Алтайская промышленность неожиданно рванула с места в карьер в 2017 году

15.02.2017 09:07
Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае за январь 2017 года составил рекордные 118,5 %. На данные крайстата (по состоянию на вечер 14 февраля на сайте в открытом доступе отсутствовали - прим. ред. БФ) ссылается региональное Минэкономразвития. Годом ранее аналогичный показатель равнялся лишь 96,4 %.
Цифры, касающиеся ИПП, краевые чиновники приводят весьма выборочно, характеризуя только позитивный тренд. Например, в публикации на сайте регионального правительства сказано, что в обрабатывающих производствах объем выпуска продукции увеличился на 23,9 %. Наибольшие показатели зафиксированы в производстве транспортных средств и оборудования, изготовлении машин, выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (увеличение более, чем в 1,5 раза). В пищевой промышленности объем выпускаемой продукции вырос на 8,7 %, в производстве напитков - на 13 %. В добывающей промышленности индекс производства составил 108 %.
Любопытно, что при этом замалчиваются данные по отрасли, которая, бесспорно, должна стать основным драйвером «промышленного рывка» в крае. Речь идет о производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Это обстоятельство, кстати, уже почувствовала на себе большая часть населения Алтайского края, исходя из цифр, выставленных напротив граф «горячее водоснабжение» и «отопление» за январь 2017 года в квитанциях по оплате ЖКУ.
Напомним, по итогам 2016 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 101,4 %. Для сравнения, в Республике Алтай ИПП за прошлый год равен 140,7 %. В том числе по добыче полезных ископаемых - 83,7 %, обрабатывающим производствам - 98,6 %, производству и распределению электроэнергии, газа и воды- 167,5 %. С этим показателем РА заняла первое место среди регионов СФО. У Алтайского края - седьмая позиция из 12 субъектов.
Тем временем и по итогам января текущего года РА показала заоблачные цифры - ИПП здесь составил 133,9 %. При этом теплоэнергетитка продемонстрировала и вовсе феноменальные 189 %. Возможно, последнее обстоятельство связано с запуском в сентябре третьей по счету и наиболее мощной солнечной электростанции в Усть-Канском районе. Стоимость объекта составила более 500 млн рублей.
PrintScreen: novosibstat.gks.ru
15.02.2017 09:26
Этот вопрос все чаще всплывает в обсуждениях. Слышны разные версии. Одна из них – Прокопьев выбивает субсидии для своего бизнеса. Но судя по тому, что ее озвучивают его же журналисты, вряд ли она истинная. Есть версия, что причиной всему обида. Карлин был против нового выдвижения в ГД депутатом Прокопьева. По мнению губернатора, он совсем не занимался лоббированием края и продвигал только свои интересы. Прокопьев, конечно, вопрос своего выдвижения решил, но осадочек, как говорят, остался. Есть и такая мысль – депутата разводит на деньги его же пиар команда. Выборы закончились, и пиарщики ему как-то обосновали новый заказ. Например, двинуть его в губернаторы. Очень правдоподобной выглядит версия, что за Прокопьевым стоит другой человек, имеющий большие интересы в Алтайском крае. Прокопьев и его СМИ в данном случае выступают лишь как операторы раскачивания ситуации в регионе, в надежде на будущие преференции. Сегодняшняя ротация губернаторов обсуждалась в Кремле, наверно, еще осенью. Некий интересант, не имея возможности в аппарате Президента напрямую решить вопрос об отставке Карлина, решил через формирование общественного мнения подтолкнуть губернатора в ротацию, чтобы потом уже предложить свою кандидатуру. Сложно выделить главную версию, но скорее всего действует их комбинация. Реально мы можем видеть только последствие реализации этих мотивов. Прокопьев, начиная с октября прошлого года постепенно развернул кампанию по дискредитации губернатора и его деятельности. И то, что это была спланированная кампания говорит то, что своего апогея она достигла в дни массовых отставок в стране губернаторов. Но тут, с позиции Прокопьева вышло досадное недоразумение. Надо полагать, его совершенно окончательно уверили, что Карлин уйдет, но Карлин точно остается работать, как минимум до следующих губернаторских выборов. И как теперь Прокопьеву существовать в этих условиях? Безусловно, одним из препятствий для решения п
15.02.2017 09:30
15.02.2017 09:33
15.02.2017 09:54
15.02.2017 09:58
15.02.2017 10:04
"Край входит в очень ответственный период и все сейчас направлено на выравнивание ситуации. Возникает глобальный вопрос – против кого раскачивает лодку Прокопьев". Какое раскачивание лодки ? В крае все уже давно идет ко дну с таким криворуким губернатором . Его место рядом с Денисовым на нарах.
