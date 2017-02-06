Снежный ком упал с крыши поликлиники на голову шестилетнему ребенку в Барнауле

12 февраля СУ СКР по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по сообщению СМИ о черепно-мозговой травме, которую получила шестилетняя девочка в результате падения кома снега с крыши поликлиники. По результатам будет принято процессуальное решение, сказано на сайте ведомства.

Инцидент произошел во дворе городской поликлиники № 12 по улице Суворова, 4 «А». С крыши двухэтажного здания на голову ребенка упала глыба снега. В результате девочку госпитализировали с признаками сотрясения головного мозга.

Сейчас следователи проводят проверку. В ее рамках предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, которые ответственны за обеспечение безопасной эксплуатации здания. Предполагается, что они своевременно не проконтролировали уборку снега и наледи с крыши медицинского учреждения.