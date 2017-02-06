×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

16 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
13
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

177
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Во время пожара в Бийске погиб человек
Назначен врио губернатора Новгородской области
На Алтае пройдет фестиваль космоса
В Барнауле ком снега упал на шестилетнего ребенка с крыши поликлиники

Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
87
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
46
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

7
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
Loading...
Главная Лента новостей Нерадивая мать, оставившая сына на морозе, не желает отдавать мальчика приемным родителям

Нерадивая мать, оставившая сына на морозе, не желает отдавать мальчика приемным родителям

13.02.2017 13:31

Лишенная родительских прав нерадивая мать, бросившая на морозе двухлетнего сына, не хочет отдавать его усыновителям. Она заявила корреспонденту Life, что намерена вернуть сына себе. Зачем — не известно.

Мать и отец двухлетнего мальчика не очень радушно встретили гражданского журналиста Life на пороге своего дома. Выяснилось, что родители мальчика злоупотребляют спиртным, а также регулярно организуют застолья и гулянья, забывая при этом следить за ребенком.

На попытку репортера поговорить с мамой малыша Марией она отреагировала крайне грубо. Женщина не только не стала отвечать, почему бросила собственного сына в холодном доме, но и напала на корреспондента. Отец брошенного мальчика лишь подтвердил, что они будут возвращать сына. А про то, что совсем недавно родители бросили двухлетнего ребенка, мужчина даже и не вспомнил.

Инцидент произошел в Локтевском районе. Мать бросила сына одного на неотапливаемой веранде без теплой одежды и еды. Четыре дня двухлетний малыш выживал в неотапливаемом доме. Умереть от холода ребенку не дал пес, который не отходил от мальчика и грел его своим телом.

Женщину уже лишили родительских прав и будут судить по статье «Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству». Двухлетнему малышу уже ищут приемных родителей.

Видео: Life

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 7
Трезвый взгляд

13.02.2017 14:23

Причина подобных явлений кроется в КАПИТАЛИЗМЕ - общественном устройстве, где процветают корысть и бездушие, где царствуют пороки, нищета и безработица. При СОЦИАЛИЗМЕ такая мамаша-пьяница давно бы уже лечилась в лечебно-трудовом профилактории, а ее чадо находилось в детском доме или у приемных родителей. Нынешние капиталисты, на словах ратующие за права человека, под этим предлогом не желающие принимать так необходимый сегодня закон о принудительном лечении от алкоголизма и наркомании, на самом деле и являются главными виновниками подобных инцидентов.
гость

13.02.2017 15:51

так все же 4 дня или 4 часа. Нереально, чтобы 4 дня даже с собакой. Была информация о 4 часах.
гостья

13.02.2017 15:54

Уважаемый Банкфакс, на вашем же сайте в 10-30 сегодня была информация подробная о том, что 4 часа, а не 4 дня ребенок находился на холоде. Как же вам после этого верить. вы хоть читайте, что сами пишете.
трезвому

13.02.2017 16:03

как же ты достал своими вечными камланиями про социализм! езжай уже в КНДР, насладись социализмом! Там как раз всех собак съели, никто тебя беспокоить не будет. Поезжай, мы на билет скинемся!
правда

13.02.2017 18:09

Господи! если ты спас этого ребёнка,то спаси его от нерадивых родителей.Нельзя возвращать его туда где он не нужен. 4 дня не было мамашки,(читайте внимательно,)а где был папашка-ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС?
Евгений

13.02.2017 18:36

Медленно но верно движемся к созданию ювенальных институтов ( полиции) . Принудительное лечение ??? да уж нафиг чтоб за мои деньги налогоплательщика лечили нарков или алкашей. Пусть уж адмирал Кузнецов ещё раз в Сирию сходит Чёрных подолбит ,чтоб сыну не пришлось в каком нибудь кавказском регионе сними бодаться.
Вопрос сложный и простого решения по любому нет. Моё мнение работать не хотят .
Трезвый взгляд

13.02.2017 19:33

Вопрос даже не в сколько в лечение, а сколько в изоляции от нормального общества алкашей и наркоманов. Вылечатся - хорошо, а не вылечатся - пусть и дальше сидят за колючкой. Лично я готов платить из своего кармана дополнительные деньги, чтобы не видеть своими соседями пьяные рожи.