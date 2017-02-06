Олег Боронин пожаловался на стаи собак во вверенном ему алтайском муниципалитете

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин на своей странице в Facebook пожаловался на бездомных собак, которые периодически совершают нападения на жителей муниципалитета. При этом г-н Боронин склонен винить в сложившейся ситуации несовершенство краевого закона, который поручил заниматься «живностью» местным властям, однако не предоставил достаточно средств.

Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района: В очередной раз в прошедший понедельник выступил на расширенной планерке в администрации Первомайского района по поводу неисполнения возложенных на нее государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. В очередной раз вчера сдал в канцелярию администрации района письмо, содержание которого свидетельствует о нападении девяти безнадзорных собак в поселке Сибирском - в этот раз на продавца магазина «Центральный», которая шла со смены. В который раз выкладываю свежее видео, свидетельствующее о неисполнении государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Первомайского района. На этот раз свора бродячих собак бежит по улице, которая ведет к Цаплинской амбулатории и администрации Сибирского сельсовета. И я уже не требую исполнения возложенных краевым законом госполномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных от главы администрации Первомайского района Алексея Рубцова - понимаю, что это бессмысленно, ибо даже прокуратура Первомайского района на наше обращение не отреагировала, пропустив установленный законом 30-дневный срок (письмо направлено еще в середине декабря 2016 года, отметка о регистрации в прокуратуре имеется). Я просто предлагаю губернатору Алтайского края, как высшему должностному лицу государственной власти, лично начать исполнять означенные государственные полномочия на территории Первомайского района.

Один из комментаторов справедливо заметил, что это все-таки «ваши собаки», их не привозят из Новоалтайска, Барнаула или Рубцовска. «Это ваши жители отпускают или выгоняют своих собак на улицу. Не сидите на диванах. «Винтовка и ведро патронов!» - чем не лозунг для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», - призвал действовать Олега Боронин его собеседник по соцсети. «Не призывайте меня нарушать закон. За «наших» собак, которых отвязывают жители, мы нещадно штрафуем. А это — следствие непродуманного закона, который переложил ответственность на муниципалитеты, при этом не выделив должного финансирования», - парировал г-н Боронин.

Добавим, что уничтожать собак любыми способами закон действительно запрещает, в нем речь идет именно о их содержании. Госполномочия по надзору за такими животными с 1 января 2016 года переданы на уровень МО, однако последние не обладают финансами, чтобы справляться с «полчищами» собак.

Между тем как стало известно 15 февраля, СУ СКР по Алтайскому краю назначило доследственную проверку по сообщению о неоднократном нападении бродячих собак на жителей поселка Сибирский Первомайского района. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении г-на Боронина. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Добавим, не исключен вариант, при котором «крайним» назначат главу администрации Первомайского района. В этом случае он скорее всего отделается штрафом, а также обязанностью устранить замечания в определенный срок.