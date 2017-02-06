Билетные колебания: перевозчики Рубцовска после суток эксперимента «откатили» цену проезда

16 февраля автоперевозчики Рубцовска, работающие на городских маршрутах №№ 1т, 7, 12, 14, вернули «старую» стоимость проезда, снизив цены на билет с 17 до 15 рублей. Таким образом, внезапное повышение расценок, ставшее сюрпризом для горожан, продлилось всего сутки. Об этом сообщают сами жители Рубцовска в соцсетях, информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в администрации города.

Как сообщила руководитель пресс-службы горадминистрации Наталья Мещерякова, изначально увеличение тарифа перевозчики аргументировали экономической целесообразностью. Однако 15 февраля предприниматели решили «переиграть» все назад — ситуация обсуждалась на совещании с участием перевозчиков, специалистов муниципалитета и первого замглавы администрации Дмитрия Фельдмана. «После обсуждения ситуации Дмитрий Фельдман рекомендовал пассажироперевозчикам взять тайм-аут для всестороннего обсуждения вопроса и принятия окончательного согласованного решения. До этого момента присутствовавшие на совещании перевозчики пообещали оставить стоимость проезда на указанных маршрутах на уровне 15 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Сами горожане в соцсетях рассказывают, что ближе к вечеру 15 февраля водителям, работающим на указанных маршрутах, поступали звонки, вероятно, от руководства. После этого они объявляли о том, что с 16 февраля проезд вновь будет стоит 15 рублей.

В то же время г-жа Мещерякова подтвердила звучавшие ранее заявления о том, что перевозчики, работающие на маршрутах №№ 3, 6к, 10, уведомили о планируемом увеличении стоимости проезда до 17 рублей с 20 февраля. «На маршрутах №№ 13, 30 стоимость перевозки пока остается без изменения. Также в Рубцовске проезд на общественном транспорте, осуществляющем перевозки по регулируемому тарифу на троллейбусных маршрутах №№ 1, 2, автобусных маршрутах №№ 4, 5, 5к, 6, 9, 24, остается без изменения – 15 рублей», — сообщила руководитель пресс-службы.

Напомним, несколько перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта в Рубцовске, решили поднять стоимость проезда на два рубля — до 17 рублей. Они воспользовались тем, что тарифы на маршрутах считаются нерегулируемыми, и в установленном порядке уведомили о грядущем повышении горадминистрацию. Однако для горожан событие все равно стало сюрпризом.

Поднятие тарифов можно назвать запланированным: еще в январе 2015 года председатель «Рубцовского общества автопредпринимателей» Андрей Саблин рассказывал о планах владельцев маршрутных такси повысить плату в феврале с 13 до 17 рублей. По его словам, старая цена не окупает все расходы автоперевозчиков и, по подсчетам экономистов, себестоимость проезда составляет 25 рублей. Тем не менее в администрацию были переданы документы с ценой в 19 рублей, впоследствии стороны якобы сошлись на 17 рублях, а в итоге вовсе установили стоимость билета на уровне 15 рублей.