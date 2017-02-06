Депутаты Рубцовского горсовета избрали полноправного сити-менеджера на ближайшие семь месяцев

16 февраля на очередной сессии горсовета Рубцовска депутаты избрали нового сити-менеджера из трех кандидатов. Главой администрации ожидаемо стал Дмитрий Фельдман, ранее занимавший должность первого заместителя и исполнявший обязанности сити-менеджера с августа 2015 года — с момента отстранения Владимира Ларионова в связи со следствием по его уголовному делу.

Кроме Дмитрия Фельдмана на пост претендовали депутат местного горсовета Евгений Криволапов, а также замначальника управления по ЖКХ, хозяйству и благоустройству горадминистрации Владимир Веснин. Однако у них фактически не было шансов. По сообщениям источников ИА «Банкфакс», г-н Фельдман представился депутатам компромиссной фигурой. Имея опыт работы в муниципалитете, а также будучи беспартийным, он добился поддержки от представителей всех партий.

В итоге на саму сессию пришли 26 из 27-и народных избранников, сообщила ИА «Банкфакс» присутствовавшая в зале депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. Во время голосования, которое проходило в открытом формате, кандидатуру первого зама поддержали практически единогласно. «За» Дмитрия Фельдмана проголосовали 23 депутата, против — двое, еще один воздержался. Поскольку голосование было открытым, известно, что против проголосовали депутаты от «Справедливой России» Максим Забудаев и Евгений Криволапов. Сам г-н Криволапов набрал три голоса «за», остальные 23 депутата предпочли воздержаться. Владимир Веснин не получил голосов в свою поддержку, 24 депутата воздержались от голосования по его кандидатуре, двое выступили против.

В соответствии с Уставом, глава города Александр Дьяконенко должен будет подписать с победителем контракт на срок полномочий депутатского корпуса. Он, напомним, истекает уже в сентябре 2017 года — тогда в Рубцовске, как и во многих других муниципалитетах, будет сформирован новый созыв представительного органа. Соответственно, Дмитрию Фельдману, при желании, придется подтверждать полномочия сити-менеджера через конкурс.

Дмитрий Фельдман в 2000-х годах работал на рубцовском заводе «Алттрак», в 2009 году он стал директором скандально известного предприятия. Однако пробыл он на посту всего три месяца. После г-н Фельдман был назначен заместителем гендиректора ОАО «Алтайское тракторостроительное объединение». 11 мая 2010 года на фоне развала производства в его отношении прокурором города Евгением Степановым было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.31 КоАП РФ (нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению). После Дмитрий Фельдман был назначен на должность инвестиционного уполномоченного, замглавы администрации Рубцовска, курировал вопросы финансово-экономической и инвестиционной политики.