Билетные колебания: перевозчики Рубцовска после суток эксперимента «откатили» цену проезда

16.02.2017 11:53
16 февраля автоперевозчики Рубцовска, работающие на городских маршрутах №№ 1т, 7, 12, 14, вернули «старую» стоимость проезда, снизив цены на билет с 17 до 15 рублей. Таким образом, внезапное повышение расценок, ставшее сюрпризом для горожан, продлилось всего сутки. Об этом сообщают сами жители Рубцовска в соцсетях, информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в администрации города.
Как сообщила руководитель пресс-службы горадминистрации Наталья Мещерякова, изначально увеличение тарифа перевозчики аргументировали экономической целесообразностью. Однако 15 февраля предприниматели решили «переиграть» все назад — ситуация обсуждалась на совещании с участием перевозчиков, специалистов муниципалитета и первого замглавы администрации Дмитрия Фельдмана. «После обсуждения ситуации Дмитрий Фельдман рекомендовал пассажироперевозчикам взять тайм-аут для всестороннего обсуждения вопроса и принятия окончательного согласованного решения. До этого момента присутствовавшие на совещании перевозчики пообещали оставить стоимость проезда на указанных маршрутах на уровне 15 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Сами горожане в соцсетях рассказывают, что ближе к вечеру 15 февраля водителям, работающим на указанных маршрутах, поступали звонки, вероятно, от руководства. После этого они объявляли о том, что с 16 февраля проезд вновь будет стоит 15 рублей.
В то же время г-жа Мещерякова подтвердила звучавшие ранее заявления о том, что перевозчики, работающие на маршрутах №№ 3, 6к, 10, уведомили о планируемом увеличении стоимости проезда до 17 рублей с 20 февраля. «На маршрутах №№ 13, 30 стоимость перевозки пока остается без изменения. Также в Рубцовске проезд на общественном транспорте, осуществляющем перевозки по регулируемому тарифу на троллейбусных маршрутах №№ 1, 2, автобусных маршрутах №№ 4, 5, 5к, 6, 9, 24, остается без изменения – 15 рублей», — сообщила руководитель пресс-службы.
Напомним, несколько перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта в Рубцовске, решили поднять стоимость проезда на два рубля — до 17 рублей. Они воспользовались тем, что тарифы на маршрутах считаются нерегулируемыми, и в установленном порядке уведомили о грядущем повышении горадминистрацию. Однако для горожан событие все равно стало сюрпризом.
Поднятие тарифов можно назвать запланированным: еще в январе 2015 года председатель «Рубцовского общества автопредпринимателей» Андрей Саблин рассказывал о планах владельцев маршрутных такси повысить плату в феврале с 13 до 17 рублей. По его словам, старая цена не окупает все расходы автоперевозчиков и, по подсчетам экономистов, себестоимость проезда составляет 25 рублей. Тем не менее в администрацию были переданы документы с ценой в 19 рублей, впоследствии стороны якобы сошлись на 17 рублях, а в итоге вовсе установили стоимость билета на уровне 15 рублей.
16.02.2017 12:31
16.02.2017 12:45
Фармацевтическая компания Эвалар пытается прикрыть финансовые нарушения политическими методами
Автор: Арсений Дятлов, 2017-02-15 14:02:17
До недавнего времени основными проблемами фармацевтической компании «Эвалар» считались периодические заявления ФАС о неправомерном использовании в рекламе продукции фирмы данных об якобы имеющихся у нее положительных медицинских свойствах. Федеральная служба от компании требовала убрать (либо подтвердить) слова о «лечебном эффекте», «лечебных свойствах» в рекламе отдельных БАДов. Иногда накладывались штрафы, были даже случаи с запретом продажи отдельных продуктов компании. Но что такое для «Эвалара» штраф в 100 тысяч рублей, когда фирма вкладывает в рекламу 12-15% от собственного дохода и входит в двадцатку крупнейших рекламодателей России, тратя на рекламу несколько миллиардов рублей в год? Негативные последствия от информации о штрафах «забивались» агрессивной рекламой в федеральных СМИ о новой и «эффективной» продукции «Эвалара».
Фармацевтическая компания Эвалар пытается прикрыть финансовые нарушения политическими методами
Однако, рано или поздно, «мыльный пузырь» должен был лопнуть. С осени 2016 года у компании начались реальные проблемы
http://www.moscow-post.com/economics/farmatsevticheskaja_kompanija_evalar_pytaetsja_prikryt_finansovye_narushenija_politicheskimi_metodami23942/
16.02.2017 13:39
Что же не обратите внимания на другие предприятия, где платятся зарплаты в "конверте", где права работников нарушаются на каждом шагу, где проворачиваются аферы с уходом от налогов, где "доится" муниципальный бюджет?
А, шавки?
16.02.2017 15:18
16.02.2017 15:47
16.02.2017 16:28