Нерадивая мать, оставившая сына на морозе, не желает отдавать мальчика приемным родителям

Лишенная родительских прав нерадивая мать, бросившая на морозе двухлетнего сына, не хочет отдавать его усыновителям. Она заявила корреспонденту Life, что намерена вернуть сына себе. Зачем — не известно.

Мать и отец двухлетнего мальчика не очень радушно встретили гражданского журналиста Life на пороге своего дома. Выяснилось, что родители мальчика злоупотребляют спиртным, а также регулярно организуют застолья и гулянья, забывая при этом следить за ребенком.

На попытку репортера поговорить с мамой малыша Марией она отреагировала крайне грубо. Женщина не только не стала отвечать, почему бросила собственного сына в холодном доме, но и напала на корреспондента. Отец брошенного мальчика лишь подтвердил, что они будут возвращать сына. А про то, что совсем недавно родители бросили двухлетнего ребенка, мужчина даже и не вспомнил.

Инцидент произошел в Локтевском районе. Мать бросила сына одного на неотапливаемой веранде без теплой одежды и еды. Четыре дня двухлетний малыш выживал в неотапливаемом доме. Умереть от холода ребенку не дал пес, который не отходил от мальчика и грел его своим телом.

Женщину уже лишили родительских прав и будут судить по статье «Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству». Двухлетнему малышу уже ищут приемных родителей.