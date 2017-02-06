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Главная Лента новостей Прокуроры не позволили «обелиться» фигуранту дела о взятках в Минсельхозе Республики Алтай

Прокуроры не позволили «обелиться» фигуранту дела о взятках в Минсельхозе Республики Алтай

14.02.2017 11:31

Прокуратура Республики Алтай в порядке апелляции добилась отмены постановления суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшей работницы регионального Минсельхоза. Как предполагают обвинители, женщина была посредником при передаче взяток своему руководителю, однако суд первой инстанции в нарушение норм закона закрыл производство. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Уголовное дело в отношении бывшей работницы Минсельхоза РА было возбуждено по семи эпизодам ч. 1 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) и четырем эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц). Предполагается, что она напрямую передавала деньги своему руководителю от взяткодателей. Однако Горно-Алтайский горсуд прекратил уголовное дело. Эпизоды о посредничестве были сняты по ст. 28 УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием), эпизоды с мошенничеством — по ст. 25 УПК РФ (в связи с примирением сторон).

Прокуратура с таким решением не согласилась и назвала действия суда незаконными. Так, в заседании при прекращении уголовного дела не участвовали потерпевшие, объективно не было выяснено, каким образом обвиняемая загладила причиненный вред, в какой сумме или форме в каждом случае возмещен ущерб. Не известно, принимались ли иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего.

Более того, суд первой инстанции не исполнил требования ст. 63 УПК РФ (недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела). Судья не имела права принимать уголовное дело к производству, поскольку ранее она же рассматривала уголовные дела в отношении взяткодателей, которые, действуя в соучастии с обвиняемой, через нее передавали взятки должностному лицу Минсельхоза по РА.

В итоге прокуратура подала апелляцию на решение Горно-Алтайского горсуда. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РА, согласившись с доводами апелляционного представления, отменила решение суда первой инстанции и направила уголовное дело для нового рассмотрения.

Вероятно, указанная в сообщении экс-сотрудница регионального министерства, является фигурантом уголовного дела в отношении бывшей замминистра, экс-начальника отдела комплексного развития сельских территорий Минсельхоза Республики Алтай Людмилы Растворовой. По версии следствия, в 2014-2015 годах чиновница распределяла субсидии из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в Республике Алтай. Растворова неоднократно получала от них взятки за положительные решения о выделении фермерам-взяткодателям грантовой помощи в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей.

Ее обвиняют в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Женщине может грозить лишение свободы на срок до 12 лет и штраф, кратный размеру взятки.

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Комментарий

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Комментариев 3
Добрый человек

14.02.2017 12:35

Да здравствует продажная судебная ,правоохранительная, административная система Алтайского края
Республика Алтай

14.02.2017 12:49

Речь идет о Республике Алтай, а не об Алтайском крае! Это два разных субъекта России.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

14.02.2017 13:00

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Предполагается, что она напрямую передавала деньги своему руководителю от взяткодателей... это предполагается,
а вот Дыбань Т А в суде 03 07 2013г под протокол судьи Гайдар Е В открыто заявила
...получали от вас неосновательное обогащение, вопросы ещё есть?
Но не появились вопросы ни у прокурора Роот А П и ни теперь у Носкова Д С, видимо получили свою долю от неё?
Полагаю, что прокуроры Республики Алтай не берут не напрямую, никак, что не скажешь о алтайских хороших прокурорах...такие схемы отработали, диву даёшься, кок говорит мой друг Носков - много на себя берешь, а сколько берёт он я не знаю
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.