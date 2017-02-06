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Главная Лента новостей Акциониста Евгения Корчагина задержали при попытке «навесить ярлык» на губернатора Алтайского края

Акциониста Евгения Корчагина задержали при попытке «навесить ярлык» на губернатора Алтайского края

13.02.2017 15:26

Поздним вечером 10 февраля у здания правительства Алтайского края на площади Советов сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался повесить на объект несанкционированный баннер с критикой губернатора Александра Карлина. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе УМВД по Барнаулу. На странице бийского акциониста Евгения Корчагина в «Одноклассниках» содержится запись с указанием на то, что задержан был именно он.

Евгений Корчагин подробно описал и подготовку к своей новой акции. Баннер размером 3х6 м с текстом он называл «открытым письмом», и для пущей доходчивости хотел разместить прямо на здании правительства региона на проспекте Ленина, 59. Вечером 10 февраля он опубликовал фото самого баннера на фоне объекта. «Уважаемый Александр Богданович! Совершите мужской поступок, уйдите в отставку», - гласит текст «письма».

Как видно, автор хотел закрепить его с помощью веревки. Но идея провалилась из-за бдительности стражей порядка, а также, по словам самого Корчагина, из-за того, что порвалась веревка. Акциониста доставили в отделение полиции, в его отношении проводится проверка.

Интересно, что на баннере, по сообщениям источников ИА «Банкфакс», присутствовали коммунистические символы — серп и молот. Ранее, напомним, Евгений Корчагин состоял в «Единой России», но был исключен из партии после того, как вывесил на здании администрации Бийска баннер с требованием отставки главы города, секретаря местной партийной организации Лидии Громогласовой.

12 февраля Евгений Корчагин опубликовал на своей странице очередной пост, из которого следует, что он не оставил идею с баннером на здании правительства. В сообщении не указывается, когда он намерен совершить новую попытку.

Напомним, Евгений Корчагин прославился своей поездкой на желтом «Запорожце» в Москву «к президенту, за правдой», которая состоялась летом 2016 года. Он якобы хотел рассказать первым лицам государства о «реальной ситуации в Алтайском крае». Эта акция широко освещалась в СМИ, хотя Корчагину и не удалось встретиться в Владимиром Путиным.

Позже на мосту неподалеку от Кремля появился баннер с призывом к Владимиру Путину забрать Александра Карлина в Москву. Судя по тому, что информацию Евгений Корчагин первым разместил фото на своей странице в «Одноклассниках», а также по общему стилю оформления, это также его работа.

Отметим, что среди всех российских акционистов, действующих на околополитическом поприще, Евгений Корчагин смотрится пока достаточно бледно. Так, в ноябре 2013 года петербургский художник Петр Павленский гвоздем прибил свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве, писала «Лента.ру». Эту акцию осветили не только федеральные, но и иностранные СМИ, ряд экспертов назвал ее примером социального перфоманса.

Фото: страница Евгения Корчагина в «Одноклассниках»


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Комментарий

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Комментариев 34
социальная язва

13.02.2017 15:35

да, изначально в центральных СМИ была критика по результатам выборов и низкий показатель ЕР и плохую работу губернатора АБК и о возможной отставке, потом баннер в Москве, митинги в Бийске и Рубцовске, а теперь упал второй вертолет...... череда событий указывает на интересные события, на которые должен обратить внимание президент В. Путин. .... ну вот так как то, хи, хи))
Барнаулец

13.02.2017 15:42

Еще одна Петрушка. Сколько же Вас здесь из ума сшитых бредерей, егерей, приходек и других? Ау? Вы где?
гость

13.02.2017 15:53

друзья есть в различных регионах и живут они там заметно звонче , чем мы тут. Социалка запущена , крупные налогоплательщики давно сменили юр адреса на другие регионы, откуда ждем подачек ?? Москва посмеялась выделив 10 млн на сельхозподдержку, за успех.
Корчагину

13.02.2017 15:55

Корчагин! Соверши мужской поступок, уйди в психушку.
Северянин

13.02.2017 16:14

С третьего прочтения врубился что он АКЦИОНИСТ , а то читаю АНАНИСТ Корчагин...думаю , какая странная новость )
Дежавю

