Акциониста Евгения Корчагина задержали при попытке «навесить ярлык» на губернатора Алтайского края

Поздним вечером 10 февраля у здания правительства Алтайского края на площади Советов сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался повесить на объект несанкционированный баннер с критикой губернатора Александра Карлина. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе УМВД по Барнаулу. На странице бийского акциониста Евгения Корчагина в «Одноклассниках» содержится запись с указанием на то, что задержан был именно он.

Евгений Корчагин подробно описал и подготовку к своей новой акции. Баннер размером 3х6 м с текстом он называл «открытым письмом», и для пущей доходчивости хотел разместить прямо на здании правительства региона на проспекте Ленина, 59. Вечером 10 февраля он опубликовал фото самого баннера на фоне объекта. «Уважаемый Александр Богданович! Совершите мужской поступок, уйдите в отставку», - гласит текст «письма».

Как видно, автор хотел закрепить его с помощью веревки. Но идея провалилась из-за бдительности стражей порядка, а также, по словам самого Корчагина, из-за того, что порвалась веревка. Акциониста доставили в отделение полиции, в его отношении проводится проверка.

Интересно, что на баннере, по сообщениям источников ИА «Банкфакс», присутствовали коммунистические символы — серп и молот. Ранее, напомним, Евгений Корчагин состоял в «Единой России», но был исключен из партии после того, как вывесил на здании администрации Бийска баннер с требованием отставки главы города, секретаря местной партийной организации Лидии Громогласовой.

12 февраля Евгений Корчагин опубликовал на своей странице очередной пост, из которого следует, что он не оставил идею с баннером на здании правительства. В сообщении не указывается, когда он намерен совершить новую попытку.

Напомним, Евгений Корчагин прославился своей поездкой на желтом «Запорожце» в Москву «к президенту, за правдой», которая состоялась летом 2016 года. Он якобы хотел рассказать первым лицам государства о «реальной ситуации в Алтайском крае». Эта акция широко освещалась в СМИ, хотя Корчагину и не удалось встретиться в Владимиром Путиным.

Позже на мосту неподалеку от Кремля появился баннер с призывом к Владимиру Путину забрать Александра Карлина в Москву. Судя по тому, что информацию Евгений Корчагин первым разместил фото на своей странице в «Одноклассниках», а также по общему стилю оформления, это также его работа.

Отметим, что среди всех российских акционистов, действующих на околополитическом поприще, Евгений Корчагин смотрится пока достаточно бледно. Так, в ноябре 2013 года петербургский художник Петр Павленский гвоздем прибил свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве, писала «Лента.ру». Эту акцию осветили не только федеральные, но и иностранные СМИ, ряд экспертов назвал ее примером социального перфоманса.