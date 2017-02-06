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Главная Лента новостей Крест на Алтае: депутат Госдумы Иван Белеков пошел против воли лидера православия

Крест на Алтае: депутат Госдумы Иван Белеков пошел против воли лидера православия

14.02.2017 17:28

Депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков выступил против идеи установки поклонного креста в урочище Кур-Кечу в Онгудайском районе. По его мнению, это место священно для алтайцев, поэтому православная святыня там не нужна. Таким образом г-н Белеков вступил в полемику с епископом Горноалтайским и Чемальским Каллистратом. Мнение депутата озвучено на сайте реготделения ЕР.

Епископ Каллистрат выступил с идеей установки креста на заседании советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям в правительстве Республики Алтай. По его мнению, нужно установить православный крест в урочище Кур-Кечу, который расположен близ устья реки Ильгумень в Онгудайском районе.

Иван Белеков выступил против этой инициативы. По его мнению, для местного населения Кур-Кечу является одним из сакральных символов Алтая. «Я не понаслышке знаю, что значит урочище Кур-Кечу для местного населения, так как я там родился и вырос. При всем моем уважении к православной культуре считаю, что не может быть и речи об установлении поклонных крестов в сакральных местах Алтая. При встрече с патриархом Кириллом мы это обсуждали», — вступил в полемику с лидером православия на Алтае Иван Белеков.

Отметим, что по данным ИА «Банкфакс», епископ Каллистрат предлагал создать на территории Кур-Кечу мультиконфессиональный комплекс. Однако эта информация в сообщении ЕР по какой-то причине не озвучена, комментарий г-на Белекова на этот счет также не приводится.

Комплекс Кур-Кечу включает несколько сотен задернованных каменных курганов в диаметре от 2 м до 40 м, а также оградки, ряды балбалов, каменные стелы. В комплекс входят разновременные памятники, они датируются раннескифским временем, пазырыкской эпохой и Средневековьем. Исследователи полагают, что есть также памятники эпохи бронзы и гунно-сарматского времени.

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Комментарий

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Комментариев 4
Горыныч

14.02.2017 19:11

Лучше бы епископ озаботился установкой поклонного креста около Тюнгура в Усть-Коксинском районе, где из размытого берега недалеко от памятника Петру Сухову торчат наружу человеческие останки, видимо, расстрелянных в первой половине ХХ века красные или белые. А заодно и похоронил бы кости православных
Вольфсон Т.И.

14.02.2017 19:38

Абсолютно согласна с депутатом. НЕТ НИЧЕГО ПРОТИВНЕЕ ВОИНСТВУЮЩИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ!
Иван прав

14.02.2017 19:47

Горыныч писал(а):
...недалеко от памятника Петру Сухову торчат наружу человеческие останки, видимо, расстрелянных в первой половине ХХ века красные или белые.


Да вы што.... Это ж современной пастве за падло. Они - гурманы.

В советское время мне довелось работать в национальных районах, и национальные традиции при прибытии в Горно-Алтайскую автономную область вежливо предписывалось уважать, при встречах - беседах с первыми руководящими лицами района.
правильно наверное будет ОЛИГАРХОМ КИРИЛЛОМ?????????

14.02.2017 21:27

При встрече с патриархом Кириллом мы это обсуждали»,