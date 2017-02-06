Бизнесмен из Новоалтайска, зарезавший свою супругу, признан невменяемым

Психиатрическая экспертиза, проведенная в отношении новоалтайского бизнесмена Вячеслава Шишлакова, который в конце октября зарезал свою супругу, показала, что он является невменяемым. Однако следствие не согласно с таким заключением специалистов.

14 февраля в ходе пресс-конференции руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев поделился подробностями уголовного дела в отношении предпринимателя. Напомним, г-н Шишлаков подозревается в убийстве гражданской супруги.

Как сообщил г-н Долгалев, экспертиза, проведенная в отношении бизнесмена, показала, что в момент совершения преступления он был в невменяемом состоянии. Однако следствие планирует обратиться в Институт им. В. П. Сербского для проведения повторного исследования, так как не согласно с выводами экспертов. Как отметил г-н Долгалев, правоохранители полагают, что во время совершения преступления предприниматель отдавал отчет своим действиям. Также руководитель алтайского следкома пояснил, что это далеко не первый случай, когда следствие пытается оспорить результаты исследования на вменяемость. Добавим, при существующем раскладе г-н Шишлакову может быть назначено судом принудительное лечение в специализированном учреждении. Иного наказания владелец новоалтайского ТРЦ «Альфа» не понесет.

Напомним, 6 октября в одном из частных домов г-н Шишлаков нанес своей супруге множественные колото-резаные раны грудной клетки, шеи, лица и кистей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 14 октября в медицинском учреждении женщина скончалась от обильной кровопотери. В связи с этим квалификация действий обвиняемого изменилось - на ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источники ИА «Банкфакс» ранее утверждали, что причиной убийства мог стать конфликт супругов. У бизнесмена в последнее время якобы были финансовые трудности, из-за чего он и «срывался» на сожительнице. Сообщается, что женщина, спасаясь от гнева Шишлакова, последние несколько дней перед трагедией жила в бане, о чем могли знать соседи. Дождавшись очередного отъезда мужчины по делам, она зашла в дом, чтобы собрать вещи и уехать. Тот неожиданно вернулся и застал гражданскую супругу на чемоданах, что послужило поводом для очередной ссоры. По неподтвержденной информации, убийство могло быть совершено шампуром или ножом. Общих детей у гражданских супругов не было. Однако у Вячеслава Шишлакова есть двое детей от первого брака.

Отметим, обвиняемый по месту жительства характеризовался посредственно, неоднократно привлекался к административной ответственности.