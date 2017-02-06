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Главная Лента новостей В Алтайском театре драмы прямо во время спектакля скончался зритель

В Алтайском театре драмы прямо во время спектакля скончался зритель

13.02.2017 12:34

55-летний мужчина скончался в Алтайском краевом театре драмы во время спектакля «Ретро» 11 февраля. Несмотря на грамотные действия сотрудников и быстрый приезд «скорой помощи», реанимация оказалась бесполезной, сообщила ИА «Банкфакс» замдиректора театра по творческой работе Лариса Запкова.

По данным г-жи Запковой, мужчина находился на больничном, но решил посетить театр. «Об этом нам уже впоследствии рассказали родственники. Человеку стало плохо, актеры прервали представление. Мы попытались тут же оказать первую помощь и вызвали медиков, которые были на месте уже через три минуты. Но спасти зрителя, к сожалению, не удалось», — рассказала собеседница.

По ее словам, после инцидента комедия «Ретро» по пьесе Александра Галина продолжилась. «Жизнь есть жизнь. Мы продолжили, потому что в этой комедии нет особого веселья. Она об одиноком пенсионере, дети которого задумали его женить, но назначили встречу всем невестам на одно время», — объяснила Лариса Запкова.

По ее словам, смерть зрителя во время спектакля — уникальный случай для театра драмы, такого не случалось уже много лет.

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Комментарий

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Комментариев 9
Гонец из Пензы

13.02.2017 13:30

Жаль,что не вовка рыжков!
+++

13.02.2017 13:35

первый дебил из пензы отметился
кость

13.02.2017 13:45

Наконец-то. А то всё время исключительно в полиции неожиданно умирали.
Наблюдатель

13.02.2017 13:50

Дадину тоже назначили одно время,в одном месте,хи,хи,хи!
Дай бог,так же вынесут вперёд ногами!
наблюдателю

13.02.2017 15:01

вы кретин
Dead Man

13.02.2017 15:23

Земля пухом человеку. Хочется думать, что игра артистов была столь пронзительной, что человек умер от переживаний... Вообще - неплохой финал жизни.
Горыныч

13.02.2017 15:54

Не трогайте грязными руками замечательный старинный город Пензу. Это третий после Рима и Москвы город, который расположен на семи холмах, и где живёт не меньше хороших людей, чем в Барнауле.
Мистер Вульф

13.02.2017 22:37

"По ее словам, смерть зрителя во время спектакля — уникальный случай для театра драмы, такого не случалось уже много лет".

Не уникальный. Был я на одном спектакле в Драме и тоже чуть не помер. От скуки.
просто гость

13.02.2017 23:17

Как-то в новогодние праздники в зрительном зале драмтеатра с приятелями распивали спиртные напитки. Является ли это так же уникальным случаем?