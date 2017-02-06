Более десятка домов в Барнауле остались без тепла и горячей воды

Красным выделен район отключения горячей воды и теплоснабжения

16 домов в районе Потока в Барнауле остались без тепла и горячей вода из-за порыва магистрального трубопровода на пересечении улиц Малахова и Титова. Устранение повреждений будет вестись до конца дня, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Повреждение трубы было обнаружено еще утром 11 февраля, но из-за низкой температуры воздуха было решено повременить с ремонтом, чтобы не перекрывать отопление в близлежащих домах на выходные. Специалисты наблюдали за повреждением, которое 13 февраля начало увеличиваться.

Вода вышла на проезжую часть. ГИБДД было вынуждено перекрыть проезд по нечетной стороне улицы Малахова от кольца на улице Юрина до улицы Космонавтов малая. Как сообщили ИА «Банкфакс» в отделе пропаганды, ограничение было снято примерно в 16:20.

Тем временем энергетики решили начать ремонт. Ради этого специалисты вынуждены остановить подачу горячей воды и тепла для 16 жилых домов в границах улиц Малахова, Титова, Глушкова и проспекта Космонавтов. Отключение продлится от шести до восьми часов.