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Главная Лента новостей Алтайская промышленность неожиданно рванула с места в карьер в 2017 году

Алтайская промышленность неожиданно рванула с места в карьер в 2017 году

15.02.2017 09:07

Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в СФО
Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в СФО

Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае за январь 2017 года составил рекордные 118,5 %. На данные крайстата (по состоянию на вечер 14 февраля на сайте в открытом доступе отсутствовали - прим. ред. БФ) ссылается региональное Минэкономразвития. Годом ранее аналогичный показатель равнялся лишь 96,4 %.

Цифры, касающиеся ИПП, краевые чиновники приводят весьма выборочно, характеризуя только позитивный тренд. Например, в публикации на сайте регионального правительства сказано, что в обрабатывающих производствах объем выпуска продукции увеличился на 23,9 %. Наибольшие показатели зафиксированы в производстве транспортных средств и оборудования, изготовлении машин, выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (увеличение более, чем в 1,5 раза). В пищевой промышленности объем выпускаемой продукции вырос на 8,7 %, в производстве напитков - на 13 %. В добывающей промышленности индекс производства составил 108 %.

Любопытно, что при этом замалчиваются данные по отрасли, которая, бесспорно, должна стать основным драйвером «промышленного рывка» в крае. Речь идет о производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Это обстоятельство, кстати, уже почувствовала на себе большая часть населения Алтайского края, исходя из цифр, выставленных напротив граф «горячее водоснабжение» и «отопление» за январь 2017 года в квитанциях по оплате ЖКУ.

Напомним, по итогам 2016 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 101,4 %. Для сравнения, в Республике Алтай ИПП за прошлый год равен 140,7 %. В том числе по добыче полезных ископаемых - 83,7 %, обрабатывающим производствам - 98,6 %, производству и распределению электроэнергии, газа и воды- 167,5 %. С этим показателем РА заняла первое место среди регионов СФО. У Алтайского края - седьмая позиция из 12 субъектов.

Тем временем и по итогам января текущего года РА показала заоблачные цифры - ИПП здесь составил 133,9 %. При этом теплоэнергетитка продемонстрировала и вовсе феноменальные 189 %. Возможно, последнее обстоятельство связано с запуском в сентябре третьей по счету и наиболее мощной солнечной электростанции в Усть-Канском районе. Стоимость объекта составила более 500 млн рублей.

PrintScreen: novosibstat.gks.ru

Справка:

За 2006-2016 годы объем промышленного производства в Алтайском крае вырос на 61 %, в среднем по России - на 18,5 %. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции за этот период увеличился на 66,6 %, по РФ - на 24,5 %.

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Комментарий

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Комментариев 23
Торпеда

15.02.2017 09:26

Почему Прокопьев пошел войной на Карлина и чем это закончится?
Этот вопрос все чаще всплывает в обсуждениях. Слышны разные версии. Одна из них – Прокопьев выбивает субсидии для своего бизнеса. Но судя по тому, что ее озвучивают его же журналисты, вряд ли она истинная. Есть версия, что причиной всему обида. Карлин был против нового выдвижения в ГД депутатом Прокопьева. По мнению губернатора, он совсем не занимался лоббированием края и продвигал только свои интересы. Прокопьев, конечно, вопрос своего выдвижения решил, но осадочек, как говорят, остался. Есть и такая мысль – депутата разводит на деньги его же пиар команда. Выборы закончились, и пиарщики ему как-то обосновали новый заказ. Например, двинуть его в губернаторы. Очень правдоподобной выглядит версия, что за Прокопьевым стоит другой человек, имеющий большие интересы в Алтайском крае. Прокопьев и его СМИ в данном случае выступают лишь как операторы раскачивания ситуации в регионе, в надежде на будущие преференции. Сегодняшняя ротация губернаторов обсуждалась в Кремле, наверно, еще осенью. Некий интересант, не имея возможности в аппарате Президента напрямую решить вопрос об отставке Карлина, решил через формирование общественного мнения подтолкнуть губернатора в ротацию, чтобы потом уже предложить свою кандидатуру. Сложно выделить главную версию, но скорее всего действует их комбинация. Реально мы можем видеть только последствие реализации этих мотивов. Прокопьев, начиная с октября прошлого года постепенно развернул кампанию по дискредитации губернатора и его деятельности. И то, что это была спланированная кампания говорит то, что своего апогея она достигла в дни массовых отставок в стране губернаторов. Но тут, с позиции Прокопьева вышло досадное недоразумение. Надо полагать, его совершенно окончательно уверили, что Карлин уйдет, но Карлин точно остается работать, как минимум до следующих губернаторских выборов. И как теперь Прокопьеву существовать в этих условиях? Безусловно, одним из препятствий для решения п
торпеда

