Алтайские эсеры предложили сдать мандаты совершившим политический «каминг-аут» депутатам

Секретарь бюро реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае, депутат АКЗС Владислав Вакаев предложил бывшим членам фракций эсеров в представительных органах, которые недавно совершили политический «каминг-аут» и переметнулись в «Единую Россию», добровольно отказаться от мандатов. По его словам, это естественный способ решить противоречие, при котором избиратели голосовали за представителей одной партии, а привели к власти другую. Об этом он написал в Facebook.

Как утверждает г-н Вакаев, в реготделение «Справедливой России» массово поступают звонки жителей Каменского района, возмущенных действиями 11-ти депутатов, избранных под флагами СР, но перешедших во фракцию «Единая Россия». «Каменцы считают, что их обманули: большинство жителей района голосовало именно за «Справедливую Россию» и именно против «партии власти», по вине которой в районе сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. И людям не нравится позиция депутатов, заявляющих о том, полученный на мартовских выборах результат — следствие их личной популярности», — написал Владислав Вакаев.

Также критике подверглись единороссы, которые в последнее время позиционируют себя как «партию добра», к которой потянулись вчерашние эсеры. «Еще большее недоумение вызывает заявление лидера алтайских единороссов Александра Романенко, который высказался о том, что 11 депутатов-перебежчиков на самом деле хотели идти на выборы под флагом «Единой России», но по каким-то неведомым причинам не смогли этого сделать. А потом они «обдуманно и в полном соответствии со своей идеологией» перешли в партию, на основании жесткой критики которой строили свою кампанию», — заявил г-н Вакаев.

Что интересно, раньше лидер реготделения СР Александр Терентьев заявил, что случившийся ранее переход двух депутатов Алтайского Заксобрания в стан единороссов — реализация известной схемы в условиях высокой конкуренции за выдвижение от ЕР. «Дело в том, что от «Единой России» сложно — да и не все хотят — выдвигаться. Многие ищут такие схемы для себя — избираются от нас, потом либо туда переходят, либо просто уходят от нас», — говорил г-н Терентьев, фактически подтверждая слова Александра Романенко.

Тем не менее Владислав Вакаев от лица регионального отделения «Справедливой России» призвал каменских депутатов, перешедших в «Единую Россию», доказать свою способность побеждать под флагами именно этой партии. «Для этого нужно сделать одну простую вещь: сложить свои мандаты и вновь одержать победу на выборах, выдвинувшись от «партии власти». Благо, для этого будет прекрасная возможность: 10 сентября 2017 года в единый день голосования большинство алтайских муниципалитетов будет выбирать своих депутатов. Это раз и навсегда снимет вопрос о том, за кого же на самом деле проголосовали жители района год назад», — написал г-н Вакаев.

Что интересно, у каменских депутатов в любом случае не получится поучаствовать в сентябрьских выборах, поскольку они были избраны лишь весной 2016 года и срок их полномочий только начался.