Алтайские антимонопольшики раскрыли «медицинский» картель, получивший госконтракты на 33 млн рублей

Комиссия УФАС по Алтайскому краю раскрыла сговор между участниками торгов на поставку лекарственных препаратов. Речь идет о пяти фирмах, занимавшихся поставками медсредств для онкологических клиник, расположенных на Урале и в южной части России. Антимонопольщики посчитали, что четыре алтайских ООО - «Евроинвест», «Лорем», «Гелиос», «Елена-Фарм», а также новосибирский «Капитал» нарушили закон «О защите конкуренции».

Установлено, что компании устно договорились о том, что для обеспечения победы одного из участников картеля остальные будут имитировать конкуренцию на торгах. Речь шла о закупках на поставку лекарственных средств для онкологических клиник в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском АО. Общая сумма контрактов составляла свыше 33 млн рублей.

Нарушители действовали по одному сценарию. В ходе аукционов «Евроинвест», «Лорем» и «Гелиос» намеренно подавали заявки на участие в закупке, несоответствующие требованиям конкурсной документации. Кроме того, указанное трио намеренно снижало начальную цену контракта сразу на 85-91 %. Зная, что их заявки будут отклонены, три алтайских компании позволяли «Елене-Фарм» и «Капиталу» становиться победителем закупок с минимальным снижением ценника.

В итоге УФАС признало все пять фирм нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Компаниям выдано предписание о ежеквартальном предоставлении антимонопольщикам информации об участии в госзакупках и их результатах. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечении компаний к административной ответственности.

Добавим, санкция ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности) предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей; на юрлиц – от 1/10 до 1/2 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.

Кстати, похоже, что краевые антимонопольщики удачно подхватили федеральный тренд. Так, в январе 2017 года ФАС опубликовала информацию о картельном сговоре компаний ООО «БСС» и ООО «АМТ», участвовавших в госзакупках лекарств. В общей сложности компании выиграли более 100 аукционов на сумму более 414 млн рублей, при этом снижение цен было минимальным. Петербургская фармацевтическая компания БСС является одним из пяти главных поставщиков государственных учреждений в сфере здравоохранения. В октябре 2016 года ФАС уже называла ее участником картельного сговора. На 2017 год, по данным портала Госзакупок, ООО «БСС» уже заключило госконтрактов на поставку медикаментов на сумму более 37 млн рублей. Самый крупный из них — контракт на поставку лекарств государственной аптечной сети МУП «Фармация» в Карелии на 25 млн рублей, пишет РБК.