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Главная Лента новостей Алтайский следком доведет до конца уголовное дело матери-алкоголички, бросившей сына замерзать

Алтайский следком доведет до конца уголовное дело матери-алкоголички, бросившей сына замерзать

15.02.2017 09:50

Уголовное дело в отношении женщины из Локтевского района, которая бросила на морозе двухлетнего сына, будут вести следственные органы СКР по Алтайскому краю, а не полиция. Этого потребовал сам следком. Предварительно уже подтвержден тот факт, что нерадивая мать злоупотребляет алкоголем, сказано на сайте ведомства.

Ходатайство СУ СКР о передаче уголовного дела поступило в связи с обстоятельствами совершения преступления в отношении малолетнего, а также необходимостью оценки действий должностных лиц органов системы профилактики. Прокурор в итоге изъял дело из производства органа дознания и передал в Змеиногорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно уже установлено, что 18 января 2017 года пьяная женщина оставила своего двухлетнего сына без внимания со стороны взрослых и ушла из дома на длительное время, не получая никаких данных о его состоянии и не интересуясь им. Спустя некоторое время ребенка в неотапливаемой веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Серьезных последствий для здоровья ребенка в результате произошедшего не наступило. Как сообщали СМИ, мальчик спасся благодаря собаке, которая долгое время согревала малыша своим телом.

СУ СКР также уточняет, что ранее женщина в течение длительного времени ненадлежаще исполняла свои родительские обязанности по воспитанию сына. Косвенно это подтверждает корреспондент Life, который попытался пообщаться с матерью. Женщина не только не стала отвечать, почему бросила собственного сына в холодном доме, но и напала на журналиста. Судя по видеосъемке произошедшего, женщина и в тот момент могла находиться в состоянии опьянения.

Несмотря на то, что женщину уже лишили родительских прав и что двухлетнему малышу ищут приемных родителей, нерадивая мать хочет вернуть сына себе. Зачем он ей нужен, она не пояснила.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 1
Вот

15.02.2017 11:12

Еще бы довели до конца уголовные дела по кланам Савинцевых, Денисовых и прочих падших чиновников. А то некоторые показательные дела больше оперетту "Выпустите пар" напоминают.