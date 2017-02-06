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Главная Лента новостей Демпинг на серебро: барнаульская «Спичка» подешевела на 100 млн рублей

Демпинг на серебро: барнаульская «Спичка» подешевела на 100 млн рублей

15.02.2017 11:30

«Россельхозбанк» перешел к очередному этапу продажи Барнаульского сереброплавильного завода. На этот раз заложенное у кредитора имущество (17 зданий и земельный участок площадью 7,5 га) компании «Алтайград» попытаются продать с публичных торгов. Об этом со ссылкой на арбитражного управляющего Сергея Рохина пишет «Алтапресс».

На последнем шаге лот выставят за 163 млн рублей. Это почти на 100 млн меньше первоначальной цены памятника архитектуры федерального значения. Публичные торги комплекса Барнаульского сереброплавильного завода начались 10 февраля с 233 млн рублей. Аукцион был разбит на шесть интервалов в 5-10 дней. На каждом шаге цена лота сокращается на 15-12 млн рублей. В итоге 7 марта объект будут продавать за 163 млн рублей. Для участия в торгах заявитель должен внести задаток — 46,6 млн рублей. Сергей Рохин сообщил, что пока желающих приобрести лот нет.

Кстати, банк рассматривал вариант, при котором лот можно было разделить на части. Однако в итоге решено прибегнуть к более эффективной процедуре - публичных торгов. По словам г-на Рохина, ранее ряд предпринимателей проявляли интерес к предложению, но дальше телефонных разговоров дело не пошло. В условиях торгов сказано, что «Россельхозбанк» вправе оставить лот за собой на любом интервале. Эксперты полагают, что продать имущество мешает не только его существенная цена, но и статус памятника федерального значений. Он заставляет собственника восстанавливать и содержать исторический объект в соответствии с охранными обязательствами.

Напомним, компания «Алтайград», поручившаяся по кредитам «Изумрудной страны» комплексом Барнаульского сереброплавильного завода, с августа 2015 года находится на конкурсном производстве. В августе 2016 года арбитражный управляющий Сергей Рохин объявил первые торги по залоговому имуществу, назначив цену в 259 млн рублей. На эти и повторные торги желающие не заявились, хотя мэрия сообщала, что лотом интересуется Нодар Шония, владелец компании «Селф». Сам барнаульский предприниматель публично не подтвердил этих намерений. По одной из версий, здесь мог появиться гипермаркет федерального ритейлера «Лента».

Между тем Барнаульский сереброплавильный завод – самая яркая историческая жемчужина Барнаула. С него началась история города. Комплекс включили в перечень объектов туркластера «Барнаул – горнозаводской город». На него возлагают главные надежды по привлечению турпотока в краевую столицу.

К слову, 14 февраля в ходе заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин заявил, что восстановление сереброплавильного завода является одним из наиболее значимых инвестпроектов для города в 2017 году. Более того, по словам главы администрации Барнаула, в апреле планируется проведение аукциона. Детализировать это высказывание г-н Дугин не стал. Вероятно, ранее ходившие разговоры о том, что город может выкупить у «Россельхозбанка» проблемную площадку, все-таки имеют под собой основания. Скорее всего, муниципалитет заберет лот, не напрямую, а через посредников.

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Комментарий

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Комментариев 1
ТЕНЬ РЫЖАКА НАВИСЛА НАД СПИЧКОЙ !?? И НА СТАРУХУ !??

15.02.2017 12:14

БЫВАЕТ ПРОРУХА....