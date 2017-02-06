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Главная Лента новостей Арбитражный управляющий решил «навариться» на банкротстве барнаульской компании-миллиардера

Арбитражный управляющий решил «навариться» на банкротстве барнаульской компании-миллиардера

13.02.2017 11:30

Прокурор Алтайского края Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего члена НП «Поволжская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Владимира Беженцева. По версии правоохранителей, г-н Беженцев, воспользовавшись своим статусом, попробовал «нажиться» на банкротстве одной из барнаульских компаний.

Установлено, что в феврале 2016 года арбитражным судом в отношении ООО «Западная Сибирь» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен г-н Беженцев. Единственным кредитором фирмы выступала налоговая инспекция в связи с имеющейся задолженностью перед бюджетом в размере более 2,9 млн рублей, сказано на сайте региональной прокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что, изучая финансовые документы компании, Беженцев обнаружил материалы, свидетельствующие о договорных отношениях между управляемым им предприятием и другим юрлицом. Суть их сводилась к передаче в аренду от ООО «Западная Сибирь» здания и складского помещения, используемого партнером по бизнесу. Юридическое лицо, заинтересованное в продолжение арендных отношений, погасило задолженность перед бюджетом с целью участия в собрании кредиторов и обеспечения дальнейшего влияния на распоряжение имуществом ООО «Западная Сибирь».

Желая обогатиться на данных обстоятельствах, используя свое служебное положение, под угрозой расторжения аренды, Беженцев потребовал передать ему 2 млн рублей. После получения денег он был задержан. Владимир Беженцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Барнаула.

К слову, информация о недобросовестной профдеятельности Владимира Беженцева приводится в материалах дела, посвященного банкротству ООО «Западная Сибирь». Интересно, что г-н Беженцев требовал через суд возместить понесенные расходы (473 тысячи рублей) за процедуру наблюдения, в том числе 217 тысяч рублей — фиксированное вознаграждение временно управляющего, 60 тысяч рублей — проценты, 174 тысячи — затраты на специалистов и т. д.

Между тем краевой арбитражный суд еще 30 ноября 2016 года постановил выплатить Беженцеву только 155 тысяч рублей, отказав в остальных требованиях. Временный управляющий затем обратился в апелляционную инстанцию с жалобой. Однако суд не усмотрел в материалах дела доказательств фактического выполнения работы по взысканию дебиторской задолженности, подготовки информации к отчетам временного управляющего, к судебным заседаниям, учета документов, необходимых для ведения реестра требований кредиторов, указанной в договоре на оказание возмездных услуг. При этом в актах приема выполненных работ отражено, что услуги были предоставлены. Учитывая все эти факторы, конкурсный управляющий впоследствии попросил снизить размер вознаграждения для временного управляющего. Таким образом размер вознаграждения г-на Беженцева за период наблюдения признан обоснованным.

Добавим, ФНС обратилось с требованием признать банкротом ООО «Западная Сибирь» еще весной 2015 года. 2 февраля 2016 года была введена процедура наблюдения до середины июня, именно тогда временным управляющим стал г-н Беженцев. 11 октября 2016 года ООО признали банкротом, конкурсное производство продлится до 16 марта 2017 года. Конкурсным управляющим утвердили Евгения Ващенко.

5 сентября 2016 года была произведена замена в реестре требований кредиторов ООО «Западная Сибирь» с ФНС России на ООО «Фруктайм». Между тем Беженцев не явился в судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего, а также не предоставил какие-либо документы. Имелись периоды времени, когда никакие полномочия временного управляющего не осуществлялись, необоснованно привлекались специалисты, сказано в материалах дела. В итоге 3 октября г-н Беженцев подал заявление о добровольном сложении полномочий. Также он затягивал с включением в число кредиторов ООО «СК «Образец».

31 октября 2016 года в отношении Владимира Беженцева возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения от представителя ООО «Фруктайм», г-на Шавандина, денег в особо крупном размере (2,5 млн рублей) за действия, входящие в его служебные полномочия. Речь шла о своевременном проведении собрания кредиторов ООО «Западная Сибирь» и последующего отказа от участия в процедуре назначения конкурсного управляющего данной компании.

Справка:

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Западная Сибирь» зарегистрировано 1 декабря 2010 года в Барнауле по адресу: улица Силикатная, 19. Уставный капитал — 25 тысяч рублей, директор - Наталья Роговская. Основной профиль - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. На 1 января 2016 года балансовая стоимость активов должника составляла 174,869 млрд рублей.

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Комментарий

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Комментариев 5
Переживающий

13.02.2017 12:17

Из текста:
"Единственным кредитором фирмы выступала налоговая инспекция в связи с имеющейся задолженностью перед бюджетом в размере более 2,9 млн рублей"
"ФНС обратилось с требованием признать банкротом ООО «Западная Сибирь»"
"На 1 января 2016 года балансовая стоимость активов должника составляла 174,869 млрд рублей"

Интересно, стоимость активов почти 175 млрд. рублей, задолженность перед бюджетом всего 2,9 млн. рублей, и что можно признавать предприятие банкротом?

Странное дело ....
Мистер Вульф

13.02.2017 12:24

Наталья Роговская - это жена Роговского из Россельхозбанка? Вот еще одна их кормушка.
Горыныч

13.02.2017 16:05

Ничего странного. Юрлицо не платит другому юрдицу по договору, а что такое банкрот - не способный платить по долгам. А виновность-невиновность определяет арбитражный суд. А тут еще и задолжали не какому-то ИП Дядя Вася и компания, а налоговой, то бишь государству. Государство не любит, когда его не уважают, а тем более цинично "кидают"
Зина

13.02.2017 18:08

Кто ищет деньги Изумрудной страны у которой долг перед Россельхозбанком всего то 20млрд. рублей. А у четы Роговских Жени и Наташи 175 млрд рублей. Согласны ли они погасить весь долг с % спросить надо. Миша Колесников помогал это точно. А где деньги Зин у Роговских.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

13.02.2017 20:48

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Желая обогатиться на данных обстоятельствах, используя свое служебное положение, под угрозой расторжения аренды.., арбитражный управляющий банкротивший Славгородцие тепловые сети полагаю за вознаграждение по указанию Кинцель В А и поставив в известность прокурора Носкова Д С /согласно его ответа/ незаконно вывел из реестра должников в 2015г- членов правящей партии ...ведь на носу выборы 2016г
Неужели хороший прокурор об этом до сих пор не знает?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.