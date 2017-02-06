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Главная Лента новостей «Народный фронт» протестует против возможного закрытия шести библиотек в Бийске

«Народный фронт» протестует против возможного закрытия шести библиотек в Бийске

15.02.2017 11:51

Общероссийский «Народный фронт» (ОНФ) выразил протест против планов властей Бийска закрыть в 2017 году сразу шесть городских библиотек под предлогом оптимизации расходов. По мнению «фронтовиков», такая мера в самом крупном наукограде России недопустима. Активисты ОНФ направили обращение со своим призывом главе администрации Бийска Николаю Нонко и зампреду правительства Алтайского края Андрею Щукину, курирующему культурную сферу.

Как говорится в сообщении «Народного фронта», под угрозой ликвидации оказались библиотеки №№ 2, 3, 4, 5, 9 и 10. Здесь обслуживается около 10 тысяч читателей — от школьников и студентов до сотрудников научных учреждений. К тому же библиотеки несут большую социальную нагрузку, являясь очагами культуры для детей, инвалидов и пенсионеров.

Информацию о возможном закрытии учреждений ИА «Банкфакс» подтвердил депутат Бийской гордумы, лидер фракции КПРФ Владимир Ример. По его данным, под угрозой находится также ряд объектов культуры, в том числе бывший клуб Бийского сахарного завода. «Понятно, что здание старое… Но там 500-600 человек занимается творчеством. Эта тема уже поднималась и в прошлый раз клуб отстояли и спасли. Не знаю, выйдет ли на этот раз сохранить объекты культуры и библиотеки», – рассказал г-н Ример.

Как уже выяснил ОНФ, каждая попавшая в список библиотека имеет свою специфику. К примеру, библиотека № 2 находится в микрорайоне «Заречье» и обслуживает население, проживающее в частном секторе этой большой по площади и протяженности части Бийска. В случае ее закрытия читателям придется добираться до Центральной городской библиотеки имени В. М. Шукшина на другом берегу реки, разделяющей город. Библиотека № 10 расположена в густонаселенном жилом квартале «Зеленый клин», библиотека № 4 – в пригородном поселке и т. д.

По данным ОНФ, власти Бийска в вопросе ликвидации ссылаются на нехватку в бюджете средств на их содержание, выплату заработной платы и пополнение книжных фондов, поскольку в 2017 году финансирование библиотечной сети Бийска сократилось по сравнению с предыдущим годом. Однако в реготделении ОНФ считают, что причиной напряженной ситуации во многом стала недальновидная бюджетная политика самих местных властей.

Так, в 2017 году городская казна лишилась значительных сумм предполагаемых доходов. Кроме того, суд удовлетворил иски трех градообразующих предприятий Бийска к муниципалитету о снижении завышенной кадастровой стоимости земли и, как следствие, арендной платы. В результате город должен вернуть предприятиям несколько сотен миллионов рублей. «В поисках источников экономии одной из первых пострадала сфера культуры. Хотя показатели бийских библиотек по числу подписчиков и книговыдаче говорят об их эффективности, а значит и бюджетные деньги идут на пользу жителям. Что касается расходов, они очень скромные. Библиотеки занимают помещения площадью до 100 кв. м, в них работают 1-2 специалиста. Нет никакого обоснования тому, что оптимизация библиотек решит проблему дефицита бюджета», – приводится в сообщении комментарий члена регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, председателя краевой организации Российского профсоюза работников культуры Ларисы Зориной.

Эксперт ОНФ считает, что власти различного уровня под предлогом оптимизации часто маскируют сокращение расходов в социально значимых сферах. Г-жа Зорина обратила внимание и на необходимость учета общественного мнения при принятии подобных решений. Согласно закону о библиотечном деле закрытие библиотек возможно только после одобрения этого вопроса населением сельского поселения. По мнению активиста ОНФ, эта мера должна быть применена и в отношении жителей городского округа.

Владимир Ример также заявил ИА «Банкфакс», что если вопрос будет выноситься на рассмотрение гордумы, коммунисты проголосуют против закрытия. «На одной из прошлых сессий уже обсуждалось сокращение финансирования. Тогда мы проголосовали против. Но во фракции КПРФ всего четыре человека. Мы заявили, что даже во время войны библиотеки и дома культуры не закрывались. А сейчас... Я живу на улице Советской. В радиусе 1 км ни одного спортивного зала, культурно-досугового центра, зато 10 кабаков», – описал реальную ситуацию г-н Ример.

Активисты ОНФ направили обращения главе администрации Бийска Николаю Нонко и зампреду правительства Алтайского края Андрею Щукину. «Фронтовики» призвали найти возможность сохранить объекты. Общественники считают недопустимой ситуацию, при которой в крупнейшем наукограде страны происходит массовое закрытие библиотек. Реготделение ОНФ в Алтайском крае берет ситуацию на контроль в рамках мониторинга исполнения указа президента №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».


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