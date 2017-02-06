×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

16 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
14
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

178
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

По требованию прокурора города признано недействительным решение о предоставлении субсидий «Бийсксвету»
Алтайские депутаты обсудят, какие выплаты вернуть льготникам
Франц Клинцевич посетил закрытие Панорамы «Битва за Москву»
Сегодня во многих странах мира отмечают День святого Валентина или праздник всех влюбленных

Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
89
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
46
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

7
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
Loading...
Главная Лента новостей Бизнесмен из Новоалтайска, зарезавший свою супругу, признан невменяемым

Бизнесмен из Новоалтайска, зарезавший свою супругу, признан невменяемым

14.02.2017 12:52

Психиатрическая экспертиза, проведенная в отношении новоалтайского бизнесмена Вячеслава Шишлакова, который в конце октября зарезал свою супругу, показала, что он является невменяемым. Однако следствие не согласно с таким заключением специалистов.

14 февраля в ходе пресс-конференции руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев поделился подробностями уголовного дела в отношении предпринимателя. Напомним, г-н Шишлаков подозревается в убийстве гражданской супруги.

Как сообщил г-н Долгалев, экспертиза, проведенная в отношении бизнесмена, показала, что в момент совершения преступления он был в невменяемом состоянии. Однако следствие планирует обратиться в Институт им. В. П. Сербского для проведения повторного исследования, так как не согласно с выводами экспертов. Как отметил г-н Долгалев, правоохранители полагают, что во время совершения преступления предприниматель отдавал отчет своим действиям. Также руководитель алтайского следкома пояснил, что это далеко не первый случай, когда следствие пытается оспорить результаты исследования на вменяемость. Добавим, при существующем раскладе г-н Шишлакову может быть назначено судом принудительное лечение в специализированном учреждении. Иного наказания владелец новоалтайского ТРЦ «Альфа» не понесет.

Напомним, 6 октября в одном из частных домов г-н Шишлаков нанес своей супруге множественные колото-резаные раны грудной клетки, шеи, лица и кистей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 14 октября в медицинском учреждении женщина скончалась от обильной кровопотери. В связи с этим квалификация действий обвиняемого изменилось - на ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источники ИА «Банкфакс» ранее утверждали, что причиной убийства мог стать конфликт супругов. У бизнесмена в последнее время якобы были финансовые трудности, из-за чего он и «срывался» на сожительнице. Сообщается, что женщина, спасаясь от гнева Шишлакова, последние несколько дней перед трагедией жила в бане, о чем могли знать соседи. Дождавшись очередного отъезда мужчины по делам, она зашла в дом, чтобы собрать вещи и уехать. Тот неожиданно вернулся и застал гражданскую супругу на чемоданах, что послужило поводом для очередной ссоры. По неподтвержденной информации, убийство могло быть совершено шампуром или ножом. Общих детей у гражданских супругов не было. Однако у Вячеслава Шишлакова есть двое детей от первого брака.

Отметим, обвиняемый по месту жительства характеризовался посредственно, неоднократно привлекался к административной ответственности.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
гиря

14.02.2017 15:43

лучше 10 на обычной зоне топнуть, чем стать овощем в тюремной дурке