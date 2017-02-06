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Главная Лента новостей Барнаулец высудил у перевозчика и водителя иномарки круглую сумму за инцидент в трамвае

Барнаулец высудил у перевозчика и водителя иномарки круглую сумму за инцидент в трамвае

14.02.2017 16:26

Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил гражданский иск горожанина, который в апреле 2016 года получил травму в трамвае, в который врезалась иномарка. Теперь водитель авто и «Горэлектротранс» солидарно должны выплатить ему 120 тысяч рублей, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что 18 апреля 2016 года в 8:30 водитель Renault Logan ехал по улице Северо-Западной и при повороте налево, на улицу Смирнова, не уступил дорогу трамваю, двигавшемуся в попутном направлении. В результате транспортные средства столкнулись, один из пассажиров трамвая получил травмы средней степени тяжести.

Постановлением Ленинского райсуда от июля 2016 года Барнаула водителю автомобиля назначено наказание в виде лишения права управления сроком на полтора года. Однако на этом его ответственность не кончается. Пострадавший пассажир направил судебный иск о возмещении морального вреда, который поддержала прокуратура.

По закону владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т. п.) третьим лицам. Поэтому суд удовлетворил требования и постановил взыскать с перевозчика и водителя в общей сложности 120 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 5
Гость

14.02.2017 17:27

А Горэлектротранс-то причем, если водитель рено дорогу не уступил???
Швондер

14.02.2017 17:43

Ага, а водители трамваев такие невинные, ёпта. Так и норовят подцепить на колбасу зазевавшегося водителя. Даже не притормаживают.
Аблакат

14.02.2017 17:48

«Горэлектротранс» - контора муниципальная , с них проще взянуть без проволочек ))))) .
Адвокат аблакату

14.02.2017 19:18

Да там вообще ничего делать не нужно. Исполлист взял в суде, отнес в банк должника у которого по счету ходят деньги. Не нужно даже к приставам ходить. В течении 3 дней деньги зачислят на счет. Все очень просто. altai@mail.ru
гость

14.02.2017 21:20

Перестал уважать этот сайт. Если нельзя писать комментарии, то зачем вы нужны вообще