Пассажиров разбившегося на Алтае вертолета ждали баня и праздничный стол на турбазе

×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

16 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
14
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

177
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

По требованию прокурора города признано недействительным решение о предоставлении субсидий «Бийсксвету»
Алтайские депутаты обсудят, какие выплаты вернуть льготникам
Франц Клинцевич посетил закрытие Панорамы «Битва за Москву»
Сегодня во многих странах мира отмечают День святого Валентина или праздник всех влюбленных

Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
89
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
46
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

7
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
Loading...
Главная Лента новостей Пассажиров разбившегося на Алтае вертолета ждали баня и праздничный стол на турбазе

Пассажиров разбившегося на Алтае вертолета ждали баня и праздничный стол на турбазе

14.02.2017 15:25

Тело пассажирки вертолета Robinson 66, упавшего 12 февраля в Телецкое озеро, оказалось сильно изуродовано. При этом речь идет скорее даже не о целом туловище, а о его фрагментах, пишет «Алтапресс» со ссылкой на собственные источники.

Между тем наконец стал понятен маршрут вертолета в день крушения. Машину полностью заправили в поселке Иогач (вероятно, планировался полет на следующий световой день). Из Иогача вертолет направился на базу Самыш, где забрал гостей, отдыхающих там. С базы R66 полетел на кордон «Кокши», где гости провели некоторое время и решили лететь назад, на базу Самыш (там для туристов уже была протоплена баня и накрыт стол).

На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор Heli Club при компании HeliMoscow Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. Четверка москвичей прибыла на Алтай 10 февраля и разместились в отеле Altay Village Teletskoe на берегу Телецкого озера, уточняет «Коммерсантъ». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладелец гостиницы — Сергей Розбах (50 %), брат г-на Банных. Отметим, что отель входит в группу «Барнаульская сетевая компания», к которой относится и ООО «АлтайАвиа», на посадочной площадке которого базировался разбившийся R66.

Мария Козинцева летала на Алтай на деловые переговоры с давним партнером компании Анатолием Банных. На воскресенье у Марии Козинцевой был обратный билет, но она перенесла вылет. Облачность сменилась ясной погодой, и г-жа Козинцева согласилась на вертолетную экскурсию, чтобы осмотреть сверху живописные места.

Во время взлета с кордона «Кокши» пилот, находившийся за штурвалом, взял направление в сторону Чулышмана (начало Телецкого озера). И — рухнул в озеро. Люди с берега видели падение вертолета по огням — машина буквально «штопором» вошла в озеро. Также R66 исчез с радаров. Это произошло около 20:20 по местному времени. Местные жители рассказывают, что вечером на озеро налетел шторм. Бывшие сослуживцы авиатора Дмитрия Ракитского, летный стаж которого составляет почти 20 лет, рассказывают о нем как о профессионале самого высокого класса. Некоторые из них предполагают, что за штурвалом мог находиться Анатолий Банных. К слову, вертолет летел над заповедной зоной, нарушая российское законодательство.

13 февраля на берег выбросило тело женщины. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, найденные части тела, скорее всего, принадлежат находившейся на борту вертолета пассажирке (вероятно, супруге пилота Елене Ракитской). По некоторым данным, фрагменты тела сильно изуродованы. Предположительно, девушку выбросило из вертолета во время удара R66 о воду. Видимо, она была пристегнута ремнями безопасности, и во время мощного удара удерживающие устройства просто изуродовали тело.

Вертолетная площадка в Иогаче (бывшая площадка республиканской «Авиалесоохраны», которая впоследствии стала базовой для «АлтайАвиа») сейчас арестована — сотрудники транспортной прокуратуры в течение нескольких часов описывали имущество, изымали документы. Надзорное ведомство проверяет аэроклуб «АлтайАвиа», которому принадлежал вертолет R66, а также одноименное ООО, на посадочной площадке которого он базировался.

Находившимся в вертолете присвоен статус «пропавшие без вести». Официально погибшими их назовут только после подъема вертолета со дна озера. Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила. Скорее всего, поисковая операция вступит в активную фазу в весенне-летний сезон.

Напомним, в связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай