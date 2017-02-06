Полковнику алтайского ГУ МВД грозит увольнение из-за вождения «подшофе»

11 февраля сотрудники ГИБДД задержали за вождение в пьяном виде начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю полковника Евгения Горлова. Несмотря на то, что высокопоставленный полицейский в этот момент не находился при исполнении своих обязанностей, его ждет увольнение из органов.

Наряд ДПС остановил г-на Горлова в 3:00 около дома на Юрина, 212 (в районе Докучаевского рынка). По данным источников «Алтапресс», он был за рулем личного автомобиля Hyundai Sonata в состоянии алкогольного опьянения. Об этом составлен акт медсвидетельствования. Оформлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора). Судя по документам, полковник проскочил дорогу на красный свет, что и привлекло внимание наряда ДПС.

Евгений Горлов родился в 1977 году. Занимает пост начальника отдела зонального контроля главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю. Имеет звание полковника юстиции. В сентябре 2014 года награжден краевой медалью «За честь и мужество» с формулировкой «за заслуги в обеспечении законности прав и свобод человек и гражданина, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и инициативу». Указ был подписан губернатором Александром Карлиным. Отметим, в ту пору г-н Горлов занимал должность замначальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Тем временем, как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 11 февраля в Барнауле действительно задержали сотрудника одного из подразделений. Причиной стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский находился за рулем в гражданской одежде вне службы. По данному факту начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров назначил проверку. Сотрудник представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. До окончания проверки (продлится не более месяца) имя фигуранта данной истории разглашаться не будет, заявили в ведомстве.