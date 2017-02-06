Сливочный картель: алтайские антимонопольщики нашли 11 предполагаемых виновников сговора на рынке масла

УФАС по Алтайскому краю возбу дило дело в отношении 11 хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и оптовых продавцов сливочн ого масл а, сказано на сайте антимонопольщиков. Это было сделано на основании а нализа обоснованности повышения цен на продукт. В числе потенциальных нарушителей - Рубцовский молочный завод, « Брюкке» и Барнаульский молочный комбинат.

По данным оперативного мониторинга, с июня по сентябрь 2016 года специалистами выявлены факты существенного повышения цен на сливочное масло, а также зафиксированы жалобы жителей региона на дороговизну данного продукта. Цена на масло была проанализирована «по всей цепочке»: от производителей сырого молока и переработчиков – производителей масла до розничных магазинов Алтайского края. Антимонопольщики еще в начале ноября направили запросы в 21 предприятие с требованием раскрыть причины удорожания продукта.

Установлено, что существенное повышение оптовых отпускных цен на масло в Алтайском крае произошло у 11 хозяйствующих субъектов. Розничные цены повышались в связи с ростом цен в оптовом звене. Дело было открыто по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». При этом факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается только на заседании комиссии, поэтому говорить о виновности кого-либо из участников «сливочного картеля» пока преждевременно. Рассмотрение дела назначено на 14 марта.

Пока в «черном списке» УФАС фигурируют заринское ООО «Холод», ОАО «Рубцовский молочный завод» (филиал АО «Вимм-Билль-Данн»), горно-алтайское ООО «Алтайская молочная компания», ООО «АКХ Ануйское» из Петропавловского района, ООО «Триф» (Рубцовский район), ООО «Блиновское» (Заринский район), ООО «Брюкке» (Немецкий национальный район), барнаульские ООО «Управляющая компания «Контраст» и «Рикон», АО «Кулундаконсервмолоко», а также АО «Барнаульский молочный комбинат».

Напомним, основной рост цен на масло в Алтайском крае начался с сентября 2016 года и к концу октября составил 25 %. Так, на начало сентября средняя потребительская цена 1 кг продукта в регионе составляла 316,53 рублей, на 24 октября — 394,8 рубля за кг. За тот же период в России продукт подорожал всего на 5 %, в СФО — 9 %.

Между тем часть экспертов полагала, что рост цен на масло носил во многом закономерный характер и обусловлен рядом объективных факторов. «Во-первых, с введением эмбарго в 2014 году на полках остался только отечественный товар и молочная продукция из Белоруссии. К тому же, почему-то никто из потребителей два года назад не возмущался, что цена за пачку финского Valio, новозеландского Anchor и других зарубежных масел составляла от 90 до 120 рублей, тогда это считалось нормой. Почему, когда теперь цены на российские аналоги подошли к этим рубежам, мы выражаем возмущение? Ведь наш товар, во-первых, качественнее, во-вторых, эти деньги идут в пользу отечественного производителя», - рассказывал ИА «Банкфакс» директор ГК «Киприно» Денис Зюзин.