Алтайский Роспотребнадзор заявил, что эпидемия гриппа пошла на спад, но карантин не отменяет

В Алтайском крае с 6 по 12 февраля зарегистрировано 26,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 49 % выше эпидемического порога. При этом отмечается снижение уровня заболеваемости в сравнении с прошлой неделей. Впрочем, раньше марта о снятии карантина говорить не приходится.

По информации регионального Роспотребнадзора, превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 74 %, среди школьников на 58 %. В Барнауле за этот же период зарегистрировано 9,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 22 % превосходит эпидемпорог по совокупному населению. Превышение отмечается среди взрослых на 20 %. Между тем падение заболеваемости отмечается в течение двух последних недель.

Среди заболевших при лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов «азиатского» гриппа А/H3N2/. Судя по тому, что в материалах ведомства ранее делалась ссылка и на штамм А/H1N1/pdm09 («свиной» грипп), в настоящее время этот вирус на территории региона не фиксируется.

В Алтайском крае, как и в Барнауле, продолжают действовать ограничительные мероприятия. На 13 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 42-х школах, в 47-ми дошкольных учреждениях; частично (по классам, группам) приостановлен учебный процесс в 173-х классах 57-ми школ, в 188-ми группах 109-ти дошкольных учреждений. В Барнауле полностью закрытых ДОУ и школ нет; частично приостановлен учебный процесс в 53-х классах 21-ой школе, 77-ми группах 48-ми дошкольных учреждений.

Добавим, от гриппа в РФ с сентября 2016 года по февраль 2017 года скончались 22 человека, в том числе четверо детей, заявила заведующая лабораторией гриппа НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Минздрава России Елена Бурцева. Она также сообщила, что за эпидемический сезон в прошлом году от осложнений, связанных с гриппом, скончалось около 700 человек, пишет РИА «Новости».

Однако есть и другая оценка. Ежегодно от осложнений после вируса в России умирает до 2 тысяч человек, отметил глава НИИ пульмонологии, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин. Он уточнил, что люди не умирают от гриппа, однако вызванные им осложнения - пневмония, геморрагический шок - могут привести к летальному исходу. О летальных случаях на территории Алтайского края информации нет.