13.02.2017 16:16

Описание событий очень силь напоминает сюжеты последних клипов Ленинграда (сначала Павел Иванович понёс какую-то чушь про фашистов, а потом избил аниматора на детском празднике). Такие активисты до добра не доведут.
Куратор

13.02.2017 16:18

Не поддерживая Корчагина как такового, всё же отмечу, что полностью поддерживаю его предложения, администрацию Края и г.Бийска следует отправить в отставку.
И не просто так, а с тщательным расследованием их действий на занимаемых должностях.
Ира

13.02.2017 16:21

Господин автор сего опуса! вам самому не смешно от "яркости" психопата Павленского? Корчагин реально выражает политический протест. используя доступные ему возможности - и. по крайней мере. общественный резонанс в крае у его акций есть. обратить внимание жителей ему удается. И видимо. кто-то очень испугался этого. если вдруг возникло желание свести этот протест к экстравагантным выходкам придурка-одиночки?
гость

13.02.2017 16:28

плакать силовики то быстро сняли , автора скрутили . не сложно .
а вот порядок с выплатой зарплат в крае навести , почему то им никак не удаётся .
сколь писалось что даже в муниципальных предприятиях не платят пресловутую минималку
с 15% !" слабо ! делают основной оклад в 2000 руб на неё и выписывают эти законные 15%
плюс какая то персональная доплата , минус налоги 6500 получается . хоть тысячу , да украдут
у нищего . и где та гвардия , чтоб начильников=жуликов переловить ? видимо сама в доле .
журналист

13.02.2017 16:48

Почему Банкфакс умалчивает, что Корчагин уголовник, что он украл шубы в магазине, что был осужден. также не указыавют, что он махинатор, обманул людей - кинул на деньги.
тыщу рублей штраф повесят ему

13.02.2017 16:54

сравнивать его с уже [отредактировано модератором] в Румынию идиотом на букву П - нечестно.
торпеда

13.02.2017 16:57

Лучше бы внимание вот на это обратили
Не наркоман ли Прокопьев?
В ближайшее время в СМИ может выйти сенсационная публикация. По всей видимости кто-то устал терпеть нападки Прокопьева на Алтайский край и решил встряхнуть его по-крупному. Как стало известно, по запросу одной силовой структуры в московском элитном клубе изъяты записи камеры наблюдения. Камера, предположительно, зафиксировала депутата Государственной Думы Прокопьева в обществе молодой женщины и некоего странного белого порошка на столе. На Алтае Прокопьева знают, как представителя «золотой молодежи», родительница которого не ограничивает его в средствах. И если в Бийске он постоянно на виду и ограничен в пристрастиях, то в Москве он завсегдатай ночных клубов. Употребления белого порошка в отдельных столичных заведениях является нормой. Однако есть предположение, что знакомство с белым порошком для Прокопьева не заканчивается рамками клубных посещений. По всей видимости, доказать причастность к хранению и распространению порошка на основании данной записи не получится. Для снятия депутатской неприкосновенности и заведения соответствующего производства этого слишком мало, однако у держателей записи, по всей видимости другая позиция. Через публикацию будут стремится добиться проведения освидетельствования Прокопьева. Известно, что принятие подобных веществ оставляют следы в крови на долгое время. Через комиссию по этике ГД и министерство здравоохранения будет потребован официальный анализ крови депутата. Вот как раз отказ депутата от анализа и станет главной сенсацией в парламенте.
Карлин А.Б

13.02.2017 17:00

Корчажка молодец и акции интересные
справедливый

13.02.2017 17:02

Дебилы. Сами вы наркоманы. Можно еще в педерастии обвинить, алкоголизме и шизофрении. Прокопьев - лучший в крае политик - честный, порядочный, щедрый. Вы - куча завистливого дерьма. вы даже его подметки не достойны, комментаторы.
холую - "справедливому"

13.02.2017 17:18

всегда в обществе холуев называли либо педиками либо петухами.... а вас видно по помету... казачек засланный!!! А там где много денег, там много и нарушений... поживем увидим и возьмем ко вниманию с 99%% вероятности....
ттттт

