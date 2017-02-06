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Главная Лента новостей «Так начинался фашизм»: глава Бийска сделала бесплатную «рекламу» маргинальным «прогулкам оппозиции»

«Так начинался фашизм»: глава Бийска сделала бесплатную «рекламу» маргинальным «прогулкам оппозиции»

14.02.2017 10:30

Глава Бийска, председатель гордумы Лидия Громогласова на заседании Общественной палаты города подвергла серьезной критике акции местных активистов, которые до того не были особо обласканы вниманием. На публичном мероприятии она заявила, что «так начинался фашизм», чем фактически сделала рекламу так называемым прогулкам оппозиции. Ее высказывания приводят «Бийские ведомости».

«Прогулки оппозиции» — серия акций, организованная преимущественно бийскими коммунистами, в рамках которой люди гуляют по городу, «чтобы показать, что они существуют». В последней — третьей по счету, 12 февраля — принимали участие около десятка человек. При этом в процессе прогулок люди практически не заявляют никаких требований и в целом участники не афишируют цель мероприятия. Все это уже становилось предметом критики: активистам в том числе указывали на бессмысленность этого занятия. По той же причине в СМИ действо практически не освещалось.

Однако Лидия Громогласова все же подогрела интерес и теперь ссылки текста с ее цитатой, характеризующей прогулки, разошлись по соцсетям. Об акции г-жа Громогласова вспомнила, говоря о важности Общественной палаты как связующего звена между властью и населением и о проблеме расчистки городских улиц от снега.

Лидия Громогласова, глава Бийска:

Сегодня каждый суслик — агроном, как говорится: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной — не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки.

А вообще, хотелось бы и средства массовой информации, и общественные организации призвать прежде всего к спокойствию, выдержке. Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное... На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае — она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. Существует своя технология при уборке снега. Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя.

Она также призвала горожан осознать, что все городские проблемы, в том числе очистку улиц от снега, решить в нынешней бюджетной ситуации просто невозможно. «Скажите, пожалуйста, в каком муниципалитете какого региона есть достаточное количество техники для того, чтобы в одночасье убрать то количество осадков, которое выпадает выше нормы? Абсолютно этого нигде нет. Поэтому надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение — к тем, кто делает большую трудную работу в городе. К тем же дорожникам. Город же не встал! Все основные дороги очищены, все работают! У нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах... Сейчас наступил тот период, когда бюджет города не позволяет закрыть все прорехи. Вопросов куча, их надо решать, но мы живем в этих реалиях — давайте все эти вещи осознавать», — приводит издание слова г-жи Громогласовой.

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Комментарий

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Комментариев 3
мнение

14.02.2017 11:18

И как интересно в главы города попадают такие законченные тупые селедки??
Ru.банок

14.02.2017 11:38

Приравнивание коммунизма к фашизму-излюбленный метод либерастной пропаганды!
Анжела Дэвис

14.02.2017 11:41

вот интересно, ей слово "фашизм" подсказал кто или само вырвалось. или это такой спущенный сверху тренд называть протестующих фашистами. вышел на лицу против ОДН и тарифов - фашист! когда подобные слова использует полуобразованная тетка, выступающая под перевернутым флагом это одно. но когда протестующих обзывают маргиналами редакция одного барыги совсем другое. кто тогда не маргинал по вашему?