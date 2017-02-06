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Главная Лента новостей Спасатели не нашли вертолет Robinson в предполагаемом месте падения на Телецком озере

Спасатели не нашли вертолет Robinson в предполагаемом месте падения на Телецком озере

14.02.2017 13:26

Попытки найти вертолет Robinson, который потерпел крушение на Телецком озере 12 февраля, пока не увенчались успехом, хотя спасатели тщательно обследовали предполагаемое место падения с воздуха. Теперь вся надежда на водолазов, которые должны погрузиться в барокамере в течение дня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Уже обследовано порядка 28 кв. км поверхности, с воздуха специалисты осмотрели кромку воды на 3 км выше и на 2 км ниже предполагаемого места падения. Ничего не было обнаружено.

На 14 февраля запланировано дальнейшее визуальное обследование акватории и береговой линии в районе кордона «Кокши» при помощи судна на воздушной подушке «Арго». Также планируется обследование дна озера с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон», который установлен на теплоходе «Ярославец».

Уже подготовлены к работе барокамера и четыре водолаза, которые могли бы спуститься на дно. Напомним, что по последним данным, глубина дна в предполагаемом районе падения вертолета превышает 200 м. Водолазы в обычном снаряжении могут спускаться на глубину максимум нескольких десятков метров.

14 февраля в Горно-Алтайск также прибыла группа межгосударственного авиационного комитета, его представители отправились в Турочакский район для осмотра места проведения поисков.

Общая группировка сил и средств задействованных на поисково-спасательные мероприятия составляет 197 человек, 36 единиц техники.

Напомним, 12 февраля в 20:20 по местному времени поступила информация о падении в озеро Телецкое в районе кордона «Кокши» вертолета Robinson. Согласно полетному списку, на борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бывший вице-премьер правительства республики Алтай Анатолий Банных, известный спортсмен-экстремал Глеб Вореводин и бизнесмен Мария Козинцева.

Оперативная группа и аэромобильная группировка ГУ МЧС в населенном пункте Яйлю развернула базовый лагерь, средства связи и управления. На кордоне «Кокши» работают спасатели Республики Алтай, они доставлены туда вертолетом Ми-8. Есть информация, что обнаружено тело одного погибшего и обломки вертолета.

По последним данным, которые приводит «Коммерсантъ», г-жа Козинцева прилетела в Республику Алтай на деловые переговоры с Анатолием Банных, с которым ее связывали длительные партнерские отношения. Она перенесла обратный вылет, чтобы осмотреть заповедные места с вертолета.


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