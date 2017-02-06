Анатолий Банных отказывался лететь на Robinson из-за непогоды в алтайских горах

Сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик , живущий на кордоне «Кокши» (расположен на Телецком озере) утверждает, что бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, разбившийся на вертолете 12 февраля, до последнего отказывался от полета. Как пишут «Новости Горного Алтая», г-н Усик, который по сути является единственным свидетелем трагедии, привел новые подробности авиапроисшествия, которые заставляют по-иному взглянуть на обстоятельства ЧП.

На борту вертолета Robinson R 66 находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор HeliClub при компании HeliMoscow Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. Четверка москвичей прибыла на Алтай 10 февраля и разместились в отеле Altay Village Teletskoe на берегу Телецкого озера. Мария Козинцева прибыла на Алтай на деловые переговоры с давним партнером компании Анатолием Банных. На воскресенье у нее был обратный билет, но она перенесла вылет. Облачность сменилась ясной погодой, и г-жа Козинцева согласилась на вертолетную экскурсию, чтобы осмотреть сверху живописные места.

По словам Сергея Усика, вечером 12 февраля вертолет прибыл на кордон «Кокши». Борт летел со стороны Хакасии (с источника «Горячий ключ»), в нем находились пять человек, он направлялся на базу «Самыш». Вертолет приземлился в связи с тем, что погода ухудшалась, и пилот хотел оценить обстановку. Некоторое время прибывшие находились на кордоне, пили чай, общались. Погода не улучшалась, однако одна из пассажирок настаивала на продолжении полета. Как рассказывает Усик, Анатолий Банных был категорически против вылета, предлагал переночевать в Кокши, однако гостья продолжала настаивать, и пилот согласился лететь.

НГА не уточняют, какая из двух женщин настаивала на немедленном вылете, однако исходя из предыдущей информации, можно сделать вывод, что это была Мария Козинцева. Так или иначе, около 20:15 компания погрузилась на борт. Вертолет летел с включенным прожектором. Пролетев на запад примерно 800 м, Robinson развернулся и полетел обратно, однако затем вновь взял курс на запад, и на расстоянии около 1000 м от берега начал резко снижаться. «Раздался шлепок об воду, прожектор погас», — рассказывает очевидец. Это произошло около 20:20. Сергей Усик поставил в известность о случившемся руководство заповедника и правоохранительные органы. Непогода не позволила отправиться к месту крушения на лодке.

По одной из версий, которая рассматривается специалистами, Robinson мог столкнуться со снежным зарядом (кратковременный снежный шквал). «Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», — пишет со ссылкой на собственный источник «Интерфакс».

Следствие уже назначило судебно-химическую экспертизу топлива, которым, предположительно, заправлялся потерпевший крушение в акватории Телецкого озера вертолет. Кроме того, опрошены сотрудники посадочной площадки «Карасук» в Чемальском районе Республики Алтай, откуда 11 февраля вылетел Robinson. Следствие также устанавливает точный маршрут вертолета и правомерность полета над Алтайским биосферным заповедником, равно как и посадку на кордоне «Кокши» на территории особо охраняемой природной территории.

Надзорное ведомство проверяет аэроклуб «АлтайАвиа», которому принадлежал вертолет R66, а также одноименное ООО, на посадочной площадке которого он базировался. Вертолетная площадка в Иогаче (бывшая площадка республиканской «Авиалесоохраны», которая впоследствии стала базовой для «АлтайАвиа») сейчас арестована — сотрудники транспортной прокуратуры в течение нескольких часов описывали имущество, изымали документы.

Добавим, по информации «Алтапресса», 14 февраля на глубине около 230 м глубоководным аппаратом были обнаружены обломки рухнувшего вертолета. Их, по всей видимости, разносит внутренними течениями. Ранее сообщалось, что пока найдено сильно поврежденное тело одной из пассажирок. Судя по всему, незадолго до падения воздушного суда она избавилась от ремней безопасности, вероятно, пытаясь выпрыгнуть из машины. Ее тело прибило к берегу в нескольких км южнее кордона «Кокши». Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет - всегда многометровый слой ила, однако, по заверению руководителя ГУ МЧС по Республике Алтай Игоря Букина, вертолет не погрузился в ил.

Напомним, в связи с крушением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».