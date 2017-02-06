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Главная Лента новостей Олег Боронин пожаловался на стаи собак во вверенном ему алтайском муниципалитете

Олег Боронин пожаловался на стаи собак во вверенном ему алтайском муниципалитете

16.02.2017 09:55

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин на своей странице в Facebook пожаловался на бездомных собак, которые периодически совершают нападения на жителей муниципалитета. При этом г-н Боронин склонен винить в сложившейся ситуации несовершенство краевого закона, который поручил заниматься «живностью» местным властям, однако не предоставил достаточно средств.

Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

В очередной раз в прошедший понедельник выступил на расширенной планерке в администрации Первомайского района по поводу неисполнения возложенных на нее государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. В очередной раз вчера сдал в канцелярию администрации района письмо, содержание которого свидетельствует о нападении девяти безнадзорных собак в поселке Сибирском - в этот раз на продавца магазина «Центральный», которая шла со смены. В который раз выкладываю свежее видео, свидетельствующее о неисполнении государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Первомайского района. На этот раз свора бродячих собак бежит по улице, которая ведет к Цаплинской амбулатории и администрации Сибирского сельсовета.

И я уже не требую исполнения возложенных краевым законом госполномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных от главы администрации Первомайского района Алексея Рубцова - понимаю, что это бессмысленно, ибо даже прокуратура Первомайского района на наше обращение не отреагировала, пропустив установленный законом 30-дневный срок (письмо направлено еще в середине декабря 2016 года, отметка о регистрации в прокуратуре имеется). Я просто предлагаю губернатору Алтайского края, как высшему должностному лицу государственной власти, лично начать исполнять означенные государственные полномочия на территории Первомайского района.

Один из комментаторов справедливо заметил, что это все-таки «ваши собаки», их не привозят из Новоалтайска, Барнаула или Рубцовска. «Это ваши жители отпускают или выгоняют своих собак на улицу. Не сидите на диванах. «Винтовка и ведро патронов!» - чем не лозунг для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», - призвал действовать Олега Боронин его собеседник по соцсети. «Не призывайте меня нарушать закон. За «наших» собак, которых отвязывают жители, мы нещадно штрафуем. А это — следствие непродуманного закона, который переложил ответственность на муниципалитеты, при этом не выделив должного финансирования», - парировал г-н Боронин.

Добавим, что уничтожать собак любыми способами закон действительно запрещает, в нем речь идет именно о их содержании. Госполномочия по надзору за такими животными с 1 января 2016 года переданы на уровень МО, однако последние не обладают финансами, чтобы справляться с «полчищами» собак.

Между тем как стало известно 15 февраля, СУ СКР по Алтайскому краю назначило доследственную проверку по сообщению о неоднократном нападении бродячих собак на жителей поселка Сибирский Первомайского района. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении г-на Боронина. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Добавим, не исключен вариант, при котором «крайним» назначат главу администрации Первомайского района. В этом случае он скорее всего отделается штрафом, а также обязанностью устранить замечания в определенный срок.

Видео: профиль в Facebook Олега Боронина

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 14
гость

16.02.2017 11:51

Ощущение что гр. Бородин просто пиарится на проблеме. Взял бы да придумал как устранить эту проблему. А он только ходит и ноет. Проблема в том, мне кажется, что с одной стороны гуманность к животным, с другой что содержать (кормить, лечить, убирать за ними . тд) никто не хочет, да и дорого это. Полагаю что в крае есть проблемы на которые можно потратить государевы деньги с большей пользой.
Сибирский

16.02.2017 12:02

Не состоявшийся губернатор Боронин, любитель животных, дома он ест со своими кошками и собаками с одной миски, мы жители были бы рады если бы эти милые собачки сожрали Боронина, и не оставили после него даже костей, и в Сибирском был бы праздник, а собачкам памятник.
ЭТО СРуны с ВАКАЕВЫМ проводят СЕМИНАР СПОЙЛЕРОВ?? ВОТ И ?

16.02.2017 12:31

подкинули собачек НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ от СИБИРСКОГО, а она в лице БОРОНИНА в штаны наложила...
Так что сессия для отморозков политики началась....
Боронину

16.02.2017 12:34

Что ты думаешь по поводу вот этого материала
http://www.moscow-post.com/economics/farmatsevticheskaja_kompanija_evalar_pytaetsja_prikryt_finansovye_narushenija_politicheskimi_metodami23942/
кум

16.02.2017 13:02

Бродячих собак отстреляют бесплатно когда они комдиву ракетному галифе распустят на ленточки)
А ЕСЛИ СОБАКИ УКУСЯТ КУМА БОРОНИНА ??

