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Главная Лента новостей Алтайские эсеры предложили сдать мандаты совершившим политический «каминг-аут» депутатам

Алтайские эсеры предложили сдать мандаты совершившим политический «каминг-аут» депутатам

15.02.2017 14:29

Секретарь бюро реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае, депутат АКЗС Владислав Вакаев предложил бывшим членам фракций эсеров в представительных органах, которые недавно совершили политический «каминг-аут» и переметнулись в «Единую Россию», добровольно отказаться от мандатов. По его словам, это естественный способ решить противоречие, при котором избиратели голосовали за представителей одной партии, а привели к власти другую. Об этом он написал в Facebook.

Как утверждает г-н Вакаев, в реготделение «Справедливой России» массово поступают звонки жителей Каменского района, возмущенных действиями 11-ти депутатов, избранных под флагами СР, но перешедших во фракцию «Единая Россия». «Каменцы считают, что их обманули: большинство жителей района голосовало именно за «Справедливую Россию» и именно против «партии власти», по вине которой в районе сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. И людям не нравится позиция депутатов, заявляющих о том, полученный на мартовских выборах результат — следствие их личной популярности», — написал Владислав Вакаев.

Также критике подверглись единороссы, которые в последнее время позиционируют себя как «партию добра», к которой потянулись вчерашние эсеры. «Еще большее недоумение вызывает заявление лидера алтайских единороссов Александра Романенко, который высказался о том, что 11 депутатов-перебежчиков на самом деле хотели идти на выборы под флагом «Единой России», но по каким-то неведомым причинам не смогли этого сделать. А потом они «обдуманно и в полном соответствии со своей идеологией» перешли в партию, на основании жесткой критики которой строили свою кампанию», — заявил г-н Вакаев.

Что интересно, раньше лидер реготделения СР Александр Терентьев заявил, что случившийся ранее переход двух депутатов Алтайского Заксобрания в стан единороссов — реализация известной схемы в условиях высокой конкуренции за выдвижение от ЕР. «Дело в том, что от «Единой России» сложно — да и не все хотят — выдвигаться. Многие ищут такие схемы для себя — избираются от нас, потом либо туда переходят, либо просто уходят от нас», — говорил г-н Терентьев, фактически подтверждая слова Александра Романенко.

Тем не менее Владислав Вакаев от лица регионального отделения «Справедливой России» призвал каменских депутатов, перешедших в «Единую Россию», доказать свою способность побеждать под флагами именно этой партии. «Для этого нужно сделать одну простую вещь: сложить свои мандаты и вновь одержать победу на выборах, выдвинувшись от «партии власти». Благо, для этого будет прекрасная возможность: 10 сентября 2017 года в единый день голосования большинство алтайских муниципалитетов будет выбирать своих депутатов. Это раз и навсегда снимет вопрос о том, за кого же на самом деле проголосовали жители района год назад», — написал г-н Вакаев.

Что интересно, у каменских депутатов в любом случае не получится поучаствовать в сентябрьских выборах, поскольку они были избраны лишь весной 2016 года и срок их полномочий только начался.


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Комментарий

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Комментариев 13
Тоже совет

15.02.2017 15:04

А гражданин Вакаев не желает поучаствовать в выборах как самовыдвиженец Вакаев, а не как член партии? Вот тогда и можно будет дискутировать и что-то кому-то предлагать. Без Найдена стадо олигофренов в Камне ничего бы не выиграло. Если Вакаев этого не понимал год назад, то здесь вопросы должны быть именно к нему.
журналист

15.02.2017 15:07

Предлагаю так же Прокопьеву сложить свой мандат. Он ведет жесткую политику против Единой России в регионе.
Флэш

15.02.2017 15:42

Прокопьев молодец,уделывает нашего губера по полной,ждём отставки карлухи...чемодан-вокзал-нары,это дорога губера.
Сруны - чмо и трепло

15.02.2017 15:45

Вакаев, как всегда, только трепаться умеет. Пусть забудет о каких-то победах. Без Найдена он в Камне, как без рук. Про партию срунов к следующим выборам никто и не вспомнит.
Мистер Вульф

15.02.2017 15:58

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017)
Статья 24. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО ОТ УЧЁНЫХ АЛТАЯ СРунов !!

15.02.2017 16:02

ДЕПУТАТ СРун!! ВИТКИЛЯ ТЫ ВЗЯЛСЯ ?? Начинаем опрос с МОЛОТОВА.......................
всезнаю

15.02.2017 16:20

Если бы не Найден про СР в Камне никто бы и не знал. Но депутаты уже уверовали в свою популярность, а некоторые после выборов главы даже зазвездились. Конечно по совести и морали мандаты СРовцам надо сдать. Но там какие-то другие принципы, да и кишка у многих тонка. А в горсовете вообще сидят то ли социально незрелые, то ли маргиналы.
гость

15.02.2017 16:27

"... Владислав Вакаев от лица регионального отделения «Справедливой России» призвал каменских депутатов ..." Г-н Вакаев не имеет права говорить от "лица регионального отделения". Он, как секретарь ..., может озвучивать решения только бюро этого отделения и то, если оно было принято бюро. Захват власти? Нет, простая неграмотность в делах. Мелочь, а результат - депутаты не хотят с ним работать. Уходить ему надо самому, не его место, не готов, да и личные качества его не для работы с людьми.
Куратор

15.02.2017 16:44

"Единую Россию" - и надо мочить по всем фронтам.
Твари, наобещавшие золотоые горы, кричащие о патриотизме, и под шумок пилящие государство в частный карман.
Ольга я

15.02.2017 17:04

Прав Вакаев! Не нужно предателей и перебезчиков держать в АКЗС. Им стоит не только сдать мандаты(!), а сразу отстрелять всех как бродячих собак. Предав однажды, предадут и дважды. Родина предателей обязана уничтожать! Я лично так понимаю)))
Каменец

15.02.2017 17:38

СР не надо переживать о потере отца Фёдора и компании 11 голов.Вся эта бражка уже своими решениями и поступками начала опускать ЕР.Жители города в очередной раз убедились,что Фёдор продаст кого хочешь.А мы думали он изменился и поверили дебилы.
каменцу

15.02.2017 17:53

Нестыковки какие-то: знали, что Найден предатель и поверили ему, решили опять избрать и убедились. Выходит, вы действительно дебилы.
Флэшу

15.02.2017 17:58

То есть вы подтверждаете, что Прокопьев ведет кампанию против губернатора и Единой россии.