15.02.2017 09:30

Безусловно, одним из препятствий для решения проблемы является его, скажем так, детсковатое восприятие действительности. Как в детском саду, вчера поругались, сегодня с утра уже вместе играем, а к вечеру я опять тебя машинкой тресну. Но технология таких взаимоотношений с нынешним губернатором не пройдет. Он уже достаточно взрослый дядька. И самое главное Прокопьев с его позиции уже прошел точку невозврата И настала она в момент, когда СМГ организовало удар по перинатальному центру. Слишком тяжело Карлину пришлось потолкаться среди 85 регионов страны, чтобы попасть в 32 счастливчика, кому дадут построить на федеральные деньги этот центр. Еще большие трудности пришлось преодолеть, чтобы попасть в пилотную программу 25 регионов по строительству новых школ. Карлину пришлось пойти даже на определенные социальные издержки, которые сейчас уже заметно аукиваются, чтобы обеспечить региональное софинансирование и строительства центра, и строительства школ, и инвестирование в еще ряд дорожных проектов. Это должно было стать хорошим подспорьем в ближайших кампаниях. Но удар, нанесенный Прокопьевым по перинатальному центру может поставить по вопрос реализацию в крае и других федеральных инвестиций. Для дотационного региона это уже системный удар, ставящий под сомнение само существование системы управления. Кроме того, Прокопьев лично оскорбил губернатора. Сюжеты в Прокопьевских «Наших новостях» по освещению отчета губернатора смотрелись откровенно издевательски. Прокопьев тут перешел грань общепринятой критики и перешел к откровенному глумлению над конкретным человеком. Такое очень сложно будет простить. Но и по всей видимости никто прощать и не собирается. Кроме того, этой поспешной кампанией Прокопьев сильно подставился. Если бы губернатор ушел, все было бы понятно, это бы все списало. И в контексте ближайших будущих избирательных кампаний даже забылось. Но губернатор остается работать. На нем сложная предстоящая миссия. Край входит в очень ответственный период и все сейчас
торпеда

15.02.2017 09:33

Край входит в очень ответственный период и все сейчас направлено на выравнивание ситуации. Возникает глобальный вопрос – против кого раскачивает лодку Прокопьев? ОГО-ГО! И вот за это уже придется вынести сокрушительный ответ.
Странная

15.02.2017 09:54

какая то статистика, мало верится, в январе до 11 числа были выходные, практически полмесяца и откуда рост?
странной

15.02.2017 09:58

Рост объясняется очень просто: резкое подорожание продуктов, товаров и энергоносителей. Проценты этого роста и есть истинный размер инфляции, а не та шняга в 5% которую вешает на уши Росстат. Цифра эти могут вызывать радость только у полных болванов-путиноидов.
Сибиряк

15.02.2017 10:04

15.02.2017 09:33

"Край входит в очень ответственный период и все сейчас направлено на выравнивание ситуации. Возникает глобальный вопрос – против кого раскачивает лодку Прокопьев". Какое раскачивание лодки ? В крае все уже давно идет ко дну с таким криворуким губернатором . Его место рядом с Денисовым на нарах.
Алёна

15.02.2017 10:06

производство транспортных средств и оборудования, изготовлении машин....я где-то на луне живу?или Вы о чем?
Алене

15.02.2017 10:35

Алёна писал(а):
производство транспортных средств и оборудования


Лукавая статистика. Реально объемы наращивает только станкостроительный завод за счет увеличения военных заказов на патроны для двух войн - в Украине и Сирии. Видимо по названию его включают в "оборудование")))
Сибиряку

15.02.2017 10:35

Слушай ты, прокопьевский троль. В принципе больше ничего и не надо говорить.
123456

15.02.2017 10:57

Сибиряк "резкое подорожание продуктов, товаров и энергоносителей"
В статье "почувствовала на себе большая часть населения Алтайского края, исходя из цифр, выставленных напротив граф «горячее водоснабжение» и «отопление» за январь 2017 года в квитанциях по оплате ЖКУ."
Тарифы (цены) на какие продукты, товары или энергоносители выросли с 01.01.2017 года? Вы о чем? Тарифы не менялись, совсем. Про СЭС тоже бред, не такая там мощность, чтобы дать такой рост.
ты упал с Луны видимо

15.02.2017 11:13

123456 писал(а):
Тарифы (цены) на какие продукты, товары или энергоносители выросли с 01.01.2017 года? Вы о чем? Тарифы не менялись, совсем.
В сырьевой колонии -

15.02.2017 11:20

- По определению не может быть собственного производства. По всей стране в основном работают и дают статистические показатели предприятия ВПК. Все угробили рыночники-реформаторы. Гоним сырье ( лес, газ, уголь, нефть) - в метрополию - за бесценок.
ФУНКЦИИ администрции АК ПО управлению ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ПОРА !??

