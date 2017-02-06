Пассажиров разбившегося на Алтае вертолета ждали баня и праздничный стол на турбазе

14.02.2017 15:25
Тело пассажирки вертолета Robinson 66, упавшего 12 февраля в Телецкое озеро, оказалось сильно изуродовано. При этом речь идет скорее даже не о целом туловище, а о его фрагментах, пишет «Алтапресс» со ссылкой на собственные источники.
Между тем наконец стал понятен маршрут вертолета в день крушения. Машину полностью заправили в поселке Иогач (вероятно, планировался полет на следующий световой день). Из Иогача вертолет направился на базу Самыш, где забрал гостей, отдыхающих там. С базы R66 полетел на кордон «Кокши», где гости провели некоторое время и решили лететь назад, на базу Самыш (там для туристов уже была протоплена баня и накрыт стол).
На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор Heli Club при компании HeliMoscow Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. Четверка москвичей прибыла на Алтай 10 февраля и разместились в отеле Altay Village Teletskoe на берегу Телецкого озера, уточняет «Коммерсантъ». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладелец гостиницы — Сергей Розбах (50 %), брат г-на Банных. Отметим, что отель входит в группу «Барнаульская сетевая компания», к которой относится и ООО «АлтайАвиа», на посадочной площадке которого базировался разбившийся R66.
Мария Козинцева летала на Алтай на деловые переговоры с давним партнером компании Анатолием Банных. На воскресенье у Марии Козинцевой был обратный билет, но она перенесла вылет. Облачность сменилась ясной погодой, и г-жа Козинцева согласилась на вертолетную экскурсию, чтобы осмотреть сверху живописные места.
Во время взлета с кордона «Кокши» пилот, находившийся за штурвалом, взял направление в сторону Чулышмана (начало Телецкого озера). И — рухнул в озеро. Люди с берега видели падение вертолета по огням — машина буквально «штопором» вошла в озеро. Также R66 исчез с радаров. Это произошло около 20:20 по местному времени. Местные жители рассказывают, что вечером на озеро налетел шторм. Бывшие сослуживцы авиатора Дмитрия Ракитского, летный стаж которого составляет почти 20 лет, рассказывают о нем как о профессионале самого высокого класса. Некоторые из них предполагают, что за штурвалом мог находиться Анатолий Банных. К слову, вертолет летел над заповедной зоной, нарушая российское законодательство.
13 февраля на берег выбросило тело женщины. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, найденные части тела, скорее всего, принадлежат находившейся на борту вертолета пассажирке (вероятно, супруге пилота Елене Ракитской). По некоторым данным, фрагменты тела сильно изуродованы. Предположительно, девушку выбросило из вертолета во время удара R66 о воду. Видимо, она была пристегнута ремнями безопасности, и во время мощного удара удерживающие устройства просто изуродовали тело.
Вертолетная площадка в Иогаче (бывшая площадка республиканской «Авиалесоохраны», которая впоследствии стала базовой для «АлтайАвиа») сейчас арестована — сотрудники транспортной прокуратуры в течение нескольких часов описывали имущество, изымали документы. Надзорное ведомство проверяет аэроклуб «АлтайАвиа», которому принадлежал вертолет R66, а также одноименное ООО, на посадочной площадке которого он базировался.
Находившимся в вертолете присвоен статус «пропавшие без вести». Официально погибшими их назовут только после подъема вертолета со дна озера. Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила. Скорее всего, поисковая операция вступит в активную фазу в весенне-летний сезон.
Напомним, в связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
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