Стали известны имена всех пассажиров вертолета Robinson, упавшего в Телецкое озеро

Полет над Телецким озером, фото Глеба Вореводина 12 февраля

На борту упавшего в Телецкое озеро Республики Алтай Robinson R66 находилось пятеро. Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования, сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

Пилот вертолета Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не стала бы для него критической, говорится на сайте АОПА-Россия.