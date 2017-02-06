«Вертолет здоровья»: Алтайский край ищет себе геликоптер для доступа к жителям отдаленных сел

Правительство Алтайского края в 2017 году планирует приобрести санитарный вертолет Ми-8 за 380 млн рублей. Его будут использовать для транспортировки больных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минстройтранса региона Дмитрия Коровина.

По словам чиновника, сейчас составляется схема закупки. Судя по описанию, она будет достаточно сложной. «Край вошел в федеральный проект по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ. И мы с «Вертолетами России», Росавиацией и «Государственной транспортной лизинговой компанией» сейчас прорабатываем схему покупки Ми-8, оснащенного медицинским модулем, в лизинг сроком на 7-8 лет», — сказал изданию г-н Коровин.

Согласно условиям проекта, санитарный вертолет должен быть не старше 2-3 лет. Парк региональной авиакомпании «Алтайские авиалинии», как отметил Дмитрий Коровин, насчитывает «пять вертолетов, но, единственное, нет таких новых». Господдержка предусматривает компенсацию лизинговых платежей при покупке Ми-8 или другого легкого вертолета «Ансат». Так, Алтайскому краю на ближайшие три года утверждена федеральная поддержка на эти цели в объеме более 120 млн рублей и, в частности, на 2017 год — 41,8 млн рублей.