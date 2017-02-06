Полковнику алтайского ГУ МВД грозит увольнение из-за вождения «подшофе»

16.02.2017 08:31
11 февраля сотрудники ГИБДД задержали за вождение в пьяном виде начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю полковника Евгения Горлова. Несмотря на то, что высокопоставленный полицейский в этот момент не находился при исполнении своих обязанностей, его ждет увольнение из органов.
Наряд ДПС остановил г-на Горлова в 3:00 около дома на Юрина, 212 (в районе Докучаевского рынка). По данным источников «Алтапресс», он был за рулем личного автомобиля Hyundai Sonata в состоянии алкогольного опьянения. Об этом составлен акт медсвидетельствования. Оформлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора). Судя по документам, полковник проскочил дорогу на красный свет, что и привлекло внимание наряда ДПС.
Евгений Горлов родился в 1977 году. Занимает пост начальника отдела зонального контроля главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю. Имеет звание полковника юстиции. В сентябре 2014 года награжден краевой медалью «За честь и мужество» с формулировкой «за заслуги в обеспечении законности прав и свобод человек и гражданина, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и инициативу». Указ был подписан губернатором Александром Карлиным. Отметим, в ту пору г-н Горлов занимал должность замначальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Тем временем, как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 11 февраля в Барнауле действительно задержали сотрудника одного из подразделений. Причиной стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский находился за рулем в гражданской одежде вне службы. По данному факту начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров назначил проверку. Сотрудник представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. До окончания проверки (продлится не более месяца) имя фигуранта данной истории разглашаться не будет, заявили в ведомстве.
16.02.2017 08:37
http://www.moscow-post.com/economics/farmatsevticheskaja_kompanija_evalar_pytaetsja_prikryt_finansovye_narushenija_politicheskimi_metodami23942/
16.02.2017 08:40
16.02.2017 08:45
...... позволяет «Эвалару» выводить огромные суммы из собственных затрат и снижать тем самым налоги. С точки зрения налоговой инспекции (и закона!) это сознательное сокращение налогооблагаемой базы с использованием серых схем. А это уже серьезная угроза.....
Прокопьев накупил кучу СМИ, чтобы выводить свои доходы в серую кошелку.
16.02.2017 09:15
16.02.2017 09:24
2. А причем тут начальники Горлова?
3. Он хоть до пенсии дослужился?
16.02.2017 09:52
16.02.2017 10:00
16.02.2017 10:34
16.02.2017 11:17
Все, сажусь писать детектив по материалам Банкфакса. Приглашаю соавторов.
16.02.2017 11:42
... представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности....
а вот председателю Славгородского городского суда АК г-ну Косых Сергею Ивановичу не быть привлечённым к какой либо даже моральной ответственности, за то, что его подчинённая федеральный судья именуемая Сонька Золотая Ручка находясь в отпуске нарушает ППД, и демонстративно под окном председателя суда ставила сов автомобиль НИСАН-ЖУК 18 01.17г, согласно фото у знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой зона действия 50 метров., за который полагается штраф 1500руб
Тут не было заказа, поэтому без "разрешения" работники ОГИБДД Славгорода протокол не составляли, председатель АКС размышляет, а прокурор хороший вообще отказался принимать меры, утверждая, что это не его компетенция мочить зазнавшихся судей в т.ч. и за нарушение ПДД. А тогда чья? Кто даёт разрешение составить протокол?
Пока даже на судей по закону никто не имеет права составлять протокол, до тех пор правосудие в Славгороде и АКС будет басманным.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
16.02.2017 11:56
16.02.2017 12:39
16.02.2017 12:55
16.02.2017 14:16
16.02.2017 14:33
16.02.2017 14:37
Нд-а... Судьба у человека такая? Или ухмылка фортуны? Мне, почему-то, его как-то жаль даже....
16.02.2017 14:52
16.02.2017 14:37 И мне честно жаль парня... Корявенько так карьерка закончилась (((
16.02.2017 15:09
16.02.2017 15:34
16.02.2017 15:43
как показали в "Бандитский Петербург" эту порнографию , так и молодёжь продолжает ?
16.02.2017 16:51
Давно уже нет такого. Как Олдак пришел, пьянки закончились.