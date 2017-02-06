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Главная Лента новостей «Вертолет здоровья»: Алтайский край ищет себе геликоптер для доступа к жителям отдаленных сел

«Вертолет здоровья»: Алтайский край ищет себе геликоптер для доступа к жителям отдаленных сел

16.02.2017 09:30

Правительство Алтайского края в 2017 году планирует приобрести санитарный вертолет Ми-8 за 380 млн рублей. Его будут использовать для транспортировки больных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минстройтранса региона Дмитрия Коровина.

По словам чиновника, сейчас составляется схема закупки. Судя по описанию, она будет достаточно сложной. «Край вошел в федеральный проект по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ. И мы с «Вертолетами России», Росавиацией и «Государственной транспортной лизинговой компанией» сейчас прорабатываем схему покупки Ми-8, оснащенного медицинским модулем, в лизинг сроком на 7-8 лет», — сказал изданию г-н Коровин.

Согласно условиям проекта, санитарный вертолет должен быть не старше 2-3 лет. Парк региональной авиакомпании «Алтайские авиалинии», как отметил Дмитрий Коровин, насчитывает «пять вертолетов, но, единственное, нет таких новых». Господдержка предусматривает компенсацию лизинговых платежей при покупке Ми-8 или другого легкого вертолета «Ансат». Так, Алтайскому краю на ближайшие три года утверждена федеральная поддержка на эти цели в объеме более 120 млн рублей и, в частности, на 2017 год — 41,8 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 8
Рома

16.02.2017 10:14

«ВЕРТОЛЕТ ЗДОРОВЬЯ»:

Ребята- "афтуры", после "толибановских драм.вертолетов" , вы издеваетесь что ли?
Завсегдатай

16.02.2017 11:42

А говорят денег что нет. 380 млн это не малая сумма. Обслуживание вертолёта думаю тоже не дешёвое удовольствие. А ещё придется пилотов, механиков и прочий персоонал содержать. Да и керосина он около 1000л в час потребляет. Это же сколько машин и бригад скорой помощи на эти деньги содержать можно? Очень сомнительное решение.
Мистер Вульф

16.02.2017 12:54

Опять решили на откате денег срубить. Цена МИ-8 примерно 2.7 млн долларов (2.7х58 руб=156.600.000 рублей). То есть заведомо собираются купить по цене завышенной, более чем в два раза.
Пусть Робинсон купят, как на Телецком, он дешевле.
ПреДыдущему

16.02.2017 14:17

За 150млн можно купить хлам. Нелезь со своей дурной тыквой, куда тебя не просят.
ИСТИНА

16.02.2017 15:36

с момента приобретения вертолета, появится сообщение.... что чиновники с гостями из Москвы... на охоте на архаров в горох Горного Алтая....
Балаган...

16.02.2017 16:19

Позакрывали больницы, ФАПы, роддома, посократили койко-места в стационарах...
И в нашем крае нас спасёт
лишь автопоезд и вертолёт!!!
Правда, если вам повезёт...
Мистер Вульф

16.02.2017 16:44

ПреДыдущему писал(а):
За 150млн можно купить хлам. Нелезь со своей дурной тыквой, куда тебя не просят.


ты даун-троль, сам хлам) цены посмотри на сайте производителя и глохни, утырок
Олег Паутов

16.02.2017 16:51

Наконец то хоть что то для людей!