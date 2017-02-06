Барнаулец высудил у перевозчика и водителя иномарки круглую сумму за инцидент в трамвае

Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил гражданский иск горожанина, который в апреле 2016 года получил травму в трамвае, в который врезалась иномарка. Теперь водитель авто и «Горэлектротранс» солидарно должны выплатить ему 120 тысяч рублей, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что 18 апреля 2016 года в 8:30 водитель Renault Logan ехал по улице Северо-Западной и при повороте налево, на улицу Смирнова, не уступил дорогу трамваю, двигавшемуся в попутном направлении. В результате транспортные средства столкнулись, один из пассажиров трамвая получил травмы средней степени тяжести.

Постановлением Ленинского райсуда от июля 2016 года Барнаула водителю автомобиля назначено наказание в виде лишения права управления сроком на полтора года. Однако на этом его ответственность не кончается. Пострадавший пассажир направил судебный иск о возмещении морального вреда, который поддержала прокуратура.

По закону владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т. п.) третьим лицам. Поэтому суд удовлетворил требования и постановил взыскать с перевозчика и водителя в общей сложности 120 тысяч рублей.