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Главная Лента новостей Еще один экс-депутат от «Справедливой России» в Алтайском крае написал заявление о вступлении в ЕР

Еще один экс-депутат от «Справедливой России» в Алтайском крае написал заявление о вступлении в ЕР

15.02.2017 10:54

Бывший депутат Барнаульской гордумы от «Справедливой России» Дмитрий Аганов написал заявление о вступлении в ряды единороссов. Решение было ожидаемым: сначала он победил в праймериз ЕР и ушел из фракции СР в гордуме, а затем избрался в Алтайское Заксобрание от «Единой России» и вошел в партийную фракцию. Став полноценным единороссом, г-н Аганов начнет курировать «экологический» партийный проект, говорится в сообщении реготделения партии.

Дмитрий Аганов не удержался от дежурной «шпильки» в адрес бывших коллег из «Справедливой России», указав на разницу в принципах работы двух фракций. «В предыдущие годы я работал во фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе, но решил попробовать свои силы во взаимодействии с «партией власти», на равных с другими принял участие в предварительном голосовании, а после поддержки избирателей стал депутатом. Конечно, полгода работы в Алтайском краевом Законодательном Собрании позволили мне не только увидеть разницу в подходах к работе, но и на основании полученного опыта сделать осознанный выбор. Именно конкретная работа, которую мы делаем сегодня вместе с коллегами для решения проблем жителей края, внимание, которое партия уделяет каждому обратившемуся, и тот уровень профессионализма, который сегодня удалось достигнуть во фракции «Единая Россия» в АКЗС, убеждают меня в правильности моего шага. Уверен, что в одной команде мы сможем добиться результатов, в полной мере реализовать наказы жителей края и достойно развивать наш край», — прокомментировал свое решение Дмитрий Аганов.

Интересно, что ранее вышедшие из фракции СР в Заксобрании Павел Шумихин и Алексей Найден привели схожие аргументы. «На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством», — говорил г-н Шумихин о причинах своего перехода во фракцию ЕР. Алексей Найден, который также уже написал заявление о вступлении в «Единую Россию», вообще достаточно давно сотрудничает с единороссами, как, впрочем, и все его семейство.

Решением президиума регионального политсовета ЕР Дмитрий Аганов рекомендован для избрания региональным координатором партийного проекта «Экология России». Из его объяснения можно понять, что он фактически будет курировать партийные субботники. «Своей первоочередной задачей в рамках проекта вижу информирование населения о проекте, в том числе и через проведение «Экологических уроков» в школах края. В ближайшее время мы сформируем рабочую группу и будем подключаться к работе по проекту. Направлений много. Это и массовые субботники, и экологическое образование и воспитание подрастающего поколения, и проведение массовых экологических мероприятий. Одно из значимых — Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе» пройдет уже с марта по май во всех регионах страны. Поэтому времени у нас мало. Уже на следующей неделе, на заседании фракции «Единая Россия» АКЗС я предложу депутатам включиться в работу по проведению «Экологических уроков» в школах Алтайского края», — поделился планами депутат.

Пресс-служба реготделения также сообщает, что г-н Аганов пришелся ко двору в ЕР. Так, в АКЗС он является зампредом комитета по социальной политике, где курирует вопросы спорта, работы добровольцев и молодежь. Он является одним из активных соорганизаторов партпроекта «Детский спорт», поддерживает спортивные начинания жителей Барнаула, возглавляет краевую общественную организацию «Волонтеры Алтая» и является организатором ряда добровольческих акций на территории Барнаула и Алтайского края. Кроме того, за время работы в рядах ЕР он якобы «выбил» строительство снежного городка в Индустриальном районе Барнаула, от которого избирался, и поддержал проект, в рамках которого несколько детей в канун Нового года смогли посетить главную елку страны.

Отдельно упоминается его роль в протестном движении, которое связано с процессом рассмотрения Генплана Барнаула. Утверждается, что активисты поселков Власиха, Лесной, Новомихайловка, Октябрьский, Пригородный инициировали сбор подписей и обращение к депутату с просьбой не допустить строительство полигона ТБО поблизости от жилых домов. В итоге вопрос был вынесен на коллегию Власихинской сельской администрации, а затем «был достигнут компромисс, устроивший все стороны».

Напомним, 8 февраля стало известно, что сразу 11 из 14 депутатов-эсеров Каменского райсовета вышли из состава фракции, перейдя к единороссам. Таким образом, ЕР расширила свое представительство до 17 человек. Ранее своеобразный «каминг-аут» совершили двое эсеров в АКЗС. Секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев резко раскритиковал и единороссов, и бывших коллег. Схожу позицию высказал и лидер реготделения, депутат Госдумы Александр Терентьев. Однако он считает, что в итоге происходящие процессы приведут к очищению партийных рядов.


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Комментарий

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Комментариев 4
ЕР круче

15.02.2017 11:52

Все очень просто: несколько лет назад единоросс Пустовитенко набил лицо справедливороссу Аганову. Поэтому было принято решение стать круче, а для этого надо вступить в ЕР.
Барнаулец

15.02.2017 11:57

Вакаев! Молотов!
Начинайте оправдываться!!! В снане СРунов паника.
"Кирпич" Седальский: - В каком стане)))???

15.02.2017 12:11

Барнаулец писал(а):
В снане СРунов паника.


- Во временном цирке - шипито, созданном единороссами)))
Виктор

15.02.2017 12:11

Все политические проститутки собираются в один бордель.