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Главная Лента новостей Новоиспеченный барнаульский муниципал Вячеслав Новиков выиграл турнир по бильярду среди чиновников, уступив им в стрельбе

Новоиспеченный барнаульский муниципал Вячеслав Новиков выиграл турнир по бильярду среди чиновников, уступив им в стрельбе

13.02.2017 12:51

В конце января в Барнауле стартовала традиционная спартакиада среди работников городской и районных администраций, депутатов гордумы. Пока в общем зачете лидирует мэрия. В минувшие выходные личную победу в соревнованиях по бильярду одержал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков. При этом экс-правоохранитель не преуспел в своей «коронной» дисциплине - стрельбе.

По сообщению офсайта муниципалитета, турнир прошел 11 февраля в клубе «Престиж». В личном первенстве лидером стал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков, второе место занял депутат БГД Валерий Касплер, третье — у завотделом мобилизационной работы в администрации города Владимира Малыхина. В командном зачете первое место заняла команда Октябрьского района, «серебро» у команды администрации города и замкнула тройку команда Ленинского района.

До этого уже прошли соревнования по нескольким видам спорта. Так, в волейболе взяла верх администрация Октябрьского района, одолевшая в финальном матче представителей мэрии. Вторым видом соревнований стали шахматы. В личном зачете первенствовал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко. Также завершились соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки. В личном зачете первым стал все тот же Владимир Малыхин (к слову, отвечает за призыв в ВС), второе место у Андрея Заньчуковского (Индустриальный район), замкнул тройку Никита Свиридов (Октябрьский район). В стрельбе из малокалиберного пистолета в личном первенстве лидером признан Александр Бавыкин (Железнодорожный район), второе и третье места заняли представители Индустриального района Андрей Заньчуковский и Игорь Варнавских. Интересно, что в обеих дисциплинах бывший генерал Новиков не преуспел. Правда, на сайте не содержится точная информация, принимал ли он участие в соревнованиях по стрельбе. Однако, учитывая боевое прошлое г-на Новикова, можно предположить, что он все-таки заявился за команду Октябрьского района.

Кроме того, стали известны результаты турнира по стритболу. Победу одержала мэрия, далее расположились администрация Центрального района и команда Октябрьского района.

На текущей неделе пройдут соревнования по боулингу и плаванию. В дальнейшей программе также заявлены настольный теннис, мини-футбол и биатлон. Последнее соревнование пройдет 11 марта. Пока в общем зачете с довольно большим отрывом лидирует мэрия, далее идут администрации Октябрьского и Ленинского районов.

Фото: сайт администрации Барнаула

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Комментарий

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Комментариев 36
Хенерал

13.02.2017 13:59

Вот чем он всю жизнь занимался, а стрелять так и не научился.
помню

13.02.2017 14:13


всячески отмазывался от поездок в командировку на Кавказ, каких только причин не находил.
бывший мент

13.02.2017 14:17

У этого господина (товарища) нет боевого прошлого... Просто нет. Не способен был. Мог только унижать подчиненных и в барина играть. На войне и близко не был....
бывший генерал - неправильно , в отставке он

13.02.2017 14:34

хотя про него точно правильно.
а чо через козла прыжков в абсолютном первенстве не было ? , где самбо , где бокс ?
первенство по поддавкам натуральное......
Гость

13.02.2017 14:50

Информация не полная. Обычно в ходе соревнований чиновники получают переломы рук-ног и т.д.. Сколько травм получено в этом году?
Мистер Вульф

13.02.2017 15:08

Чемпионат по метанию пирожков...
уж лучше бы

13.02.2017 15:09

и мэрия, и районные чиновники лидировали в решении городских проблем. А физкультурой занимались в свободное от работы время и без пиара
Руслан

13.02.2017 15:46

Молодец настоящий генерал все умеет а вы сыграйте только болтать ни на что больше не способны а обсуждать каждый может а делать кишка тонка
Костя

13.02.2017 15:48

Он не учавствовать в соревнованиях по стрельбе а если стрелял то наверняка бы и там выиграл
Николай

13.02.2017 15:58

Хватит хрень писать про негоразную понятно кто пишет не называя себя вы почитайте его официальную биографию и на войне он был и в нагорном Карабахе и чечне и вырос в огромной многодетной семье их десять братьев и работает на совесть и тогда и сейча с а обиженных конечно много гнал он поганой метлой бездельников и сейчас это делает
Артем

13.02.2017 16:14

Николай писал(а):
его официальную биографию и на войне он был и в нагорном Карабахе и чечне и вырос в огромной многодетной семье их десять братьев и работает на совесть и тогда и сейча с а обиженных конечно много гнал он поганой метлой бездельников и сейчас это делает


Вот лизнул так лизнул. У него и такие были тоже в подчинении кто вылизывал до блеска, они в особом почете были.
Сотрудник

13.02.2017 16:18

Интересно а что бы вы писали если бы он проиграл
собутыльник

13.02.2017 16:22

Сотрудник писал(а):
Интересно а что бы вы писали если бы он проиграл

А какая разница, что о нем писать, как был никчемным так и останеться. Ну что что вбольшой семье вырос как говориться в русской пословице. В большей семье не без...
на шалобаны шары катали или по-взрослому на интерес

13.02.2017 16:46

скока призовой фонд ?
Возрождают ГТО и в противогазах нырять в Пивоварку будут для чистоты городской ?
Ольга

13.02.2017 17:07

Вот ты который пишет о никчёмности а скажи что ты сделал где же ты себя проявил кишка тонка не признаешся
а за что

