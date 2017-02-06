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Главная Лента новостей Сливочный картель: алтайские антимонопольщики нашли 11 предполагаемых виновников сговора на рынке масла

Сливочный картель: алтайские антимонопольщики нашли 11 предполагаемых виновников сговора на рынке масла

13.02.2017 14:34

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении 11 хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и оптовых продавцов сливочного масла, сказано на сайте антимонопольщиков. Это было сделано на основании анализа обоснованности повышения цен на продукт. В числе потенциальных нарушителей - Рубцовский молочный завод, «Брюкке» и Барнаульский молочный комбинат.

По данным оперативного мониторинга, с июня по сентябрь 2016 года специалистами выявлены факты существенного повышения цен на сливочное масло, а также зафиксированы жалобы жителей региона на дороговизну данного продукта. Цена на масло была проанализирована «по всей цепочке»: от производителей сырого молока и переработчиков – производителей масла до розничных магазинов Алтайского края. Антимонопольщики еще в начале ноября направили запросы в 21 предприятие с требованием раскрыть причины удорожания продукта.

Установлено, что существенное повышение оптовых отпускных цен на масло в Алтайском крае произошло у 11 хозяйствующих субъектов. Розничные цены повышались в связи с ростом цен в оптовом звене. Дело было открыто по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». При этом факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается только на заседании комиссии, поэтому говорить о виновности кого-либо из участников «сливочного картеля» пока преждевременно. Рассмотрение дела назначено на 14 марта.

Пока в «черном списке» УФАС фигурируют заринское ООО «Холод», ОАО «Рубцовский молочный завод» (филиал АО «Вимм-Билль-Данн»), горно-алтайское ООО «Алтайская молочная компания», ООО «АКХ Ануйское» из Петропавловского района, ООО «Триф» (Рубцовский район), ООО «Блиновское» (Заринский район), ООО «Брюкке» (Немецкий национальный район), барнаульские ООО «Управляющая компания «Контраст» и «Рикон», АО «Кулундаконсервмолоко», а также АО «Барнаульский молочный комбинат».

Напомним, основной рост цен на масло в Алтайском крае начался с сентября 2016 года и к концу октября составил 25 %. Так, на начало сентября средняя потребительская цена 1 кг продукта в регионе составляла 316,53 рублей, на 24 октября — 394,8 рубля за кг. За тот же период в России продукт подорожал всего на 5 %, в СФО — 9 %.

Между тем часть экспертов полагала, что рост цен на масло носил во многом закономерный характер и обусловлен рядом объективных факторов. «Во-первых, с введением эмбарго в 2014 году на полках остался только отечественный товар и молочная продукция из Белоруссии. К тому же, почему-то никто из потребителей два года назад не возмущался, что цена за пачку финского Valio, новозеландского Anchor и других зарубежных масел составляла от 90 до 120 рублей, тогда это считалось нормой. Почему, когда теперь цены на российские аналоги подошли к этим рубежам, мы выражаем возмущение? Ведь наш товар, во-первых, качественнее, во-вторых, эти деньги идут в пользу отечественного производителя», - рассказывал ИА «Банкфакс» директор ГК «Киприно» Денис Зюзин.

На 6 февраля стоимость 1 кг сливочного масла в Алтайском крае составляла в среднем 437,41 рублей.

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Комментарий

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Комментариев 10
гость

13.02.2017 16:02

Уважаемый УФАС,а Брюкке не только на масло завышает,обратите внимание на колбасу.......мясо закупают по смешной цене,да еще и в Казахстане,а цена на колбасу ,заоблачная! А масло кушать нельзя!
Гость

13.02.2017 16:31

Вот путин говорил, что мы можем достойно жить и без здравой конкуренции с буржуйскими товарами. А по факту получается, что импортные товары не завозят, а местные производители, в условиях дефицита, пытаются поднять цену до европейских. Вот хочется спросить у Дениса Зюзина, а у вас там работники получают зарплату как у финского Valio?
гость

13.02.2017 16:40

В Горно-Алтайске масло стоит от 498 и выше. При этом хорошее масло днем с огнем не сыщешь.
гостю 16:02

13.02.2017 17:05

Умник, вас кто заставляет покупать Брюковскую продукцию. Есть продукты дешевле в два-три раза, но есть их не возможно. Это здоровая конкуренция. Если я делаю качественно свою продукцию, то вопрос цены-это мой вопрос.
А вот энергосети (теплосети) у нас монополисты, тарифы взвинтили и тишина, лучше там по возмущайтесь. Вот, кто монополисты. И вы не можете выбрать другого поставщика, сколько напишут столько и будете платить.
Местный

13.02.2017 18:11

Комментаторы...А особенно журналисты...Поинтересовались бы лучше сколько стоит сейчас литр молока на закупе у молзаволе. Если летом стоило молоко 14 руб. за литр, то теперь 20...Вот и вся экономика. А ФАС просто госзаказ на поиск виновных выполняет.
Сибиряк

13.02.2017 18:15

Все нормально. Инфляция где-то в районе 5,6 %. Сказочники е.... ту Люсю.
и все они неуважительно к бычьему поголовью

13.02.2017 20:59

относятся и к коровам , нещадно эксплуатируя их природные способности.
и недокладывают в рацион самые вкусные ингредиенты , гады.
гость

13.02.2017 22:07

Чтобы получить 1 кг нормального масла ( без пальмы) необходим 21 литр нормального молока если я ошибаюсь специалисты меня поправят. Цена закупочная от 20-25 рублей транспортировка плюс переработка нетрудно посчитать стоимость масла. Если мы действительно хотим масла?
Алёна

13.02.2017 23:01

Цену на молоко никак нельзя связывать с ценой на масло. Скорей пальмовое масло подорожало (или что-то подобное, что в состав нашего масла входит)- вот и цена. А Valio- хорошее МАСЛО. Это как давайте ладу по цене мерса продавать- а что-мерсы ведь берут...
Сибиричек

13.02.2017 23:29

Масло ооо Брюкке. 100% без пальмы!!!