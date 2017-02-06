Пассажиров разбившегося на Алтае вертолета ждали баня и праздничный стол на турбазе

Тело пассажирки вертолета Robinson 66, упавшего 12 февраля в Телецкое озеро, оказалось сильно изуродовано. При этом речь идет скорее даже не о целом туловище, а о его фрагментах, пишет «Алтапресс» со ссылкой на собственные источники.

Между тем наконец стал понятен маршрут вертолета в день крушения. Машину полностью заправили в поселке Иогач (вероятно, планировался полет на следующий световой день). Из Иогача вертолет направился на базу Самыш, где забрал гостей, отдыхающих там. С базы R66 полетел на кордон «Кокши», где гости провели некоторое время и решили лететь назад, на базу Самыш (там для туристов уже была протоплена баня и накрыт стол).

На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор Heli Club при компании HeliMoscow Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. Четверка москвичей прибыла на Алтай 10 февраля и разместились в отеле Altay Village Teletskoe на берегу Телецкого озера, уточняет «Коммерсантъ». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладелец гостиницы — Сергей Розбах (50 %), брат г-на Банных. Отметим, что отель входит в группу «Барнаульская сетевая компания», к которой относится и ООО «АлтайАвиа», на посадочной площадке которого базировался разбившийся R66.

Мария Козинцева летала на Алтай на деловые переговоры с давним партнером компании Анатолием Банных. На воскресенье у Марии Козинцевой был обратный билет, но она перенесла вылет. Облачность сменилась ясной погодой, и г-жа Козинцева согласилась на вертолетную экскурсию, чтобы осмотреть сверху живописные места.

Во время взлета с кордона «Кокши» пилот, находившийся за штурвалом, взял направление в сторону Чулышмана (начало Телецкого озера). И — рухнул в озеро. Люди с берега видели падение вертолета по огням — машина буквально «штопором» вошла в озеро. Также R66 исчез с радаров. Это произошло около 20:20 по местному времени. Местные жители рассказывают, что вечером на озеро налетел шторм. Бывшие сослуживцы авиатора Дмитрия Ракитского, летный стаж которого составляет почти 20 лет, рассказывают о нем как о профессионале самого высокого класса. Некоторые из них предполагают, что за штурвалом мог находиться Анатолий Банных. К слову, вертолет летел над заповедной зоной, нарушая российское законодательство.

13 февраля на берег выбросило тело женщины. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, найденные части тела, скорее всего, принадлежат находившейся на борту вертолета пассажирке (вероятно, супруге пилота Елене Ракитской) . По некоторым данным, ф рагменты тела сильно изуродованы. Предположительно, девушку выбросило из вертолета во время удара R66 о воду. Видимо, она была пристегнута ремнями безопасности, и во время мощного удара удерживающие устройства просто изуродовали тело.

Вертолетная площадка в Иогаче (бывшая площадка республиканской «Авиалесоохраны», которая впоследствии стала базовой для «АлтайАвиа») сейчас арестована — сотрудники транспортной прокуратуры в течение нескольких часов описывали имущество, изымали документы. Надзорное ведомство проверяет аэроклуб «АлтайАвиа», которому принадлежал вертолет R66, а также одноименное ООО, на посадочной площадке которого он базировался.

Находившимся в вертолете присвоен статус «пропавшие без вести». Официально погибшими их назовут только после подъема вертолета со дна озера. Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила. Скорее всего, поисковая операция вступит в активную фазу в весенне-летний сезон.

Напомним, в связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».