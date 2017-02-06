Новоиспеченный барнаульский муниципал Вячеслав Новиков выиграл турнир по бильярду среди чиновников, уступив им в стрельбе

13.02.2017 12:51
В конце января в Барнауле стартовала традиционная спартакиада среди работников городской и районных администраций, депутатов гордумы. Пока в общем зачете лидирует мэрия. В минувшие выходные личную победу в соревнованиях по бильярду одержал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков. При этом экс-правоохранитель не преуспел в своей «коронной» дисциплине - стрельбе.
По сообщению офсайта муниципалитета, турнир прошел 11 февраля в клубе «Престиж». В личном первенстве лидером стал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков, второе место занял депутат БГД Валерий Касплер, третье — у завотделом мобилизационной работы в администрации города Владимира Малыхина. В командном зачете первое место заняла команда Октябрьского района, «серебро» у команды администрации города и замкнула тройку команда Ленинского района.
До этого уже прошли соревнования по нескольким видам спорта. Так, в волейболе взяла верх администрация Октябрьского района, одолевшая в финальном матче представителей мэрии. Вторым видом соревнований стали шахматы. В личном зачете первенствовал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко. Также завершились соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки. В личном зачете первым стал все тот же Владимир Малыхин (к слову, отвечает за призыв в ВС), второе место у Андрея Заньчуковского (Индустриальный район), замкнул тройку Никита Свиридов (Октябрьский район). В стрельбе из малокалиберного пистолета в личном первенстве лидером признан Александр Бавыкин (Железнодорожный район), второе и третье места заняли представители Индустриального района Андрей Заньчуковский и Игорь Варнавских. Интересно, что в обеих дисциплинах бывший генерал Новиков не преуспел. Правда, на сайте не содержится точная информация, принимал ли он участие в соревнованиях по стрельбе. Однако, учитывая боевое прошлое г-на Новикова, можно предположить, что он все-таки заявился за команду Октябрьского района.
Кроме того, стали известны результаты турнира по стритболу. Победу одержала мэрия, далее расположились администрация Центрального района и команда Октябрьского района.
На текущей неделе пройдут соревнования по боулингу и плаванию. В дальнейшей программе также заявлены настольный теннис, мини-футбол и биатлон. Последнее соревнование пройдет 11 марта. Пока в общем зачете с довольно большим отрывом лидирует мэрия, далее идут администрации Октябрьского и Ленинского районов.
Фото: сайт администрации Барнаула
13.02.2017 13:59
13.02.2017 14:13
всячески отмазывался от поездок в командировку на Кавказ, каких только причин не находил.
13.02.2017 14:17
13.02.2017 14:34
а чо через козла прыжков в абсолютном первенстве не было ? , где самбо , где бокс ?
первенство по поддавкам натуральное......
13.02.2017 14:50
13.02.2017 15:08
13.02.2017 15:09
13.02.2017 15:46
13.02.2017 15:48
13.02.2017 15:58
13.02.2017 16:14
Вот лизнул так лизнул. У него и такие были тоже в подчинении кто вылизывал до блеска, они в особом почете были.
13.02.2017 16:18
13.02.2017 16:22
А какая разница, что о нем писать, как был никчемным так и останеться. Ну что что вбольшой семье вырос как говориться в русской пословице. В большей семье не без...
13.02.2017 16:46
Возрождают ГТО и в противогазах нырять в Пивоварку будут для чистоты городской ?
13.02.2017 17:07
13.02.2017 17:47
13.02.2017 17:55
13.02.2017 19:01
13.02.2017 19:13
-зашщитница...
Соскучилась по мушщинам то...
13.02.2017 19:26
не под кем не проявил себя - это точно.
13.02.2017 19:29
Была у него одна Ольга на службе, в приемной обязанности секретаря исполняла.
13.02.2017 19:31
13.02.2017 19:32
+100500. Абсолютная правда. Вытащил его с колхоза в Барнаул. Мотивы и причины я не знаю.
13.02.2017 19:34
Да и то по любому поводу пытался увильнуть от этой миссии.
13.02.2017 19:53
13.02.2017 20:29
13.02.2017 20:54
"авторитет" , "дай бог "- тебя до присяги с ВШМ отчислили ?
верующих с блатным лексиконом не было среди курсантов.
13.02.2017 20:56
13.02.2017 21:02
13.02.2017 21:14
13.02.2017 20:56 А почему не предложили то места ГЕНЕРАЛЬСКОГО ? Что Россея матушка так мала, что не нашлось места генералу...
13.02.2017 21:58
13.02.2017 22:32
А что, там очень много ума надо?
13.02.2017 23:06
13.02.2017 15:58 Так его тоже получается поганой метлой выгнали если цельному генералу ничего предложено не было. Или Вы какую либо другую, благообразную причину выдумаете ? А поганая метла его была такая ... Обвешивал выговорами по надуманным причинам . Один заканчивается, другой начинается и так пока тебе не надоест. Политика такая - кто не с нами тот против нас. А с ними это ходьба по лезвию ножа ... Мандзюк вон в пример.
13.02.2017 23:20
13.02.2017 23:21
13.02.2017 23:47
13.02.2017 23:21 Завтра тебе расскажут и про рынок и про банк и так далее...