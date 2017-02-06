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Главная Лента новостей Депутаты Рубцовского горсовета избрали полноправного сити-менеджера на ближайшие семь месяцев

Депутаты Рубцовского горсовета избрали полноправного сити-менеджера на ближайшие семь месяцев

16.02.2017 10:32

16 февраля на очередной сессии горсовета Рубцовска депутаты избрали нового сити-менеджера из трех кандидатов. Главой администрации ожидаемо стал Дмитрий Фельдман, ранее занимавший должность первого заместителя и исполнявший обязанности сити-менеджера с августа 2015 года — с момента отстранения Владимира Ларионова в связи со следствием по его уголовному делу.

Кроме Дмитрия Фельдмана на пост претендовали депутат местного горсовета Евгений Криволапов, а также замначальника управления по ЖКХ, хозяйству и благоустройству горадминистрации Владимир Веснин. Однако у них фактически не было шансов. По сообщениям источников ИА «Банкфакс», г-н Фельдман представился депутатам компромиссной фигурой. Имея опыт работы в муниципалитете, а также будучи беспартийным, он добился поддержки от представителей всех партий.

В итоге на саму сессию пришли 26 из 27-и народных избранников, сообщила ИА «Банкфакс» присутствовавшая в зале депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. Во время голосования, которое проходило в открытом формате, кандидатуру первого зама поддержали практически единогласно. «За» Дмитрия Фельдмана проголосовали 23 депутата, против — двое, еще один воздержался. Поскольку голосование было открытым, известно, что против проголосовали депутаты от «Справедливой России» Максим Забудаев и Евгений Криволапов. Сам г-н Криволапов набрал три голоса «за», остальные 23 депутата предпочли воздержаться. Владимир Веснин не получил голосов в свою поддержку, 24 депутата воздержались от голосования по его кандидатуре, двое выступили против.

В соответствии с Уставом, глава города Александр Дьяконенко должен будет подписать с победителем контракт на срок полномочий депутатского корпуса. Он, напомним, истекает уже в сентябре 2017 года — тогда в Рубцовске, как и во многих других муниципалитетах, будет сформирован новый созыв представительного органа. Соответственно, Дмитрию Фельдману, при желании, придется подтверждать полномочия сити-менеджера через конкурс.

Дмитрий Фельдман в 2000-х годах работал на рубцовском заводе «Алттрак», в 2009 году он стал директором скандально известного предприятия. Однако пробыл он на посту всего три месяца. После г-н Фельдман был назначен заместителем гендиректора ОАО «Алтайское тракторостроительное объединение». 11 мая 2010 года на фоне развала производства в его отношении прокурором города Евгением Степановым было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.31 КоАП РФ (нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению). После Дмитрий Фельдман был назначен на должность инвестиционного уполномоченного, замглавы администрации Рубцовска, курировал вопросы финансово-экономической и инвестиционной политики.

Фото: сайт администрации Рубцовска


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Комментарий

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Комментариев 21
СН

16.02.2017 10:53

Судя по перечисленным "достижениям" заваливает всё что можно и нельзя. Однако, суперэффективного ситика избрали депутаты!
Гость

16.02.2017 10:59

Дешевый фарс, бездарные речи и дряхлая организация. В очередной раз рубцовчане убедились в никчемности Дьяконенко и его "депутатского корпуса". Видно, что краевые власти хорошо потрудились. Ждите нового повышения тарифов и новой волны приватизации (Водоконал, Центральный рыеок и т.д.)
Гость

16.02.2017 11:05

Пожелаем Д.З.Фельдману не повторять ошибок предшественников и поменьше делать своих оригинальных И вообще чтить УК РФ, не забывая о том, что полномочия заканчиваются рано или поздно...
анонимус

16.02.2017 11:30

Фельдман, Криволапов, Веснин... Тут очень подходит "аксиома Эскобара", только для трех объектов выбора :)
http://cs317327.userapi.com/v317327230/2871/2dNBG6wbCwc.jpg
Фрося

16.02.2017 11:43

Ну Весни-то,Веснин,куда он то лезет,на своем месте справиться не может
На 10.53

16.02.2017 12:20

Из претставленных кандидатур вы бы за другого голосовали?
на 12:20

16.02.2017 12:36

ни одного достойного
Вредный

16.02.2017 12:55

Ну теперь не Рубцовск, а земля обетованная
Мистер Вульф

16.02.2017 12:59

ну щас всё асфальтом позальёт за свои кровные с барского плеча
Эх, депутатики рубцовские....

16.02.2017 13:29

Измельчал народец. Вместо героя-балтийца Петьки Гамалеева и кемеровского ловеласа и певца Вовы Ларионова выбрать руководителем города этого тихого застенчивого воришку? Тьфу на вас. Юрий Михеевич сейчас с того света смотрит и ужасается. Ну и перед Артуром Александровичем тоже неудобно. Что же вы депутатики так город наш не любите?
Рубцовский городовой

16.02.2017 13:31

Посмотрите что в Рубцовске с финансами и инвестициями. Ну Фельдман накурировал. Давайте его в губернаторы двигать.
г-н Зюганов

16.02.2017 13:33

А что коммунисты? Подмахнули? Консолидировались? Не стыдно будет людям в глаза смотреть?
Гость предыдущему

16.02.2017 14:00

Лучше из трёх реального кандидата поддержать, чем голову в песок прятать и ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ, как ЛДПР.
Что за позиция? Против слабо?
14-00

16.02.2017 14:12

Паскудная позиция будучи коммунистом жулика поддерживать, который при всех начальниках без мыла пролез. Или нет?
"Гостю предыдущему"

16.02.2017 14:16

Вас вот милые веселые "поддержанты" Фельдмана из КПРФ: с сегодняшнего дня вы несете отвественность за то как убирают и ремонтируют дороги, кормят в детских садах, платят зп муниципалам. Фельдман ваш лидер и кумир - отвечайте за него, клоуны краснокоричневые.
Я ржу

16.02.2017 14:29

Как ер теперь тряпку грязную перекидывает на других
Рубцовск

16.02.2017 14:32

Даёшь Шудру на место мэра!
Ради неё Дерябин воздержался. Была бы она, он бы поддержал
на 14:29

16.02.2017 14:42

Да с ер то как раз все понятно - это днище. вы то в данной ситуации чем от них отличаетесь? такие же подымальщики рук как и они, безответственные и трусливые
ИЗ Рубцовска

16.02.2017 14:44

Позорные коммунисты! Ну ладно "едроссы". Им сказали- они под козырёк. А коммуняки! Вот вам и вся их сучность! За последнее время такой ужас : грязь, ни одного чистого места в городе, дорог нет, центральная площадь заросла бурьяном,невыплаты заработной платы, полная неразбериха во всём. И голосуют за этого никчёмного Фельдмана! Бадина и Ларионову лизала, Селиванов - алкаш, Попов с Мадяром- случайные люди. И это фракция коммунистов. Где партийная принципиальность, постоянство в своих действиях - как можно было поддерживать такое ужасающее положение в городе. Продажные суки!
Горожане

16.02.2017 14:56

Что значит "ладно едроссы?" От себя ответственность уводите? Ваш выходец Фельдман и вам за него ответственность нести.
Грустно

16.02.2017 15:04

Грустно что сейчас единороссы вместо того чтобы поддержать своего протеже ещё больше снижают свой рейтинг занимаясь перекидыванием ответственности.
Лучше бы писали по каким критериям его поддержали ведь есть и хорошее...