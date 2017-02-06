Оппозиционеры из Алтайского Заксобрания синхронно заявили о продолжении борьбы за скандальные льготы

Алтайские коммунисты и справедливороссы практически одновременно выступили с заявлениями о том, что будут продолжать борьбу за отмену «антисоциального пакета законов», принятого региональным Заксобранием на сессии в ноябре. Причем, если коммунисты по-прежнему намерены митинговать, то их коллеги по парламентской оппозиции решили сделать акцент на сборе подписей недовольных избирателей.

После того, как крайкому КПРФ удалось организовать и провести 11 февраля митинг в Рубцовске против политики урезания соцподдержки в Алтайском крае, очевидно, что приободрившаяся оппозиция намерена и дальше использовать эту политическую карту. По заверениям самих коммунистов, на митинг им удалось вывести 1,5 тысячи рубцовчан. Акция состоялась, несмотря на то, что руководство края и реготделение «Единой России» попытались «урезонить» протест, пообещав рассмотреть вопрос возвращения льгот «семипалатинцам». И хотя митинг был согласован, власть организовала препоны в его проведении – вплоть до распространения информации об отмене мероприятия, настаивают коммунисты. Митингующие приняли резолюцию с требованиями, которые направлены президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Алтайского края Александру Карлину, председателю АКЗС Александру Романенко, министру труда и социальной защиты Алтайского края Михаилу Дайбову.

Кроме того, по заверениям коммунистов, депутаты уже разработали законопроект, который возвращал бы льготу всем остальным обделенным слоям населения - сельским педагогам, ветеранам труда, семьям с детьми дошкольного возраста. В ближайшее время документ будет направлен в АКЗС для последующего рассмотрения.

Тем временем по утверждению алтайских справороссов, они также запустили масштабную кампанию за пересмотр «антисоциальных поправок». «Как мы предупреждали, совершенно сырой и непродуманный документ привел к дестабилизации ситуации в крае. Нельзя одним махом забрать массу льгот у жителей одного из самых нищих регионов страны. Поэтому «бунт» «семипалатинцев» в Рубцовске – лишь первая ласточка. На очереди – учителя, ветераны труда, реабилитированные», - уведомил секретарь бюро совета Алтайского реготделения СР Владислав Вакаев. Эсеры начали сбор подписей с требованием принять законопроект о пересмотре вызвавших общественный резонанс поправок. Акция называется «Долой антисоциальный закон!» Интересно, что вопреки недавним словам главы реготделения СР Александра Терентьева о том, что партия не будет выводить недовольных людей на улицы, на сайте эсеров сделана оговорка, не исключающая в будущем такого сценария: «г отовятся и публичные акции протеста, который пройдут на местах».

Между тем в минувшую субботу помимо массового митинга в Рубцовске, прошла еще одна акция протеста в краевом центре, оставшаяся практически незамеченной. 11 февраля Барнаульский горком КПРФ провел несколько пикетов против политики сокращения соцподдержки населения. Пикеты прошли в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города.

Кстати, пока абсолютно индифферентными к данной теме оказались представители ЛДПР. Также последние несколько дней никаких комментариев относительно антисоциальных поправок не дают эмиссары «партии власти» в стенах АКЗС, равно как и члены краевого кабмина. На прошлой неделе свою позицию по «семипалатинцам» представил министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

К слову, несмотря на то, что до февральской сессии АКЗС остается всего лишь неделя, на сайте регионального парламента до сих пор не размещена повестка мероприятия. Ранее сообщалось, что именно 22 февраля депутаты рассмотрят законопроект, возвращающий льготу «семипалатинцам».