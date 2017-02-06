Новоиспеченный барнаульский муниципал Вячеслав Новиков выиграл турнир по бильярду среди чиновников, уступив им в стрельбе

В конце января в Барнауле стартовала традиционная спартакиада среди работников городской и районных администраций, депутатов гордумы. Пока в общем зачете лидирует мэрия. В минувшие выходные личную победу в соревнованиях по бильярду одержал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков. При этом экс-правоохранитель не преуспел в своей «коронной» дисциплине - стрельбе.

По сообщению офсайта муниципалитета, турнир прошел 11 февраля в клубе «Престиж». В личном первенстве лидером стал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков, второе место занял депутат БГД Валерий Касплер, третье — у завотделом мобилизационной работы в администрации города Владимира Малыхина. В командном зачете первое место заняла команда Октябрьского района, «серебро» у команды администрации города и замкнула тройку команда Ленинского района.

До этого уже прошли соревнования по нескольким видам спорта. Так, в волейболе взяла верх администрация Октябрьского района, одолевшая в финальном матче представителей мэрии. Вторым видом соревнований стали шахматы. В личном зачете первенствовал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко. Также завершились соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки. В личном зачете первым стал все тот же Владимир Малыхин (к слову, отвечает за призыв в ВС), второе место у Андрея Заньчуковского (Индустриальный район), замкнул тройку Никита Свиридов (Октябрьский район). В стрельбе из малокалиберного пистолета в личном первенстве лидером признан Александр Бавыкин (Железнодорожный район), второе и третье места заняли представители Индустриального района Андрей Заньчуковский и Игорь Варнавских. Интересно, что в обеих дисциплинах бывший генерал Новиков не преуспел. Правда, на сайте не содержится точная информация, принимал ли он участие в соревнованиях по стрельбе. Однако, учитывая боевое прошлое г-на Новикова, можно предположить, что он все-таки заявился за команду Октябрьского района.

Кроме того, стали известны результаты турнира по стритболу. Победу одержала мэрия, далее расположились администрация Центрального района и команда Октябрьского района.

На текущей неделе пройдут соревнования по боулингу и плаванию. В дальнейшей программе также заявлены настольный теннис, мини-футбол и биатлон. Последнее соревнование пройдет 11 марта. Пока в общем зачете с довольно большим отрывом лидирует мэрия, далее идут администрации Октябрьского и Ленинского районов.