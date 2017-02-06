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Главная Лента новостей Алтайские «жириновцы» поспорили в Сети из-за творчества Стаса Михайлова

Алтайские «жириновцы» поспорили в Сети из-за творчества Стаса Михайлова

14.02.2017 14:24

Оживленную дискуссию инициировал в Facebook алтайский журналист Василий Морозов, озадачившись темой однообразия творчества певца Стаса Михайлова. Оказалось, что значительная часть женской половины алтайской околополитической тусовки живо интересуется его песнями, совсем не считая любовь к исполнителю дурновкусием. Среди наиболее рьяных защитниц Стаса Михайлова оказалась координатор алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.

«Есть вещи, над которыми лучше не рефлексировать. Вот, например, песни Стаса Михайлова. Мне одному кажется, что они все одинаковые? Знать бы не знал, но радио в такси и «телек» в столовой... Теперь ведь хочется провести исследование и послушать их хотя бы по одной с каждого альбома. В смысле, Михайлова слушать не хочется, но получить ответ на вопрос — да. Беда», — написал журналист.

Бурная дискуссия разгорелась под этим постом. Причем если большинство подтвердило слова г-на Морозова и устоявшуюся славу Стаса Михайлова как певца с клишированными текстами, мелодиями и даже названиями песен, то некоторые комментаторы отказались признавать такую ущербность исполнителя. Интересно, что дискуссия разгорелась между активистом ЛДПР Андреем Савко и координатором реготделения партии Евгенией Боровиковой. «Ничего личного, но мне не нравится творчество Стаса Михайлова. Вообще никак не воспринимаю его — как пение, так и сами песни. Как мне кажется, пение уровня сочинского кабака, где он раньше и пел. Как он вышел на большую сцену с таким пением, для меня загадка… С удовольствием слушаю Геннадия Белова, Владимира Трошина...» — написал г-н Савко.

Г-жа Боровикова ответила и однопартийцу, и Василию Морозову, и всем критикам певца. «Не считаю, что это песни сочинского кабака, у каждого свое мнение на этот счет! Люди, которые оскорбляют людей, что такие плохие песни или плохой человек, наверное завидуют, что ли, что они не могут также выступать и дарить радость людям своим творчеством, мы не в праве кого либо осуждать! Судьи кто?» — написала г-жа Боровикова.

Ее собеседник поспешил извиниться перед руководителем по партийной линии. «Я не в коем случае не оскорблял Стаса Михайлова как личность и не говорил, что он плохой человек. Просто дал свою оценку его творчеству, не более того. Видимо, вы поклонница его творчества. Если вас обидел своей оценкой, то приношу вам и всем поклонникам Стаса Михайлова искренние извинения!» — написал Андрей Савко.

Стоит отметить, что г-жа Боровикова является давней поклонницей творчества исполнителя. Так, на ее странице «ВКонтакте» есть фотография с концерта певца, датированная еще 2009 годом.

Фото: страница Евгении Боровиковой «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 10
Мистер Вульф

14.02.2017 14:32

Эта каша из набора слов без какой-либо смысловой нагрузки типа "твоя любовь волнует кровь", под три аккорда, для дегенератов.
Ржунимагу!

14.02.2017 14:59

Ну не нравится - не слушайте! А если раздражает его популярность и любовь женщин к его песням и к нему лично, то это другой вопрос. Если считаете, что все просто и однообразно, так попробуйте и напишите и спойте, но так чтобы зал стоя слушал, подпевал и танцевал. Может и не надо усложнять ничего, весь секрет в простоте. Красиво написано и спето, и всё, всем ясно и понятно о чем он хочет сказать. Люди, любите друг друга!
Лысый

14.02.2017 15:10

А Васятка-то Морозов - похоже провокатор самый настоящий!
Какой Стас Михайлов для клоунов -жириков)))???

14.02.2017 15:12

Вот их родной шлягер- гимн. Слова и музыка неизвестных авторов Одессы.
В ЛЯ-миноре...
Куплет последний
...
- Семь сорок наступило.
Часами всё отбило,
А поезд не приехал,
Нет его и всё. Но Вот
Мы все дождёмся,
Даже если опоздает он
Хоть на целый год.

Припев:

Он выйдет из вагона
И двинет вдоль перрона,
На голове его роскошный котелок.
В больших глазах зелёных на Восток
Горит одесский огонёк...

-Сомкнулись в заплечный круг и вперёд... всё просто.
ТУТ весь вам Стас Михайлов с творчеством своим)))

Ёпрст

14.02.2017 15:30

О Вольфыче и его прозелитах, что называется, вживую написал наш земляк Серггей Бузмаков на сайте Российский писатель. Материал называется "Декада с Жириновским". Почитайте, кому интересна политкухня.
КОГДА ЛДПР БУДЕТ СПОРИТЬ о творчестве анти Жириновском !??

14.02.2017 15:31

членов ЛДПР Гальченко, Бредер, Клюшниковой.... и.т.д. ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ Стаса МИХАЙЛОВА.
лари

14.02.2017 18:51

песни михайлова для дебббиииилллоооввв. простенько и мозги не надо напрягать. три аккорда и тупые рифмы.
ЗНАЧИТ ВЫХОДИТ ЧТО ПОСТУЛАТЫ ЖИРИНОВСКОГО ДЛЯ ЛДПР АЛТАЯ!??

14.02.2017 18:57

НЕ ПОНЯТКА....
Вольфсон Т.И.

14.02.2017 19:41

Вот уж...Не об чем больше поговорить! Можно подумать ДРУГИЕ пишут что-то иначе! Правильно, ТАМ вы тексты не слушаете-на трусы смотрите.
колючка

14.02.2017 20:12

Всё о любви и женщинах и всё на один мотив! Нашёл больное место, женщины хоть на его концертах обласканы и задаренны и цветы и звёзды всё к твоим ногам,а в жизни проза, всё серо и некрасиво,вот и тают наши бедные ,обделённые красавицы!Носите пчёлки денежки на его концерты,а он жирует и в упор Вас не видит, видели в воскресной программе ПОКА ВСЕ ДОМА в какой роскоши живёт Ваш красавец и как искренне удивляется,что далеко не все так живут. От однообразной мелодии,прослушав 5 песен устала и переключила прграму.