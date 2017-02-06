Следственный комитет считает погибшими пассажиров вертолета Robinson, рухнувшего в Телецкое озеро

комментарий со страницы пилота Дмитрия Ракитского в FB

Имеющиеся на данный момент сведения о крушении вертолета Robinson над Телецким озером в Республике Алтай дают основания считать всех пятерых находившихся на борту людей погибшими. По данному факту Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело, сказано на сайте ведомства.

Проверка следкома на транспорте была инициирована сразу после первых сообщений о трагедии. По ее результатам, учитывая, что связь с воздушным судном до настоящего времени отсутствует, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, Барнаульский следственный отдел на транспорте принял решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

одна из точек маршрута пассажиров вертолета Robinson

Как пояснила ИА «Банкфакс» старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте (по взаимодействию со СМИ) Яна Стрижова, уголовное дело по этой статье возбуждено, несмотря на то, что судьба находившихся на борту пока окончательно не известна. «Решение о возбуждении уголовного дела принято для того, чтобы сейчас, не дожидаясь результатов спасательно-поисковых работ, следователи могли осуществлять свою деятельность. Да, мы предполагаем, что авиакатастрофа произошла. И следствие всегда исходит из негативного прогноза. Но мы впоследствии можем переквалифицировать статью», — пояснила г-жа Стрижова.

Сейчас уточняются все детали — личности находившихся на борту, детали полета и другие данные. Напомним, по данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов на борту находились пилот, один из руководителей Heliport Moscow (одной из крупнейших компаний России по продажам вертолетов) Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, предприниматель и бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных, замдиректора Heliport Moscow Мария Козинцева, а также спортсмен Глеб Вореводин.

При этом ряд источников, знакомых с подготовкой к полету, считает, что за штурвалом мог находиться не Дмитрий Ракитский, а Анатолий Банных. Такую версию высказывают знакомые г-на Ракитского. По их мнению, он, будучи опытным пилотом, не мог допустить ошибку, которая повлекла бы катастрофу. В пользу этой версии говорят озвученные данные о том, что г-н Банных является владельцем вертолета и инициатором полета, а также то, что он в прошлом был учеником Дмитрия Ракитского.

Сейчас около 250 спасателей и специалистов различных ведомств с привлечением 40 единиц техники занимаются поисками точного места падения вертолета, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай. По предварительной информации очевидца, глубина Телецкого озера в месте падения составляет более 200 м, а ширина — 2 км. На берегу озера силами МЧС России организованы работы по оборудованию вертолетных площадок. К месту происшествия самая ближайшая из них – кордон «Кокши». В район поиска уже доставлено судно на воздушной подушке МЧС России из Новосибирской области. До предполагаемого места падения вертолета по воде и льду озера судну предстоит пройти 40 км.

Также предполагается, что на озере будут работать водолазы и глубоководный аппарат. Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолетом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон». «10 спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляем из Абакана. Находимся в готовности к вылету с 6 часов утра. Пока нет погоды. По маршруту движения погодные условия благоприятные, а, вот, на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешают», — приводятся на сайте слова начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александра Себова.

Добавим, в «Википедии» на странице, посвященной Анатолию Банных, появилась оскорбительная правка, которая в настоящий момент удалена. Как сообщает Life, неизвестный интернет-пользователь отреагировал на сообщение о крушении вертолета, в котором летел г-н Банных, дописав в его биографию фразу о смерти, использовав оскорбительную лексику. На сайте изданий приводится скриншот правки.