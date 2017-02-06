Стали известны имена всех пассажиров вертолета Robinson, упавшего в Телецкое озеро

13.02.2017 09:05
На борту упавшего в Телецкое озеро Республики Алтай Robinson R66 находилось пятеро. Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования, сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.
Пилот вертолета Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не стала бы для него критической, говорится на сайте АОПА-Россия.
Отмечаем, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было. Как пишет в своем FB журналист Василий Морозов, Глеб Вореводин, известный россйский бейс-джампер. «Летчик Ракитский - это тоже известный испытатель вертолетов, который на Робинсонах кругосветку летал и первым его испытывал на Северном полюсе. А М. Козинцева - возможно, это Мария Козинцева - директор по продажам компании «Хелипорт Москва», которая занимается продажей вертолетов».
По данным АОПА-Россия, разрешений или каких-либо «санкций» на осуществление полета на Robinson R66 не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер. Место взлета и маршрут полета не проходили над территорией Алтайского заповедника. О судьбе экипажа и пассажиров по-прежнему нет достоверной информации.
13.02.2017 09:13