13.02.2017 17:47

прочитал комментарии и диву даюсь: потрясающее единодушие в ненависти к Новикову. То, что он не снискал любви барнаульцев- это одно. Но то, что через край хлещет злоба и неприятие его личности, наводит на серьезные размышления.Кого- то хорошо достал? Или в чем вопрос?
Одессит

13.02.2017 17:55

Поднял его Вальков, хотя у Славы грамотешки не хватало. По натуре он коммерсант, правда никудышный. Жил за счет брата, у которого элеватор в Хабарах. Авторитета у подчиненных имел очень мало. Было несколько скандалов, связанных с адюльтером, как в ГУВД, так и в администрации. Близок к Локтеву. Обычный середняк, но жадноватый.
Одесситу

13.02.2017 19:01

А в своё мнение сюда не корячь авторитет у него среди сотрудников дай бог такого любому а у тебя он есть. Скажи кто тыкать и ктоотебе может сказать хорошее. ся и
Ни сказкой сказать, ни пером описать -

13.02.2017 19:13

Ольга писал(а):
скажи что ты сделал где же ты себя


-зашщитница...

Соскучилась по мушщинам то...
кишка тонка

13.02.2017 19:26

Ольга писал(а):
ты сделал где же ты себя проявил кишка тонка не признаешся


не под кем не проявил себя - это точно.
Ольге

13.02.2017 19:29


Была у него одна Ольга на службе, в приемной обязанности секретаря исполняла.
235

13.02.2017 19:31

Из сведений о г. Новикове, почерпнутых мной в статье следует, что этот бывший сотрудник на умеет стрелять, играть в интеллектуальную игру - шахматы, а может только катать шары! Для его защитника Коленьки, из его биографии следует, что в Карабахе он не был, но "неоднократно выезжал на Северный Кавказ", а вот там он в боевых действиях не участвовал, а только отвозил милиционеров в командировки и был там считанные деньки! А кто его из ПОРЯДОЧНЫХ милиционеров уважает? Огласите весь список! Только его лизуны - дармоеды!
Очевидец

13.02.2017 19:32

Одессит писал(а):
Поднял его Вальков, хотя у Славы грамотешки не хватало

+100500. Абсолютная правда. Вытащил его с колхоза в Барнаул. Мотивы и причины я не знаю.
в продолжение

13.02.2017 19:34

235 писал(а):
а только отвозил милиционеров в командировки и был там считанные деньки!


Да и то по любому поводу пытался увильнуть от этой миссии.
Вывод

13.02.2017 19:53

Да не важно был он в НКО или СКО, не был. Факт, что к людям относился как к дерьму, отсюда и отношение соответствующее. Много было генералов и построже, но такого мнения о себе не оставили. Да дай ему Бог здоровья, пусть свои шары подольше гоняет. Оля то вон волнуется.
Гость

13.02.2017 20:29

За что ж его КРАТНО, понизили в должности ? Отправили на пенсию генерала с должности подполковника , начальника отдела штаба.
19-01

13.02.2017 20:54

как то причудливо у тебя файлы в башке перепутались.
"авторитет" , "дай бог "- тебя до присяги с ВШМ отчислили ?
верующих с блатным лексиконом не было среди курсантов.
Гостю 20:29

13.02.2017 20:56

Ты попутал что-то, не предложили ему места генеральского после реформы, вот и сидел он выжидаюче то за штатом, то на нижестоящей должности. Но видать не срослась перемога, пришлось увольнятся. А то что со штаба, так это судьба, он всегда штабных не жаловал, ниже достоинства своего считал. Выпендривался в отношении их на сходняках. И попал по своим заблудшим понятиям, на последок в штабную работу. К которой скорее всего не способен, из-за недалёкого ума и работоспособности.
Человек

13.02.2017 21:02

Бог рассудит кто есть кто и воздаст по заслугам хотя он и так вас наказал так как кроме того как поливать грязью вы другого ничего не умеете но он вам ещё больше наепжет вот плсмотрите
Вопрос

13.02.2017 21:14

Гостю 20:29
13.02.2017 20:56 А почему не предложили то места ГЕНЕРАЛЬСКОГО ? Что Россея матушка так мала, что не нашлось места генералу...
Вопросу 21:14

13.02.2017 21:58

Так об этом и толкует большинство здесь высказавшихся, человеком надо быть, а не мусором. Даже среди "мусоров".
Марина

13.02.2017 22:32

Гостю 20:29 писал(а):
И попал по своим заблудшим понятиям, на последок в штабную работу. К которой скорее всего не способен, из-за недалёкого ума и работоспособности.


А что, там очень много ума надо?
Николаю

13.02.2017 23:06

Николай
13.02.2017 15:58 Так его тоже получается поганой метлой выгнали если цельному генералу ничего предложено не было. Или Вы какую либо другую, благообразную причину выдумаете ? А поганая метла его была такая ... Обвешивал выговорами по надуманным причинам . Один заканчивается, другой начинается и так пока тебе не надоест. Политика такая - кто не с нами тот против нас. А с ними это ходьба по лезвию ножа ... Мандзюк вон в пример.
Марине 22:32

13.02.2017 23:20

Да ладно, ещё одна оперша. Али с группы поддержки? Да не хай будет у Славы всё пучьььком. Шары-то гоняет пока. Маринам, Олям Уважение.
октябренок

13.02.2017 23:21

Новикой никогда не занимался погонями и не стрелял, у него была другая специализация - рейдерские наезды по заказу, точнее указанию САЛо.
Октябренку

13.02.2017 23:47

октябренок
13.02.2017 23:21 Завтра тебе расскажут и про рынок и про банк и так далее...