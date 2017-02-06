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Главная Лента новостей Алтайский Роспотребнадзор заявил, что эпидемия гриппа пошла на спад, но карантин не отменяет

Алтайский Роспотребнадзор заявил, что эпидемия гриппа пошла на спад, но карантин не отменяет

15.02.2017 15:28

В Алтайском крае с 6 по 12 февраля зарегистрировано 26,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 49 % выше эпидемического порога. При этом отмечается снижение уровня заболеваемости в сравнении с прошлой неделей. Впрочем, раньше марта о снятии карантина говорить не приходится.

По информации регионального Роспотребнадзора, превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 74 %, среди школьников на 58 %. В Барнауле за этот же период зарегистрировано 9,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 22 % превосходит эпидемпорог по совокупному населению. Превышение отмечается среди взрослых на 20 %. Между тем падение заболеваемости отмечается в течение двух последних недель.

Среди заболевших при лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов «азиатского» гриппа А/H3N2/. Судя по тому, что в материалах ведомства ранее делалась ссылка и на штамм А/H1N1/pdm09 («свиной» грипп), в настоящее время этот вирус на территории региона не фиксируется.

В Алтайском крае, как и в Барнауле, продолжают действовать ограничительные мероприятия. На 13 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 42-х школах, в 47-ми дошкольных учреждениях; частично (по классам, группам) приостановлен учебный процесс в 173-х классах 57-ми школ, в 188-ми группах 109-ти дошкольных учреждений. В Барнауле полностью закрытых ДОУ и школ нет; частично приостановлен учебный процесс в 53-х классах 21-ой школе, 77-ми группах 48-ми дошкольных учреждений.

Добавим, от гриппа в РФ с сентября 2016 года по февраль 2017 года скончались 22 человека, в том числе четверо детей, заявила заведующая лабораторией гриппа НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Минздрава России Елена Бурцева. Она также сообщила, что за эпидемический сезон в прошлом году от осложнений, связанных с гриппом, скончалось около 700 человек, пишет РИА «Новости».

Однако есть и другая оценка. Ежегодно от осложнений после вируса в России умирает до 2 тысяч человек, отметил глава НИИ пульмонологии, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин. Он уточнил, что люди не умирают от гриппа, однако вызванные им осложнения - пневмония, геморрагический шок - могут привести к летальному исходу. О летальных случаях на территории Алтайского края информации нет.

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