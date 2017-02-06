Спасатели нашли тело одной из погибших в крушении Robinson на Алтае

Бригада спасателей обнаружила тело одного из пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение на Телецком озере в Республике Алтай. По предварительным данным, это супруга пилота Дмитрия Ракитского Елена, сообщил ИА «Банкфакс» глава Турочакского района Владислав Рябченко.

По предварительной информации, тело женщины прибило к берегу. «Я звонил в бригаду спасателей с нашего района, которые там работают. Они мне рассказали, что найдено тело — Елены Ракитской», — сказал г-н Рябченко.

В ГУ МЧС по Республике Алтай ИА «Банкфакс» не смогли подтвердить обнаружение тела. По данным ведомства, спасатели пока лишь прибывают на место трагедии.

Напомним, вертолет на борту которого находились пять человек, вечером 12 февраля рухнул в районе Телецкого озера. По предварительным данным, на его борту находились один из руководителей Heliport Moscow, а также предприниматель и бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных. Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).