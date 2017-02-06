Арбитражный управляющий решил «навариться» на банкротстве барнаульской компании-миллиардера

Прокурор Алтайского края Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего члена НП «Поволжская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Владимира Беженцева. По версии правоохранителей, г-н Беженцев, воспользовавшись своим статусом, попробовал «нажиться» на банкротстве одной из барнаульских компаний.

Установлено, что в феврале 2016 года арбитражным судом в отношении ООО «Западная Сибирь» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен г-н Беженцев. Единственным кредитором фирмы выступала налоговая инспекция в связи с имеющейся задолженностью перед бюджетом в размере более 2,9 млн рублей, сказано на сайте региональной прокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что, изучая финансовые документы компании, Беженцев обнаружил материалы, свидетельствующие о договорных отношениях между управляемым им предприятием и другим юрлицом. Суть их сводилась к передаче в аренду от ООО «Западная Сибирь» здания и складского помещения, используемого партнером по бизнесу. Юридическое лицо, заинтересованное в продолжение арендных отношений, погасило задолженность перед бюджетом с целью участия в собрании кредиторов и обеспечения дальнейшего влияния на распоряжение имуществом ООО «Западная Сибирь».

Желая обогатиться на данных обстоятельствах, используя свое служебное положение, под угрозой расторжения аренды, Беженцев потребовал передать ему 2 млн рублей. После получения денег он был задержан. Владимир Беженцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Барнаула.

К слову, информация о недобросовестной профдеятельности Владимира Беженцева приводится в материалах дела, посвященного банкротству ООО «Западная Сибирь». Интересно, что г-н Беженцев требовал через суд возместить понесенные расходы (473 тысячи рублей) за процедуру наблюдения, в том числе 217 тысяч рублей — фиксированное вознаграждение временно управляющего, 60 тысяч рублей — проценты, 174 тысячи — затраты на специалистов и т. д.

Между тем краевой арбитражный суд еще 30 ноября 2016 года постановил выплатить Беженцеву только 155 тысяч рублей, отказав в остальных требованиях. Временный управляющий затем обратился в апелляционную инстанцию с жалобой. Однако суд не усмотрел в материалах дела доказательств фактического выполнения работы по взысканию дебиторской задолженности, подготовки информации к отчетам временного управляющего, к судебным заседаниям, учета документов, необходимых для ведения реестра требований кредиторов, указанной в договоре на оказание возмездных услуг. При этом в актах приема выполненных работ отражено, что услуги были предоставлены. Учитывая все эти факторы, конкурсный управляющий впоследствии попросил снизить размер вознаграждения для временного управляющего. Таким образом размер вознаграждения г-на Беженцева за период наблюдения признан обоснованным.

Добавим, ФНС обратилось с требованием признать банкротом ООО «Западная Сибирь» еще весной 2015 года. 2 февраля 2016 года была введена процедура наблюдения до середины июня, именно тогда временным управляющим стал г-н Беженцев. 11 октября 2016 года ООО признали банкротом, конкурсное производство продлится до 16 марта 2017 года. Конкурсным управляющим утвердили Евгения Ващенко.

5 сентября 2016 года была произведена замена в реестре требований кредиторов ООО «Западная Сибирь» с ФНС России на ООО «Фруктайм». Между тем Беженцев не явился в судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего, а также не предоставил какие-либо документы. Имелись периоды времени, когда никакие полномочия временного управляющего не осуществлялись, необоснованно привлекались специалисты, сказано в материалах дела. В итоге 3 октября г-н Беженцев подал заявление о добровольном сложении полномочий. Также он затягивал с включением в число кредиторов ООО «СК «Образец».

31 октября 2016 года в отношении Владимира Беженцева возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения от представителя ООО «Фруктайм», г-на Шавандина, денег в особо крупном размере (2,5 млн рублей) за действия, входящие в его служебные полномочия. Речь шла о своевременном проведении собрания кредиторов ООО «Западная Сибирь» и последующего отказа от участия в процедуре назначения конкурсного управляющего данной компании.