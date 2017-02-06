Пятая часть барнаульцев лишена права на служебный роман из-за руководства

Почти половина барнаульцев, опрошенных в рамках социологического исследования, хотя бы раз в жизни заводила служебный роман. Страсти на работе могли бы быть еще более частым явлением, но почти пятая часть респондентов призналась, что романы в их компаниях запрещены руководством. Об этом говорится в опросе портала «Зарплата.ру».

В исследовании, проведенном ко Дню влюбленных, приняли участие 985 барнаульцев. Как выяснилось, в 18 % случаев в компаниях отношения между сотрудниками запрещены, 11 % могут беспрепятственно встречаться с коллегами, а у 70 % нет четкой политики в компании по этому поводу.

Этим горожане и пользуются. 48 % опрошенных хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, в то время как 52 % предпочитают не смешивать личные и рабочие отношения. Интересно, что только 10 % отношений закончились свадьбой. При этом у 8 % опрошенных горожан есть дети от бывших или настоящих коллег.

Среди тех горожан, кто находится в отношениях с коллегами в настоящий момент, узами брака уже связана почти треть опрошенных (26 %). 13 % жителей Барнаула предпочитают не заходить дальше флирта, еще 13 % признались, что их связывает только секс, а 16 % опрошенных встречаются. Треть горожан не смогли определиться, в каких отношениях они с коллегами противоположного пола.

По результатам опроса стало ясно, что популярнее всего романы между сослуживцами в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы, впрочем, у части из них просто нет возможности закрутить роман – в строительстве чаще всего работают мужчины.