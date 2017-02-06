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Главная Лента новостей Стали известны имена всех пассажиров вертолета Robinson, упавшего в Телецкое озеро

Стали известны имена всех пассажиров вертолета Robinson, упавшего в Телецкое озеро

13.02.2017 09:05

Полет над Телецким озером, фото Глеба Вореводина 12 февраля
Полет над Телецким озером, фото Глеба Вореводина 12 февраля

На борту упавшего в Телецкое озеро Республики Алтай Robinson R66 находилось пятеро. Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования, сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

Пилот вертолета Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не стала бы для него критической, говорится на сайте АОПА-Россия.

Список лиц, находившихся на борту:
1) Ракитский Дмитрий - пилот
2) Ракитская Елена
3) Банных Анатолий
4) Козинцева Мария
5) Вореводин Глеб

Предположительное место падения вертолета
Предположительное место падения вертолета

Отмечаем, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было. Как пишет в своем FB журналист Василий Морозов, Глеб Вореводин, известный россйский бейс-джампер. «Летчик Ракитский - это тоже известный испытатель вертолетов, который на Робинсонах кругосветку летал и первым его испытывал на Северном полюсе. А М. Козинцева - возможно, это Мария Козинцева - директор по продажам компании «Хелипорт Москва», которая занимается продажей вертолетов».

По данным АОПА-Россия, разрешений или каких-либо «санкций» на осуществление полета на Robinson R66 не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер. Место взлета и маршрут полета не проходили над территорией Алтайского заповедника. О судьбе экипажа и пассажиров по-прежнему нет достоверной информации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай по состоянию на 7:30 утра 13 февраля аэромобильная группировка вместе с оперативной группой спасателей прибыли в Яйлю  и начали развертывать базовый лагерь. В 8:00 был запланирован вылет вертолета Ми-8 из Карасука для доставки спасателей из Яйлю в район проведения операции. Чуть позже еще один вертолет Ми-8 также вылетел из Барнаула. Подробности будут уточняться.
Напомним, что 12 февраля на территории Республики Алтай потерпел крушение вертолет Robinson. По данному факту проводится доследственная проверка.

Справка:

Пилот потерпевшего крушение 12 февраля Robinson R66 Дмитрий Ракитский в 1981 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Летные испытания летальных аппаратов». Работал в ЛИИ им. М. М. Громова, занимался наукой, связанной с полетами. Летать начал уже с 1 курса института в Жуковском Аэроклубе на планерах и с тех пор каждый год летает без перерыва. Потом перевелся из ЛИИ в ЭМЗ имени В. М. Мясищева летчиком, на тот момент эта профессия была наиболее интересна. Работал командиром самолетопланерного отряда в национальном Аэроклубе России им. Чкалова. Стоит сказать, что свою летную деятельность начал с полетов на самодельной технике. Летал на большом колличестве летальных аппаратов (в сумме около 100). В 1998 году впервые начал летать на вертолетах. Свою деятельность в компании «Авиамаркет» начал в 2003 году. В 2013 году входил в состав пилотов первого в истории России кругосветного путешествия на вертолетах.

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Комментарий

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Комментариев 1
Я с алтая

13.02.2017 09:13

А что же про Банных скромно умолчали .? Или опять за козлами летал?