13.02.2017 17:29

Все уроды и точка!!!
Либерал

13.02.2017 17:31

Машка Корчажке денежку отвалила, за логотип?)))
Прусакова

13.02.2017 17:36

Карлин уйди сам в отставку, не доводи людей
Снесарь

13.02.2017 17:59

Похрену все его акции, варимся в своём котле и денежки капают на счёт.
торпеда

13.02.2017 18:00

Потом наркомана Прокопьева на его место. В кармане мало денег, на героин не хватает.
Работник администрации

13.02.2017 18:01

Краевую администрация в круговую оборону взяли, Корчагин не пройдёт больше!
А может проще

13.02.2017 18:12

Работник администрации писал(а):
Краевую администрация в круговую оборону взяли, Корчагин не пройдёт больше!
Всю краевую администрацию обнести Китайской стеной, всем одеть наручники и приковать к стене?
Ты придурок сам давно из психушки?

13.02.2017 18:14

Барнаулец писал(а):
Еще одна Петрушка. Сколько же Вас здесь из ума сшитых бредерей, егерей, приходек и других? Ау? Вы где?
Кпрф

13.02.2017 18:35

Если пишут о нем, значит делает то что не нравится властям.
Редакции Банкфакса

13.02.2017 18:48

Прикольненькая конечно статья. Если среди Вашей "стенгазеты" есть реальные журналисты, то они учили в школе гос.переворот во Франции при ДеГоле. Напомню если забыли- Там революция началась именно с таких статей. Ну так вопросики; Ваше издание кем финансируется? Для чего издание публикует такие статьи? Вы против законного Губернатора? Шарли?
Вольфсон Т.И.

13.02.2017 18:48

Вот в том-то и дело,что реальную картину положения дел в крае власть знает не хуже,чем население. Но "кормление",оно и есть "кормление". Иначе не получается,особенно,если в человеке есть особые черты характера. У нашего губернатора эти черты перехлестывают. Мстительность его не знает границ и основная надежда на карательные меры. Раньше действовало, теперь-нет. Думаю,итоги выборов будут еще хуже в дальнейшем,если не примут меры в отношении руководства и не повысят уровень жизни людей.
КВН г Славгорода

13.02.2017 18:58

Вот как вы дедушка Карлин и губернатор и председатель " правительства" и ВСЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ опротивел до чертиков. Это ж надо же как вас дедушка презирают или вам хоть ...... в глаза всё равано Божья роса ? ВСЕЯ и его вороваек в отставку или на Рубцовскую десятку, вместе с разродившейся ИЗУМРУДКОЙ -Ольгой Антипиной.
ru.банок

13.02.2017 19:10

Папе, давно пора съездить без возврата в Неризиновую, губером избрать молодую представительницу КПРФ, больше достойных кандидатур в крае, кроме пидора Дадина, нет!
эх, прокачу

13.02.2017 19:15

А давайте проведем соц. опрос - сколько людей одобряет поступки и акции Корчагина и работу карлы? Вот тогда и ясно будет, на чьей стороне население края. А карле давно пенделя под зад такого дать, чтоб без вертолета до Москвы долетел. Дешево и сердито.
назначить только конюхом представительницу КПРФ

13.02.2017 19:16

ru.банок писал(а):
молодую представительницу КПРФ
пасти кобыл вонючих и плешивых как Дашка КПРФ
Доярка В-Суетская с 30 - летним стажем посит

13.02.2017 19:22

назначить только конюхом представительницу КПРФ писал(а):
пасти кобыл


Ольга Геннадьевна, да у вас ревность)))) жлобско - бабская, понятно, что и вы первый сикритарь... только районного местного отделения КПРФ...
как нет?

13.02.2017 19:40

ru.банок писал(а):
достойных кандидатур в крае, кроме пидора Дадина, нет!


а пидор Ру.банок? чем не кандидатура? И пидор и мразь. вполне в духе времени.
МОДЕРАТОР!

13.02.2017 20:57

ЛЮДИ, ВЫ УГОМОНИТЕСЬ УЖЕ СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ НЕЦЕНЗУРНЫМИ, ДАННЫЕ КОММЕНТЫ ВСЕ РАВНО УДАЛЯТ, ДЛЯ КОГО ГОВНО РАЗВОДИТЕ? ВЫЙДИ НА УЛИЦУ И ОРИ, А НЕ СТРОЧИ КАК МЫШЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ!
Модератору

13.02.2017 22:01

Слово "пидор" цензурное!Читать надо больше!