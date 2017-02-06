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Главная Лента новостей Оппозиционеры из Алтайского Заксобрания синхронно заявили о продолжении борьбы за скандальные льготы

Оппозиционеры из Алтайского Заксобрания синхронно заявили о продолжении борьбы за скандальные льготы

14.02.2017 11:55

Алтайские коммунисты и справедливороссы практически одновременно выступили с заявлениями о том, что будут продолжать борьбу за отмену «антисоциального пакета законов», принятого региональным Заксобранием на сессии в ноябре. Причем, если коммунисты по-прежнему намерены митинговать, то их коллеги по парламентской оппозиции решили сделать акцент на сборе подписей недовольных избирателей.

После того, как крайкому КПРФ удалось организовать и провести 11 февраля митинг в Рубцовске против политики урезания соцподдержки в Алтайском крае, очевидно, что приободрившаяся оппозиция намерена и дальше использовать эту политическую карту. По заверениям самих коммунистов, на митинг им удалось вывести 1,5 тысячи рубцовчан. Акция состоялась, несмотря на то, что руководство края и реготделение «Единой России» попытались «урезонить» протест, пообещав рассмотреть вопрос возвращения льгот «семипалатинцам». И хотя митинг был согласован, власть организовала препоны в его проведении – вплоть до распространения информации об отмене мероприятия, настаивают коммунисты. Митингующие приняли резолюцию с требованиями, которые направлены президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Алтайского края Александру Карлину, председателю АКЗС Александру Романенко, министру труда и социальной защиты Алтайского края Михаилу Дайбову.

Кроме того, по заверениям коммунистов, депутаты уже разработали законопроект, который возвращал бы льготу всем остальным обделенным слоям населения - сельским педагогам, ветеранам труда, семьям с детьми дошкольного возраста. В ближайшее время документ будет направлен в АКЗС для последующего рассмотрения.

Тем временем по утверждению алтайских справороссов, они также запустили масштабную кампанию за пересмотр «антисоциальных поправок». «Как мы предупреждали, совершенно сырой и непродуманный документ привел к дестабилизации ситуации в крае. Нельзя одним махом забрать массу льгот у жителей одного из самых нищих регионов страны. Поэтому «бунт» «семипалатинцев» в Рубцовске – лишь первая ласточка. На очереди – учителя, ветераны труда, реабилитированные», - уведомил секретарь бюро совета Алтайского реготделения СР Владислав Вакаев. Эсеры начали сбор подписей с требованием принять законопроект о пересмотре вызвавших общественный резонанс поправок. Акция называется «Долой антисоциальный закон!» Интересно, что вопреки недавним словам главы реготделения СР Александра Терентьева о том, что партия не будет выводить недовольных людей на улицы, на сайте эсеров сделана оговорка, не исключающая в будущем такого сценария: «готовятся и публичные акции протеста, который пройдут на местах».

Между тем в минувшую субботу помимо массового митинга в Рубцовске, прошла еще одна акция протеста в краевом центре, оставшаяся практически незамеченной. 11 февраля Барнаульский горком КПРФ провел несколько пикетов против политики сокращения соцподдержки населения. Пикеты прошли в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города.

Кстати, пока абсолютно индифферентными к данной теме оказались представители ЛДПР. Также последние несколько дней никаких комментариев относительно антисоциальных поправок не дают эмиссары «партии власти» в стенах АКЗС, равно как и члены краевого кабмина. На прошлой неделе свою позицию по «семипалатинцам» представил министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

К слову, несмотря на то, что до февральской сессии АКЗС остается всего лишь неделя, на сайте регионального парламента до сих пор не размещена повестка мероприятия. Ранее сообщалось, что именно 22 февраля депутаты рассмотрят законопроект, возвращающий льготу «семипалатинцам».

Фото: altkprf.ru

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Комментарий

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Комментариев 9
снизу

14.02.2017 13:56

Высказать нужно Романенко недоверие в подписях и на митингах. Депутаты очнитесь,что вы делаете. Начните с себя народные избранники. Народ нищий и вы с них последние льготы забираете. Почитайте как Денисов грабил педагогов,детей.Меньше воруйте и деньги в бюджете будут!
Тому кто снизу

14.02.2017 14:05

Вы различайте администрацию, теперь правительство от депутатов. Большая часть депутатов имеют собственное производство, фирмы, или иные организации и обеспечивают не одну сотню жителей рабочими местами. А Денисов грабивший педагогов к депутатом никакого отношения не имеет Он Власть исполнительная. Не мешайте все в один котел. Депутаты как и комментаторы на сайте все разные.
УВЫ! Не всё идёт синхронно...

14.02.2017 14:39

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Столица Сибири стала лучшей в шести номинациях международного конкурса.

Международный смотр-конкурс городских практик инициирован Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проводится с 2008 года при взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС).

Новосибирск стал лучшим по итогам 2016 года в шести номинациях смотра-конкурса «Город, где хочется жить»:
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ https://news.mail.ru/society/28763999/?frommail=1
14-05ому

14.02.2017 15:01

Вы видимо хороший производственник,вот и поднимайте зарплаты вашим работникам. А бюджет ,как восток- дело тонкое. Романенко Вас не туда ведёт. А если Вы пошли в депутаты народные,то защищайте ВАШ народ! Грабить его ума не надо.
Абдуллаеву

14.02.2017 15:29

Господин Абдуллаев(профсоюз образования) Вы что, хотите тихо отсидеться? Вы с нами или нет. Озвучьте свою позицию реальными действиями! Педагоги ждут ещё,но терпение на исходе!
Злой учитель.

14.02.2017 15:50

Я сельский учитель с 30-летнем стажем., семипалатинец. Читая принятые единоросами антисоциальные законы, нельзя не вспомнить слова великого Радищева: "Звери алчные, пиявицы ненасытные, что вы оставляете народу своему (" быдлу" в нынешнем понимании власть имущих), кроме воздуха? И то, потому что не можете его отнять" Сейчас хуже -у нас уже отняли леса, воду, их бесит, что мы еще живем. И сила наша в-единении Нас хотят разобщить-это удалось сделать с учительскими льготами. К сожалению, большинство из нас подержало нынешнюю власть, теперь приходит горькое разочарование. Депутаты одумайтесь, среди кого вы будите искать поддержку на селе?
НА ПОЧВЕ скажем ВЯЗАНКИ ДРОВ, как ЛЬГОТЫ ?? ЗАЦИКЛИЛИСЬ ??

14.02.2017 17:10

ГОРЕ ОТ УМА ...ОППАзиционеры!! ВИДНО ИЗБИРАТЕЛИ не целовали их в голову!! Вот и вышли придурки.
Посмотрите на АКЗС

14.02.2017 19:09

и что вы там увидите? Оснавная масса представители Единой России, которых туда протащили посредством административного ресурса. Ну и чьи интересы они будут отстаивать: народа или тех, кто их туда протащил? Не случайно говорят, что каждый народ достоин своего правителя. Что заслужили, то и получили. Сами выбрали свою "достойную" жизнь. Выбрали путём тупого голосования или путём неучастия в голосовании.Если позволяем считать себя быдлом значит таковым и являемся. Потому с нами так и обращаются.
добавлю

14.02.2017 19:15

Хотя собственно за кого вообще можно гоосовать?! Вон в Камне люди выбрали справедливороссов, а они дружными рядами перебозировались к едросам, Проституция......