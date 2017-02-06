В Барнауле предприниматель продает автобизнес, чтобы спасти партнера с опухолью мозга

В известном автоиндустриальном квартале «Теплый рынок» в Барнауле продают лабораторию по подбору автоэмалей. Ее учредили два друга, оба — инвалиды по слуху. У одного из них врачи недавно обнаружили опасную болезнь, и на вырученные от продажи деньги компаньон надеется организовать для своего товарища необходимое лечение. Об этом пишет «Алтапресс».

Лабораторию с магазином расходных материалов для кузовного ремонта «Четыре колеса» Вадим Пудовкин и Данил Морев организовали в январе 2016 года. В самом конце года у г-на Морева обнаружили объемную опухоль в мозгу. «Я хочу спасти своего друга и партнера и решил выставить предприятие на продажу. Это готовый, действующий, отлаженный бизнес. Все средства от его продажи пойдут на лечение Данила, на обследование и операцию — это все стоит дорого. И операцию при этом нужно делать в Москве, только там есть необходимые специалисты», — сообщил изданию г-н Пудовкин.

По его словам, объект выставлен на продажу со всем оборудованием — компрессором с краскопультом, вытяжной вентиляцией с кабиной, расходными материалами и товарами. Цена — 700 тысяч рублей. «Очень хочу найти покупателя, который будет заинтересован в расширении своего предприятия или, может быть, исполнит свою мечту завести автомобильный бизнес. А для нас полученные средства окажутся возможностью спасти жизнь моему другу. При этом стоимость нашего предприятия — все еще недостаточная для полного лечения, но она необходима для первого этапа», — сказал Вадим Пудовкин.

В объявлении на сайте Avito.ru указано, что бизнес продается фактически по себестоимости. При этом продавец отдельно отмечает, что бизнес выставлен фактически накануне начала сезона, что должно подстегнуть интерес покупателей. Сейчас у объявления около 1500 просмотров.