16.02.2017 13:05

бесплатно, НО ЗА БЕСЦЕННУЮ БАНДЕРОВСКУЮ ЗАДНИЦУ !! Вот так и начинаются МАЙДАУНЫ.
Трезвый взгляд

16.02.2017 13:59

Маразм крепчает. Несовершенство законов, отсутствие элементарного порядка и дисциплины, инфальтивность власти, Ну и зачем нам такие правители, которые не могут решить такую простейшую задачу по отлову и уничтожению бродячих собак?
и Трезвому взгляду

16.02.2017 15:01

Я сельский житель, двое детей-школьников. Проблема очень актуальна, изучена мной и оценивается, как очень серьезная. С позиции муниципалитета: "законодатель в данном вопросе-неадекват..". И это небезосновательно... Берем: 1) Закон "об оружии" (произвоство выстрела в черте насел. пункта-штраф 40т.р. физ.лицу, юр. лицу - плюсуйте нолики; 2) ФЗ-131 (основная библия МО) - перечень возложенных на МО полномочий с точки зрения финансового обеспечения, посилен только Москве, Питеру и нефтедобывающим регионам ( уверяю, что даже такие центры, как Барнаул, Новосиб ничерта не справляются ДОЛЖНЫМ образом с возложенными данным законом полномочиями (примеры: содержание тротуаров в зимн. период, подьездных путей к социально значимым обьектам, пожарным источникам и т.д.)) ; 3) абсолютное несоответствие штатной численности сельских МО реальной нагрузке, несоответствие з\плат требуемой квалификации и.д. (примеры, когда в селах главы-женщины не имеют водителей в штате, а детей, больных и т.д. в район возить надо, на них же МЧС свалило добровольную деятельность по тушению пожаров до прибытия последних и т.д.) и т.д. В результате в стране идет массовая фальсификация статистики по всем направлениям, во всех областях, замыливание проблемных ситуаций до ЧП (когда где нибудь не будет растерзан очередной человек собаками). И Позиция таких Бородиных, это не пиар, а крик отчаяния и надеюсь первые ростки настоящего самосознания представителей народа на земле!
вожак стаи с вожаком стаи завсегда мир заключат

16.02.2017 15:51

олег их не стреляет на шаурму - они граждан не кусают.
Может стоит БОРОНИНУ ПРИВЛЕЧЬ ПУТИНА к НАВЕДЕНИЮ порядка !?? В !??

16.02.2017 16:01

посёлке СИБИРСКИЙ ?? Ну не справляется сей спойлер ни с чем... Сидит и книжки читает!! То за него котельную делают ?? А он голодует!! и.т.д. и.т.п. Ну со всего Алтая собаки собрались в СИБИРСКОМ!! Знают, что у БОРОНИНА НЕТ хозяйской инициативы... Скоро будет ставить вопросы !! НАДО БЫ ПОД КУСТИКАМИ ПОЛОЖИТЬ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ.. АЙ, АЙ!! Шо делать?? Нет финансов на это!!
Тем, кто не допонимает ситуацию

16.02.2017 16:35

Представьте, что ваш начальник, который за свою работу получает в 3-4 раза больше вас, не любит работать (или не умеет) и постоянно сваливает на вас свою работу. Будете ли вы возмущаться? Или молча будете исполнять чужую работу? Если первое - то чем вы отличаетесь от этого Боронина? Человек просто не хочет работать за другого и всячески пытается заставить этого другого честно выполнять СВОЮ работу. Если второе - вы быдло! Так вам и надо! Молчите и пашите за другого. Но не требуйте того же от нормальных людей!
ЗДЕСЬ БЕЗ ПЕНДЕЛЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО БОРОНИНУ !??

16.02.2017 16:41

НЕ ОБОЙТИСЬ....
Вася

16.02.2017 17:19

Ворон ворона в глаз не клюнет. Боронин относится к детяму Шарикова. Вот и плодит кровных братьев. Собаки его любят, со всей округи лезут. Это его будущие избиратели и по разуму они с ним на одной линии.
и

16.02.2017 17:31

Разрешите уточнить: предыдущий пост не про Боронина (не знаком), а про реальную ситуацию на местах...