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Главная Лента новостей Полковнику алтайского ГУ МВД грозит увольнение из-за вождения «подшофе»

Полковнику алтайского ГУ МВД грозит увольнение из-за вождения «подшофе»

16.02.2017 08:31

11 февраля сотрудники ГИБДД задержали за вождение в пьяном виде начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю полковника Евгения Горлова. Несмотря на то, что высокопоставленный полицейский в этот момент не находился при исполнении своих обязанностей, его ждет увольнение из органов.

Наряд ДПС остановил г-на Горлова в 3:00 около дома на Юрина, 212 (в районе Докучаевского рынка). По данным источников «Алтапресс», он был за рулем личного автомобиля Hyundai Sonata в состоянии алкогольного опьянения. Об этом составлен акт медсвидетельствования. Оформлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора). Судя по документам, полковник проскочил дорогу на красный свет, что и привлекло внимание наряда ДПС.

Евгений Горлов родился в 1977 году. Занимает пост начальника отдела зонального контроля главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю. Имеет звание полковника юстиции. В сентябре 2014 года награжден краевой медалью «За честь и мужество» с формулировкой «за заслуги в обеспечении законности прав и свобод человек и гражданина, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и инициативу». Указ был подписан губернатором Александром Карлиным. Отметим, в ту пору г-н Горлов занимал должность замначальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Тем временем, как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 11 февраля в Барнауле действительно задержали сотрудника одного из подразделений. Причиной стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский находился за рулем в гражданской одежде вне службы. По данному факту начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров назначил проверку. Сотрудник представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. До окончания проверки (продлится не более месяца) имя фигуранта данной истории разглашаться не будет, заявили в ведомстве.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 21
торпеда

16.02.2017 08:37

Лучше бы вот с этими персонажами разобрались, ловят сами себя, пока реальные нарушители нагло проезжают
http://www.moscow-post.com/economics/farmatsevticheskaja_kompanija_evalar_pytaetsja_prikryt_finansovye_narushenija_politicheskimi_metodami23942/
Журналист

16.02.2017 08:40

И что там такого выдающегося.
торпеда

16.02.2017 08:45

Ничего себе, федеральное издание обвинило Эвалар в уклонении от налогов. Дословно:
...... позволяет «Эвалару» выводить огромные суммы из собственных затрат и снижать тем самым налоги. С точки зрения налоговой инспекции (и закона!) это сознательное сокращение налогооблагаемой базы с использованием серых схем. А это уже серьезная угроза.....
Прокопьев накупил кучу СМИ, чтобы выводить свои доходы в серую кошелку.
гость

16.02.2017 09:15

Показалось более , что это заказная статья от правительства АК.
Мистер Вульф

16.02.2017 09:24

1.Что это за придурок торпеда? Забаньте его, как духовный алтай в своё время. Надоел уже.
2. А причем тут начальники Горлова?
3. Он хоть до пенсии дослужился?
налогоплатильщик

16.02.2017 09:52

Радовались бы, что вообще налоги платят .
Гость

16.02.2017 10:00

Он пробыл полковником считанные часы. Получил, обмыли, уволен.
Гостю

16.02.2017 10:34

...не иначе , заказали полковника свои же ! Интересна бы ещё тут цифра промиле. Видимо, выспался и добирался домой в три утра. И тут накинулись ... Да они бы усрались, что это полковник!..Если бы не заказуха...
гость

16.02.2017 11:17

Могли напоить, посадить в машину, сами следом. Дали наводку...
Все, сажусь писать детектив по материалам Банкфакса. Приглашаю соавторов.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.02.2017 11:42

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
... представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности....
а вот председателю Славгородского городского суда АК г-ну Косых Сергею Ивановичу не быть привлечённым к какой либо даже моральной ответственности, за то, что его подчинённая федеральный судья именуемая Сонька Золотая Ручка находясь в отпуске нарушает ППД, и демонстративно под окном председателя суда ставила сов автомобиль НИСАН-ЖУК 18 01.17г, согласно фото у знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой зона действия 50 метров., за который полагается штраф 1500руб
Тут не было заказа, поэтому без "разрешения" работники ОГИБДД Славгорода протокол не составляли, председатель АКС размышляет, а прокурор хороший вообще отказался принимать меры, утверждая, что это не его компетенция мочить зазнавшихся судей в т.ч. и за нарушение ПДД. А тогда чья? Кто даёт разрешение составить протокол?
Пока даже на судей по закону никто не имеет права составлять протокол, до тех пор правосудие в Славгороде и АКС будет басманным.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Это что?

16.02.2017 11:56

Опять сводка с фронта. Насильно никто не заливал.
`,ntnm

16.02.2017 12:39

Закон суров, но это закон
Влад1

16.02.2017 12:55

Просто пальцы, наверное, так загинал (полковник как-никак), что пришлось оформить. Никто его специально не выслеживал.
Задрал

16.02.2017 14:16

егерь задрал своими запорами уже всех
в

16.02.2017 14:33

Кого из сотрудников не останови через одного выпивши. Есть факты по сотрудникам которые управляют авто в состоянии опьянения, куда обратиться?
ФигВам

16.02.2017 14:37

Гость писал(а):
Получил, обмыли, уволен

Нд-а... Судьба у человека такая? Или ухмылка фортуны? Мне, почему-то, его как-то жаль даже....
Подполковник,которому и не светило стать полковником

16.02.2017 14:52

ФигВам
16.02.2017 14:37 И мне честно жаль парня... Корявенько так карьерка закончилась (((
и

16.02.2017 15:09

Никуда не обращайтесь, пишите сюда,к Вам сами придут..
Bratka

16.02.2017 15:34

торпеде: если выводят "огромные суммы из собственных (!) затрат", то налогооблагаемая база повышается. Это вот если понимать абзац буквально.
он шибко на следственный экскремент опаздывал

16.02.2017 15:43

когда они в кабинетах гулянки прекратят с курением и чечётками по столам ?
как показали в "Бандитский Петербург" эту порнографию , так и молодёжь продолжает ?
Знаток

16.02.2017 16:51

он шибко на следственный экскремент опаздывал писал(а):
когда они в кабинетах гулянки прекратят с курением и чечётками по столам ?
как показали в "Бандитский Петербург" эту порнографию , так и молодёжь продолжает ?


Давно уже нет такого. Как Олдак пришел, пьянки закончились.