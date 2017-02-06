Акциониста Евгения Корчагина задержали при попытке «навесить ярлык» на губернатора Алтайского края

13.02.2017 15:26
Поздним вечером 10 февраля у здания правительства Алтайского края на площади Советов сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался повесить на объект несанкционированный баннер с критикой губернатора Александра Карлина. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе УМВД по Барнаулу. На странице бийского акциониста Евгения Корчагина в «Одноклассниках» содержится запись с указанием на то, что задержан был именно он.
Евгений Корчагин подробно описал и подготовку к своей новой акции. Баннер размером 3х6 м с текстом он называл «открытым письмом», и для пущей доходчивости хотел разместить прямо на здании правительства региона на проспекте Ленина, 59. Вечером 10 февраля он опубликовал фото самого баннера на фоне объекта. «Уважаемый Александр Богданович! Совершите мужской поступок, уйдите в отставку», - гласит текст «письма».
Как видно, автор хотел закрепить его с помощью веревки. Но идея провалилась из-за бдительности стражей порядка, а также, по словам самого Корчагина, из-за того, что порвалась веревка. Акциониста доставили в отделение полиции, в его отношении проводится проверка.
Интересно, что на баннере, по сообщениям источников ИА «Банкфакс», присутствовали коммунистические символы — серп и молот. Ранее, напомним, Евгений Корчагин состоял в «Единой России», но был исключен из партии после того, как вывесил на здании администрации Бийска баннер с требованием отставки главы города, секретаря местной партийной организации Лидии Громогласовой.
12 февраля Евгений Корчагин опубликовал на своей странице очередной пост, из которого следует, что он не оставил идею с баннером на здании правительства. В сообщении не указывается, когда он намерен совершить новую попытку.
Напомним, Евгений Корчагин прославился своей поездкой на желтом «Запорожце» в Москву «к президенту, за правдой», которая состоялась летом 2016 года. Он якобы хотел рассказать первым лицам государства о «реальной ситуации в Алтайском крае». Эта акция широко освещалась в СМИ, хотя Корчагину и не удалось встретиться в Владимиром Путиным.
Позже на мосту неподалеку от Кремля появился баннер с призывом к Владимиру Путину забрать Александра Карлина в Москву. Судя по тому, что информацию Евгений Корчагин первым разместил фото на своей странице в «Одноклассниках», а также по общему стилю оформления, это также его работа.
Отметим, что среди всех российских акционистов, действующих на околополитическом поприще, Евгений Корчагин смотрится пока достаточно бледно. Так, в ноябре 2013 года петербургский художник Петр Павленский гвоздем прибил свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве, писала «Лента.ру». Эту акцию осветили не только федеральные, но и иностранные СМИ, ряд экспертов назвал ее примером социального перфоманса.
Фото: страница Евгения Корчагина в «Одноклассниках»
13.02.2017 15:35
13.02.2017 15:42
13.02.2017 15:53
13.02.2017 15:55
13.02.2017 16:14
13.02.2017 16:16
13.02.2017 16:18
И не просто так, а с тщательным расследованием их действий на занимаемых должностях.
13.02.2017 16:21
13.02.2017 16:28
а вот порядок с выплатой зарплат в крае навести , почему то им никак не удаётся .
сколь писалось что даже в муниципальных предприятиях не платят пресловутую минималку
с 15% !" слабо ! делают основной оклад в 2000 руб на неё и выписывают эти законные 15%
плюс какая то персональная доплата , минус налоги 6500 получается . хоть тысячу , да украдут
у нищего . и где та гвардия , чтоб начильников=жуликов переловить ? видимо сама в доле .
13.02.2017 16:48
13.02.2017 16:54
13.02.2017 16:57
Не наркоман ли Прокопьев?
В ближайшее время в СМИ может выйти сенсационная публикация. По всей видимости кто-то устал терпеть нападки Прокопьева на Алтайский край и решил встряхнуть его по-крупному. Как стало известно, по запросу одной силовой структуры в московском элитном клубе изъяты записи камеры наблюдения. Камера, предположительно, зафиксировала депутата Государственной Думы Прокопьева в обществе молодой женщины и некоего странного белого порошка на столе. На Алтае Прокопьева знают, как представителя «золотой молодежи», родительница которого не ограничивает его в средствах. И если в Бийске он постоянно на виду и ограничен в пристрастиях, то в Москве он завсегдатай ночных клубов. Употребления белого порошка в отдельных столичных заведениях является нормой. Однако есть предположение, что знакомство с белым порошком для Прокопьева не заканчивается рамками клубных посещений. По всей видимости, доказать причастность к хранению и распространению порошка на основании данной записи не получится. Для снятия депутатской неприкосновенности и заведения соответствующего производства этого слишком мало, однако у держателей записи, по всей видимости другая позиция. Через публикацию будут стремится добиться проведения освидетельствования Прокопьева. Известно, что принятие подобных веществ оставляют следы в крови на долгое время. Через комиссию по этике ГД и министерство здравоохранения будет потребован официальный анализ крови депутата. Вот как раз отказ депутата от анализа и станет главной сенсацией в парламенте.
13.02.2017 17:00
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13.02.2017 19:16
13.02.2017 19:22
Ольга Геннадьевна, да у вас ревность)))) жлобско - бабская, понятно, что и вы первый сикритарь... только районного местного отделения КПРФ...
13.02.2017 19:40
а пидор Ру.банок? чем не кандидатура? И пидор и мразь. вполне в духе времени.
13.02.2017 20:57
13.02.2017 22:01