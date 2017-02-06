Весенний «Простор»: новый барнаульский ТРЦ «вырастет» прямо из автозаправки

Между торговыми центрами «Весна» и «Огни» в Барнауле на улице Малахова, 86 «д» начали возводить новое коммерческое здание. Стройка идет на месте заброшенной автозаправки, рабочее название очередного ТЦ - «Простор», инвестором является сеть «Семейный Бигс». Проект подготовила мастерская «Алтай».

Как пишет «Алтапресс» со ссылкой на владельца сети магазинов «Семейный Бигс» Усо Шаро, новое здание на Малахова расположится вдоль торца «Весны». Из-за этого на Градостроительном совете рекомендовали выдержать новострой в стиле соседнего ТРЦ. Кстати, Градсовет Барнаула одобрил проект со второй попытки. «Этот проект довольно сложный. Площадкой под торговый центр мы владеем давно, но чтобы начать стройку, пришлось выкупить расположенную рядом заброшенную автозаправку и демонтировать цистерны для хранения топлива. В противном случае мы не проходили по нормам расположения здания рядом с подобными объектами. Другой фактор — расположение рядом с торговыми центрами, у которых не все гладко с арендаторами. Кому-то это видится риском, но я считаю, что это скорее преимущество. Мы получаем достойных партнеров-конкурентов и можем показать свою силу. Опять же опыт торговца подсказывает, что покупателей приходит больше туда, где много магазинов», - прокомментировал г-н Шаро.

На строительство нового здания на проспекте Малахова уйдет еще около 1,5 лет. Первый этаж собственник оставит арендаторам, еще два займет собственным магазином, а четвертый отдаст под офисы. Всего площадь здания составляет около 17 тысяч кв. м. Рядом с ним предусмотрена парковка на 39 машино-мест, а в подземном этаже здания — еще 68 мест для парковки. Хотя первоначально речь шла о парковке, способной вместить 240 автомобилей.

Усо Шаро рассказал, что строит свое здание по двум основным причинам. Формат семейного дискаунтера требует больших площадей. Если снимать такую площадь в аренду, то плата составляет несколько десятков млн рублей, а это отразится на стоимости товара и марже, говорит предприниматель. Во-вторых, трудно подобрать подходящие площади для работы, особенно, если выбирать приходится среди старых помещений.

Усо Шаро, владелец сети «Семейный Бигс»: Наш первый магазин располагается на проспекте Красноармейском. Он работает порядка восьми лет. Это хорошее, «приторгованное» место с большим потоком покупателей. Но это старый тип торговых помещений. Здание, построенное несколько десятков лет назад, в плохом состоянии. Наш подвальный этаж уже несколько раз топило от прорыва коммуникаций. Кроме того, есть проблемы с разгрузкой товара. Мы вынуждены загонять машины со стороны двора, что приводит к постоянным конфликтам с жителями. Поэтому мы решили строить свое здание.

Добавим, сеть «Семейный Бигс» имеет магазины в Новосибирске и Кемерово. В Барнауле она представлена точками на проспекте Красноармейском, в ТЦ «Лето» (магазин «Семья»), а также в собственном ТЦ «Семейный Бигс» на проспекте Ленина.

Возведением ТВК «Простор» занимается компания «Стройсфера», которая в начале лета не смогла получить разрешение на строительство объекта из-за низкого качества архитектурных и инженерных решений: члены Градсовета единодушно признали его безграмотным. Кроме того, специалисты сошлись во мнении, что нельзя проектировать застройку участка там, где еще находится неработающая АЗС, и часть земель являются арендованными заказчиком строительства, но не принадлежат ему. Однако это не помешало фирме продолжить работы. Отметим, что разрешение застройщик все же получил от комитета по строительству и архитектуре, но в конце июля. А уже в начале ноября он обратился в комиссию по землепользованию с целью увеличить площадь застройки участка до 65 %, и эти действия также были одобрены, уточняет «Недвижимость. Алтай». Согласно проекту, «Простор» будет представлен в светлых и бежевых тонах, для большой части фасада используют остекление.

После того, как новый пятиэтажный торгово-выставочный комплекс введут в эксплуатацию, он станет четвертым объектом подобного назначения в данном районе. Помимо «Весны» и «Огней» с недавних пор таковым считается деловой центр «Ледокол», куда в апреле должен заехать «Магнит».