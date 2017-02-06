Алтайские «жириновцы» поспорили в Сети из-за творчества Стаса Михайлова

Оживленную дискуссию инициировал в Facebook алтайский журналист Василий Морозов, озадачившись темой однообразия творчества певца Стаса Михайлова. Оказалось, что значительная часть женской половины алтайской околополитической тусовки живо интересуется его песнями, совсем не считая любовь к исполнителю дурновкусием. Среди наиболее рьяных защитниц Стаса Михайлова оказалась координатор алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.

«Есть вещи, над которыми лучше не рефлексировать. Вот, например, песни Стаса Михайлова. Мне одному кажется, что они все одинаковые? Знать бы не знал, но радио в такси и «телек» в столовой... Теперь ведь хочется провести исследование и послушать их хотя бы по одной с каждого альбома. В смысле, Михайлова слушать не хочется, но получить ответ на вопрос — да. Беда», — написал журналист.

Бурная дискуссия разгорелась под этим постом. Причем если большинство подтвердило слова г-на Морозова и устоявшуюся славу Стаса Михайлова как певца с клишированными текстами, мелодиями и даже названиями песен, то некоторые комментаторы отказались признавать такую ущербность исполнителя. Интересно, что дискуссия разгорелась между активистом ЛДПР Андреем Савко и координатором реготделения партии Евгенией Боровиковой. «Ничего личного, но мне не нравится творчество Стаса Михайлова. Вообще никак не воспринимаю его — как пение, так и сами песни. Как мне кажется, пение уровня сочинского кабака, где он раньше и пел. Как он вышел на большую сцену с таким пением, для меня загадка… С удовольствием слушаю Геннадия Белова, Владимира Трошина...» — написал г-н Савко.

Г-жа Боровикова ответила и однопартийцу, и Василию Морозову, и всем критикам певца. «Н» — написала г-жа Боровикова.

Ее собеседник поспешил извиниться перед руководителем по партийной линии. «Я не в коем случае не оскорблял Стаса Михайлова как личность и не говорил, что он плохой человек. Просто дал свою оценку его творчеству, не более того. Видимо, вы поклонница его творчества. Если вас обидел своей оценкой, то приношу вам и всем поклонникам Стаса Михайлова искренние извинения!» — написал Андрей Савко.

Стоит отметить, что г-жа Боровикова является давней поклонницей творчества исполнителя. Так, на ее странице «ВКонтакте» есть фотография с концерта певца, датированная еще 2009 годом.