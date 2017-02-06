Более полутора тысяч рубцовчан вышли на митинг против «антисоциальных» законов в Алтайском крае

11 февраля на площади Ленина в Рубцовске состоялся анонсированный ранее митинг против принятых в регионе «антисоциальных» законов, отменяющих ряд льгот для отдельных категорий граждан. По заявлениям организаторов, на него пришли более 1500 горожан. Об этом сообщается на сайте алтайского крайкома КПРФ, выступившего организатором массовой акции.

Акция была организована Рубцовским горкомом КПРФ в рамках кампании по борьбе за отмену «антисоциального» закона. По результатам его принятия одной из самых ущемленных категорий оказались «ветераны труда», относящиеся одновременно к «семипалатинцам» – людям, пострадавшим в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В результате нововведений их вынуждают выбирать между льготами за статус «ветеран труда» и социальной поддержкой за утраченное здоровье.

На митинг под единым лозунгом «Нет — экономии на бедных! Да — экономии на богатых!» вышли «ветераны труда», «семипалатинцы», и другие льготники Рубцовска, которые выразили протест против политики урезания социальной поддержки в Алтайском крае. Место проведения акции было выбрано не случайно: в Рубцовске проживает почти 11 тысяч человек, являющихся как «ветеранами труда», так и «семипалатинцами». Среди лозунгов акции: «Верните наши льготы!», «Бедность народа – позор страны», «Семипалатинцы требуют возвращения льгот» и др.

Среди официально сформулированных требований звучала полная отмена всех «антисоциальных» поправок в отношении всех категорий льготников, а также отставка социальной защиты Алтайского края Михаила Дайбова, выступавшего инициатором принятия поправок в законодательство. Кроме того, митингующие выразили недоверие председателю АКЗС Александру Романенко.

По итогам была принята резолюция, в которой сформулированы причины массовой акции, а также требования митингующих.

Из резолюции по итогам митинга: Мы, жители города Рубцовска, собрались на площади Ленина, чтобы выразить протест против проводимой властями Алтайского края антинародной политики. Из прорежимных СМИ мы привыкли слышать о мнимом благополучии, росте экономики, высоких показателях почти по всем направлениям. А реальная жизнь показывает совсем другую картину – ситуация в Рубцовске тому подтверждение. Уничтожены заводы и фабрики, прекратили существование целые отрасли экономики, растет безработица, падают доходы граждан, растут цены на товары и продукты первой необходимости, тарифы ЖКХ. Наш город уже многие годы является лидером по многим неблагополучным показателям. В Рубцовске практически в каждой семье есть пострадавшие от ядерных испытаний на «Семипалатинском полигоне». Льготы, получаемые данной категорией горожан, всегда были подспорьем для каждого «семипалатинца» и его семьи. За последние годы идет поэтапное сокращение данной льготы: не выдаются удостоверения, с января «семипалатинцам» предлагают добровольно отказаться от федеральной льготы для того, чтобы получать ЕДК, как «Ветеран труда». <…> В случае, если наши требования не будут услышаны, мы продолжим борьбу за свои права и примем участие в процедуре, предусмотренной законом о народной законодательной инициативе с широким обсуждением и сбором подписей в ее поддержку.

Напомним, что 1 февраля губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил рассмотреть вопрос о расширении мер соцподдержки жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Судя по описанию инициативы, речь зашла именно о частичном отказе от принятого на ноябрьской сессии «антисоциального» пакета. Это заявление последовало практически сразу за анонсом митинга, организованного КПРФ на площади Ленина в Рубцовске, на который они намерены вывести около 300 человек из разных городов и районов края. Впрочем, Михаил Дайбов позже заявил, что следующие друг за другом заявления коммунистов и губернатора — не более чем совпадение, и роль КПРФ в решении властей об «откате» пакета — минимальна.

Накануне митинга власти в лице депутата Госдумы Виктора Зобнева (ЕР), председателя Алтайского Заксобрания, лидера реготделения «Единой России» Александра Романенко и главы Рубцовска Александр Дьяконенко попытались потушить протесты, заявляя о пересмотре социального законодательства в отношении «семипалатинцев». В частности, 6 февраля на встрече с городскими активистами они хотели убедить участников встречи в том, что после февральской сессии АКЗС все вернется на круги своя и «семипалатинцы» вновь будут получать расширенный пакет соцподдержки. Коммунисты, которые курировали митинг, с ходу обвинили ЕР и власти в политике умиротворения, за которой не стоят реальные действия.