15.02.2017 11:21

ПЕРЕДАТЬ В БЮРО ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ, А НЕ НУЖНЫЙ АППАРАТ в АК , с целью экономии БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ , сократить , по статье: УЧЕНИЕ ГАЙДАРА ВЕРНО.... И на 0 километре и бюро по трудоустройству установить ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО для ОСВЕЩЕНИЯ ГАЙДАРОВСКИХ ИНДЕКСОВ безработным края...
Интересант

15.02.2017 11:34

торпеда писал(а):
овостях
Торпеда писал(а):
Почему Прокопьев пошел войной на Карлина и чем это закончится?

Ни куда он не пошел. Наркоман на вертолете против института гос.управления ? Не смешите мои стельки. Другой вопрос что Губернаторский пресспул недостаточно профессиональный, вот это да. Прокопьев же из Бийска. Ищите женщину.
Предыдущему

15.02.2017 11:39

Торпеда писал(а):
Надо полагать, его совершенно окончательно уверили, что Карлин уйдет

Есть у нас в Бийске мастерицы деньги сосать и еще кой чего тоже сосать. Да вот давать пососать ей последнее время перестали- старые уже, вот и обложили сплетнями всё.
Прокопьеву ровным счетом насрать на Алтайский край. Да и молод он что бы даже думать о губернаторстве, потому что социально незрелый и не созреет. У него пока на уме танцы, деньги алкоголь и кокс карибский.
Читатель

15.02.2017 11:42

На предущие комменты и высеры ТОРПЕДЫ,
Вот вот! Создают врага что бы потом предложить возмездную помощь. Выборы в Бийске скоро. Деньги нужны, а имущество всё перезаложено на 100 раз, да и репутация оставляет желать лучшего что бы банкиры повелись на картинку.
недалекому

15.02.2017 12:01

В сырьевой колонии - писал(а):
Все угробили рыночники-реформаторы.


С интересом бы услышал фамилию ХОТЬ ОДНОГО рыночника-реформатора с 1991 года, находившегося во власти России. Большая просьба не предлагать: члена ЦК КПСС Ельцына, главреда журнала "Коммунист" Гайдара, персека Саратовского горкома КПСС Черномырдина, кандидата в члены ЦК КПСС Рыжкова(старшего), подполковника КГБ члена КПСС Путина, члена КПСС Медведева, члена КПСС Чубайса. О людишках помельче даже не вспоминаю. Так кто все-таки угробил ВПК страны, а, товарисч?
и еще

15.02.2017 12:04

у твоих "рыночников-реформаторов" до сих пор под окошком лежит труп Ильича. нашел рыночников...
Куратор

15.02.2017 12:15

Для "недалёкому".

А чего ты на членство-то тычешь?
Горбачёв так и вовсе не просто членом был, а в итоге признался, что его целью было "уничтожить коммунизм".
Все реформы указанных тобой людей - типично рыночные, антигосударственные, антисоциалистические, направленные на приватизацию, и, соответственно, уменьшение контроля государства над экономикой.
Давай ещё заяви, что все, у кого паспорт России - русские, и непременно патриоты.
WWW

15.02.2017 12:20

такое ощущение что кто-то очень сильно хочет поссорить Прокопьева с губернатором и делают для этого все... какие-то болезненные сексуально-торпедные фантазии одинаковые во многих источниках - под копирку, думаю что на эту ссору поступил хорошо оплаченный заказ.
куратору

15.02.2017 12:21

Куратор писал(а):
А чего ты на членство-то тычешь?
Горбачёв так и вовсе не просто членом был, а в итоге признался, что его целью было "уничтожить коммунизм".


Зачем мне чем-то тыкать, если это - объективный факт? Твои коммунисты довели страну до ручки и раздербанили ее. И, кстати, продолжают дербанить во главе с коммунистом с 1975 года. Персоналии не важны, горбачев или еще кто там.
и еще куратору

15.02.2017 12:24

Куратор писал(а):
Все реформы указанных тобой людей - типично рыночные, антигосударственные, антисоциалистические, направленные на приватизацию, и, соответственно, уменьшение контроля государства над экономикой.


Всем таким начитавшимся совковых учебникам олухам вроде Вас или Трезвого, предлагаю купить в кредит поездку в любую страну с рыночной экономикой и посмотреть как живут там люди в реальности, а не с экрана быдлоТВ Эрнста.
Юрий Павлов

15.02.2017 12:31

Все, что нужно знать о российской экономике: раз в пять лет, после очередных "победоносных" выборов без выбора обрушить рубль путем скупки доллара, затем после продажи валюты через офшорных виолончелистов рублевую выручку через верных друзей направить на скупку флагманов отечественной экономики и снова все вывести из страны. А обнищавшему народу объяснить все произошедшие кризисом мировой экономики и происками проклятых капиталистов из США.