15.02.2017 10:06
15.02.2017 10:35
Лукавая статистика. Реально объемы наращивает только станкостроительный завод за счет увеличения военных заказов на патроны для двух войн - в Украине и Сирии. Видимо по названию его включают в "оборудование")))
15.02.2017 10:35
15.02.2017 10:57
В статье "почувствовала на себе большая часть населения Алтайского края, исходя из цифр, выставленных напротив граф «горячее водоснабжение» и «отопление» за январь 2017 года в квитанциях по оплате ЖКУ."
Тарифы (цены) на какие продукты, товары или энергоносители выросли с 01.01.2017 года? Вы о чем? Тарифы не менялись, совсем. Про СЭС тоже бред, не такая там мощность, чтобы дать такой рост.
15.02.2017 11:13
15.02.2017 11:20
15.02.2017 11:21
15.02.2017 11:34
Ни куда он не пошел. Наркоман на вертолете против института гос.управления ? Не смешите мои стельки. Другой вопрос что Губернаторский пресспул недостаточно профессиональный, вот это да. Прокопьев же из Бийска. Ищите женщину.
15.02.2017 11:39
Есть у нас в Бийске мастерицы деньги сосать и еще кой чего тоже сосать. Да вот давать пососать ей последнее время перестали- старые уже, вот и обложили сплетнями всё.
Прокопьеву ровным счетом насрать на Алтайский край. Да и молод он что бы даже думать о губернаторстве, потому что социально незрелый и не созреет. У него пока на уме танцы, деньги алкоголь и кокс карибский.
15.02.2017 11:42
Вот вот! Создают врага что бы потом предложить возмездную помощь. Выборы в Бийске скоро. Деньги нужны, а имущество всё перезаложено на 100 раз, да и репутация оставляет желать лучшего что бы банкиры повелись на картинку.
15.02.2017 12:01
С интересом бы услышал фамилию ХОТЬ ОДНОГО рыночника-реформатора с 1991 года, находившегося во власти России. Большая просьба не предлагать: члена ЦК КПСС Ельцына, главреда журнала "Коммунист" Гайдара, персека Саратовского горкома КПСС Черномырдина, кандидата в члены ЦК КПСС Рыжкова(старшего), подполковника КГБ члена КПСС Путина, члена КПСС Медведева, члена КПСС Чубайса. О людишках помельче даже не вспоминаю. Так кто все-таки угробил ВПК страны, а, товарисч?
15.02.2017 12:04
15.02.2017 12:15
А чего ты на членство-то тычешь?
Горбачёв так и вовсе не просто членом был, а в итоге признался, что его целью было "уничтожить коммунизм".
Все реформы указанных тобой людей - типично рыночные, антигосударственные, антисоциалистические, направленные на приватизацию, и, соответственно, уменьшение контроля государства над экономикой.
Давай ещё заяви, что все, у кого паспорт России - русские, и непременно патриоты.
15.02.2017 12:20
15.02.2017 12:21
Зачем мне чем-то тыкать, если это - объективный факт? Твои коммунисты довели страну до ручки и раздербанили ее. И, кстати, продолжают дербанить во главе с коммунистом с 1975 года. Персоналии не важны, горбачев или еще кто там.
15.02.2017 12:24
Всем таким начитавшимся совковых учебникам олухам вроде Вас или Трезвого, предлагаю купить в кредит поездку в любую страну с рыночной экономикой и посмотреть как живут там люди в реальности, а не с экрана быдлоТВ Эрнста.
15.02.2017 12:31