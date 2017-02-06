В Алтайском театре драмы прямо во время спектакля скончался зритель

55-летний мужчина скончался в Алтайском краевом театре драмы во время спектакля «Ретро» 11 февраля. Несмотря на грамотные действия сотрудников и быстрый приезд «скорой помощи», реанимация оказалась бесполезной, сообщила ИА «Банкфакс» замдиректора театра по творческой работе Лариса Запкова.

По данным г-жи Запковой, мужчина находился на больничном, но решил посетить театр. «Об этом нам уже впоследствии рассказали родственники. Человеку стало плохо, актеры прервали представление. Мы попытались тут же оказать первую помощь и вызвали медиков, которые были на месте уже через три минуты. Но спасти зрителя, к сожалению, не удалось», — рассказала собеседница.

По ее словам, после инцидента комедия «Ретро» по пьесе Александра Галина продолжилась. «Жизнь есть жизнь. Мы продолжили, потому что в этой комедии нет особого веселья. Она об одиноком пенсионере, дети которого задумали его женить, но назначили встречу всем невестам на одно время», — объяснила Лариса Запкова.

По ее словам, смерть зрителя во время спектакля — уникальный случай для театра драмы, такого не случалось уже много лет.