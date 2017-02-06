Спасатели обнаружили точное место падения вертолета Robinson на Телецком озере

Группе спасателей с помощью беспилотников удалось установить точное место крушения вертолета Robinson. По предварительным данным, он упал в 1 км от берега, глубина в этом месте больше 200 м. Есть информация, что обнаружено тело одного погибшего и обломки вертолета. 14 февраля специалисты надеются добраться до точного места падения воздушного судна, сообщает «Россия 24».

В район кордона «Кокши», где, судя по данным с беспилотников, и упал вертолет, добраться по земле не получается даже спустя сутки. Мешает и погода — снег и туман, и труднодоступность этих мест. «В течение суток проведено береговое и аудиовизуальное обследование возможного района крушения, подготовлена посадочная площадка, в 17:35 местного времени прибыл борт МЧС России с подводным телеуправляемым комплексом «Фалькон». Мероприятие на завтра планируется. Практически сформирован план. Все задачи сегодня мы выполнили», — рассказал телеканалу начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Игорь Букин вечером 13 февраля.

Предполагается, что экипаж Robinson выполнял экскурсионный полет по маршруту: площадка Карасук — озеро Телецкое. На его борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бывший вице-премьер правительства республики Алтай Анатолий Банных, известный спортсмен-экстремал Глеб Вореводин и бизнесмен Мария Козинцева. Скорее всего, полет не был согласован с наземными службами. Именно поэтому сейчас нельзя достоверно установить, кто пилотировал.

Самой распространенной является версия, согласно которой г-н Ракитский пилотировал вертолет. Но сам факт трагедии заставил знакомых пилота усомниться в ней. «Мало кто может из пилотов похвастаться таким арсеналом освоенной техники, причем не только освоенной, а и испытанной. Это парапланы, автожиры, вертолеты, самолеты, планеры, воздушные шары. На всем этом он летал, обучал и испытывал. Это многие тысячи часов налета», — вспоминает частный пилот, друг Дмитрия Ракитского Алексей Бирюков.

По одной из версий, за штурвалом находился г-н Банных, который был учеником Дмитрия Ракитского, но, по некоторым данным, не имел лицензии. Управлять вертолетом могла и Елена Ракитская. Она, как говорят друзья, тоже проявляла интерес к пилотской профессии. Прямое отношение к вертолетам имела и Мария Козинцева, генеральный директор московского вертолетного клуба HeliClub при комплексе HeliPort Moscow.

Известно, что сейчас следователи, возбудившие уголовное дело, рассматривают три основных версии трагедии. В их числе техническая неисправность, хотя вертолеты этой марки считаются очень надежными. «О причинах сейчас говорить слишком рано, очень мало информации. Все, что мы можем сказать, это то, что машина на самом деле очень надежная. Их выпущено более 12 тысяч штук, по миру летают и, в РФ не было ни одной катастрофы связанной именно с техникой, с отказом самого вертолета. То есть все случаи катастроф были связаны либо с ошибкой экипажа, либо с погодными условиями», — разъяснил президент и председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов Владимир Тюрин.

Запрошены фактические метеоусловия на момент полета, изучается документация компании, которая обслуживала вертолет. Допрашиваются сотрудники. «В Горно-алтайской транспортной прокуратуре по данному факту инициирована проверка по исполнению законодательства безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка законности полетов на данном воздушном судне. А также возбуждено уголовное по статье 263 УК РФ о нарушении правил выполнения полетов, повлекшее смерть двух или более лиц», — сообщил представитель Горно-алтайской транспортной прокуратуры Алексей Роженко.

На Robinson нет бортовых самописцев, и это, конечно, затруднит расследование. Алтайские спасатели рассчитывают добраться до места крушения уже утром 14 февраля. Синоптики прогнозируют улучшение погоды.