Алтайская промышленность неожиданно рванула с места в карьер в 2017 году

Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в СФО

Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае за январь 2017 года составил рекордные 118,5 %. На данные крайстата (по состоянию на вечер 14 февраля на сайте в открытом доступе отсутствовали - прим. ред. БФ) ссылается региональное Минэкономразвития. Годом ранее аналогичный показатель равнялся лишь 96,4 %.

Цифры, касающиеся ИПП, краевые чиновники приводят весьма выборочно, характеризуя только позитивный тренд. Например, в публикации на сайте регионального правительства сказано, что в обрабатывающих производствах объем выпуска продукции увеличился на 23,9 %. Наибольшие показатели зафиксированы в производстве транспортных средств и оборудования, изготовлении машин, выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (увеличение более, чем в 1,5 раза). В пищевой промышленности объем выпускаемой продукции вырос на 8,7 %, в производстве напитков - на 13 %. В добывающей промышленности индекс производства составил 108 %.

Любопытно, что при этом замалчиваются данные по отрасли, которая, бесспорно, должна стать основным драйвером «промышленного рывка» в крае. Речь идет о производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Это обстоятельство, кстати, уже почувствовала на себе большая часть населения Алтайского края, исходя из цифр, выставленных напротив граф «горячее водоснабжение» и «отопление» за январь 2017 года в квитанциях по оплате ЖКУ.

Напомним, по итогам 2016 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 101,4 %. Для сравнения, в Республике Алтай ИПП за прошлый год равен 140,7 %. В том числе по добыче полезных ископаемых - 83,7 %, обрабатывающим производствам - 98,6 %, производству и распределению электроэнергии, газа и воды- 167,5 %. С этим показателем РА заняла первое место среди регионов СФО. У Алтайского края - седьмая позиция из 12 субъектов.

Тем временем и по итогам января текущего года РА показала заоблачные цифры - ИПП здесь составил 133,9 %. При этом теплоэнергетитка продемонстрировала и вовсе феноменальные 189 %. Возможно, последнее обстоятельство связано с запуском в сентябре третьей по счету и наиболее мощной солнечной электростанции в Усть-Канском районе. Стоимость объекта составила более 500 млн рублей.