Власти Алтайского края собираются концептуально «усовершенствовать» один из поселков

В алтайском поселке Тягун к 2022 году должна появиться так называемая спортивная деревня. Концепция проекта была одобрена 14 февраля на совещании у губернатора Алтайского края Александра Карлина. Стоимость объекта составит не менее 500 млн рублей, предполагается, что часть средств предоставит инвестор, следует из сообщения с сайта краевого правительства.

Концепция генерального плана застройки спортивной деревни в поселке Тягун обсуждалась с участием главы администрации Заринского района Виктора Азгалдяна и архитектора Петра Анисифорова, который подготовил эскизы проекта. Застройка будет идти на площади в 39 га, в том числе 17 га отведено для перспективного строительства. Рекреационная зона расположена в южной части станции Тягун, прилегающей к тайге. Н а территории будущей спортивной деревни уже работает горнолыжная и лыжные трассы, трасса для сноутьюбинга, веревочный парк, мини-кафе.

«Станция Тягун имеет свои плюсы: населенный пункт, в котором живут около 2000 человек, хорошая транспортная доступность, необходимые трудовые ресурсы и хорошие погодные условия, которые позволяют заниматься туризмом практически круглый год. Горные лыжи, биатлон, рыбалка, конный спорт, сбор дикоросов - можно выстроить вполне окупаемую и рентабельную бизнес-модель, - заявил Александр Карлин. - На территории Заринского района уже есть опыт создания объектов круглогодичного туризма, и они достаточно эффективно работают. На сегодняшний день и в селе Тягун действуют несколько туристических баз, но они не могут в полной мере охватить весь турпоток и удовлетворить потребности сегодняшних туристов, особенно в зимний период».

Проект предполагается поэтапно реализовать в течение пяти лет, при этом инвесторы в рамках государственно-частного партнерства готовы вложить порядка 500 млн рублей. В проект также включены спортобъекты: бугельная канатная дорога протяженностью 1200 м и 100 м, лыжная трасса (1,5 км, 3,5 км и 7,5 км), трассы для саночного спорта (180 м), сноуборда (600 м), велоспорта и стрельбище для биатлона.

Кроме того, проектом предусматривается устройство вертолетной площадки и конюшни для сообщения спортивных баз с горнолыжным спуском. Внутреннее сообщение возможно на квадроциклах и снегоходах. Для передвижения по комплексу в летнее время предусмотрены велосипедные дорожки. Все базы планируют оборудовать автомобильными парковками.

Всего запланированы четыре этапа строительства. I очередь - база «У озера». На территории возведут кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками и оборудованием для вейкбординга, площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку, а также гостиничные корпуса на 356 мест. II и III очереди строительства - база «Лесная поляна». На территории появятся гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест. В комплекс базы в числе прочего входит костровая площадка. IV очередь - база спортивно-оздоровительного лагеря «Снегирь». Лагерь сформирован на основе существующей базы («Таежный край») с веревочным городком и примыкает к усадебной застройке. Вместимость - 250 мест.