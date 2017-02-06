Следственный комитет считает погибшими пассажиров вертолета Robinson, рухнувшего в Телецкое озеро

13.02.2017 10:54
Имеющиеся на данный момент сведения о крушении вертолета Robinson над Телецким озером в Республике Алтай дают основания считать всех пятерых находившихся на борту людей погибшими. По данному факту Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело, сказано на сайте ведомства.
Проверка следкома на транспорте была инициирована сразу после первых сообщений о трагедии. По ее результатам, учитывая, что связь с воздушным судном до настоящего времени отсутствует, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, Барнаульский следственный отдел на транспорте принял решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как пояснила ИА «Банкфакс» старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте (по взаимодействию со СМИ) Яна Стрижова, уголовное дело по этой статье возбуждено, несмотря на то, что судьба находившихся на борту пока окончательно не известна. «Решение о возбуждении уголовного дела принято для того, чтобы сейчас, не дожидаясь результатов спасательно-поисковых работ, следователи могли осуществлять свою деятельность. Да, мы предполагаем, что авиакатастрофа произошла. И следствие всегда исходит из негативного прогноза. Но мы впоследствии можем переквалифицировать статью», — пояснила г-жа Стрижова.
Сейчас уточняются все детали — личности находившихся на борту, детали полета и другие данные. Напомним, по данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов на борту находились пилот, один из руководителей Heliport Moscow (одной из крупнейших компаний России по продажам вертолетов) Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, предприниматель и бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных, замдиректора Heliport Moscow Мария Козинцева, а также спортсмен Глеб Вореводин.
При этом ряд источников, знакомых с подготовкой к полету, считает, что за штурвалом мог находиться не Дмитрий Ракитский, а Анатолий Банных. Такую версию высказывают знакомые г-на Ракитского. По их мнению, он, будучи опытным пилотом, не мог допустить ошибку, которая повлекла бы катастрофу. В пользу этой версии говорят озвученные данные о том, что г-н Банных является владельцем вертолета и инициатором полета, а также то, что он в прошлом был учеником Дмитрия Ракитского.
Сейчас около 250 спасателей и специалистов различных ведомств с привлечением 40 единиц техники занимаются поисками точного места падения вертолета, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай. По предварительной информации очевидца, глубина Телецкого озера в месте падения составляет более 200 м, а ширина — 2 км. На берегу озера силами МЧС России организованы работы по оборудованию вертолетных площадок. К месту происшествия самая ближайшая из них – кордон «Кокши». В район поиска уже доставлено судно на воздушной подушке МЧС России из Новосибирской области. До предполагаемого места падения вертолета по воде и льду озера судну предстоит пройти 40 км.
Также предполагается, что на озере будут работать водолазы и глубоководный аппарат. Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолетом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон». «10 спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляем из Абакана. Находимся в готовности к вылету с 6 часов утра. Пока нет погоды. По маршруту движения погодные условия благоприятные, а, вот, на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешают», — приводятся на сайте слова начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александра Себова.
Добавим, в «Википедии» на странице, посвященной Анатолию Банных, появилась оскорбительная правка, которая в настоящий момент удалена. Как сообщает Life, неизвестный интернет-пользователь отреагировал на сообщение о крушении вертолета, в котором летел г-н Банных, дописав в его биографию фразу о смерти, использовав оскорбительную лексику. На сайте изданий приводится скриншот правки.
Фото: профиль Дмитрия Ракитского и Глеба Вореводина в Facebook
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