко.

По итогам была принята резолюция, в которой сформулированы причины массовой акции, а также требования митингующих.

Из резолюции по итогам митинга:

Мы, жители города Рубцовска, собрались на площади Ленина, чтобы выразить протест против проводимой властями Алтайского края антинародной политики. Из прорежимных СМИ мы привыкли слышать о мнимом благополучии, росте экономики, высоких показателях почти по всем направлениям. А реальная жизнь показывает совсем другую картину – ситуация в Рубцовске тому подтверждение. Уничтожены заводы и фабрики, прекратили существование целые отрасли экономики, растет безработица, падают доходы граждан, растут цены на товары и продукты первой необходимости, тарифы ЖКХ. Наш город уже многие годы является лидером по многим неблагополучным показателям.

В Рубцовске практически в каждой семье есть пострадавшие от ядерных испытаний на «Семипалатинском полигоне». Льготы, получаемые данной категорией горожан, всегда были подспорьем для каждого «семипалатинца» и его семьи. За последние годы идет поэтапное сокращение данной льготы: не выдаются удостоверения, с января  «семипалатинцам» предлагают добровольно отказаться от федеральной льготы для того, чтобы получать ЕДК, как «Ветеран труда». <…>

В случае, если наши требования не будут услышаны, мы продолжим борьбу за свои права и примем участие в процедуре, предусмотренной законом о народной законодательной инициативе с широким обсуждением и сбором подписей в ее поддержку.

Напомним, что 1 февраля губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил рассмотреть вопрос о расширении мер соцподдержки жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Судя по описанию инициативы, речь зашла именно о частичном отказе от принятого на ноябрьской сессии «антисоциального» пакета. Это заявление последовало практически сразу за анонсом митинга, организованного КПРФ на площади Ленина в Рубцовске, на который они намерены вывести около 300 человек из разных городов и районов края. Впрочем, Михаил Дайбов позже заявил, что следующие друг за другом заявления коммунистов и губернатора — не более чем совпадение, и роль КПРФ в решении властей об «откате» пакета — минимальна.

Накануне митинга власти в лице депутата Госдумы Виктора Зобнева (ЕР), председателя Алтайского Заксобрания, лидера реготделения «Единой России» Александра Романенко и главы Рубцовска Александр Дьяконенко попытались потушить протесты, заявляя о пересмотре социального законодательства в отношении «семипалатинцев». В частности, 6 февраля на встрече с городскими активистами они хотели убедить участников встречи в том, что после февральской сессии АКЗС все вернется на круги своя и «семипалатинцы» вновь будут получать расширенный пакет соцподдержки. Коммунисты, которые курировали митинг, с ходу обвинили ЕР и власти в политике умиротворения, за которой не стоят реальные действия.

Фото: сайт алтайского крайкома КПРФ


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Комментарий

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Комментариев 14
Ну, кто первый чернуху лить по данному поводу?

11.02.2017 19:31

Коммунисты, которые курировали митинг, с ходу обвинили ЕР и власти в политике умиротворения, за которой не стоят реальные действия.


Бийская комсоМОЛЬ... или Ольга В-Суетская?
Колик, а ты зубки навострил?
молодцы старикашки!

11.02.2017 20:06

Мороза не испугались. Только вот компартию зря приплели, Генка-Красномордый все заслуги себе присвоит.
Житель края

11.02.2017 20:07

Люди уже устали верить брехунам , которые пролезли в АКЗС особено педиросики , то подкупу , то админресурсу , а то и за шкалик спирта метилового -проголосил и в люлю. Ну молодцы коммунисты , ещё бы и мамы вышли за своих детей, которым платят по 178 рублей , а остальные Карлин в наглую тащит из бюджета на выезды и въезды БАРНАУЛ-МОСКВА-БАРНАУЛ. Мамы , что попы греете ? Вперёд.
Анна К.

11.02.2017 20:34

Терпение народа не безгранично, оно может лопнуть в любой момент.... Власти край загнали в пропасть, терпение народа действительно на пределе.
Рубцовск

11.02.2017 20:42

Ну че Клюзов хавай!!! Хрен ты рейтинг нагонишь до 20%!!! Ха ха ха
Добрый человек

11.02.2017 21:03

Терпение народа закончилось , знакомые звонили в Бийске готовятся народные волнения и это только начало .Царствие Небесное Михаилу Евдокимову ,не дали с..... и пожить ,он этих бля....ей начал разгонять\Локотя и всю остальную свору бля...ей\ ,пид...лы писали президенту что б он отстранил его.Народ довели до полной нищеты ,все в наглую уже воруют огромные средства жителей Алтайского края ,нажраться не могут.Карлуша беги пока не поздно ,по тебе и твоим сторонникам ворам нары плачут . И добрым словом никто из населения и не вспомнит этого губернатора
Молодцы, рубцовчане!

11.02.2017 21:09

Люди отстаивают своё право на жизнь, и какая разница, кто организатор митинга. Главное, что терпение у народа уже на исходе. То, о чём вещает краевая правящая верхушка, как миф. Реальная жизнь-это нищета, безработица, поборы в школах и детсадах, забитые снегом раздолбанные в прах дороги, закрытые клубы и библиотеки....... Принятие антисоциального закона - это как попытка оптимизировать численность населения. Попробывал бы кто-нибудь из этих законников-депутатов прожить на минималку. Наверное, в первый же месяц ноги протянул бы.
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Рубцовчанин

11.02.2017 22:15

Так и у Гамалеева П.П там , рядом, заимка !
ИМХО

11.02.2017 22:43

Надо требовать отставки губернатора, а Дайбов и Романенко - это пешки, от которых ничего не зависит. Губер на них цикнет, как на дворовых псов, они и рады стараться угодить.
житель Рубцовска

11.02.2017 23:06

Губернатора в отставку и весь аппарат так называемого"правительства".Этот митинг не последний!.
М. Горький

11.02.2017 23:25

Ну, если многочисленная волна протестов пойдет, то Карлу точно уберут. Правда, что толку: пришлют такой же геморрой. В следующем году уже будет не полторы, а сотни тысяч протестующих, и вопрос будет уже стоять не о хвосте, а об гниющей голове.
караван из верблюдов , ишаков, лошадей Пржевальского

11.02.2017 23:55

Багданыча погонщиком назначить и пусть идёт во главе..
Совесть

11.02.2017 23:56

Локтев и валит по-тихому своего уже ненужного губернатора