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Главная Лента новостей Гигант сделал выбор: «Газпром» променял алтайскую трубу в Китай на поставки с Сахалина

Гигант сделал выбор: «Газпром» променял алтайскую трубу в Китай на поставки с Сахалина

16.02.2017 10:53

«Газпром» 15 февраля заявил о начале нового раунда переговоров с китайской монополией CNPC по трубопроводным поставкам газа. Причем упор в диалоге будет сделан на поставках с Сахалина, для которых уже частично готова инфраструктура. Газопровод «Алтай» в сообщении компании практически не упоминается и, как пишет «Коммерсантъ», тема его строительства становится все менее актуальной.

Вопрос о поставках газа обсуждался во время визита главы «Газпрома» Алексея Миллера в КНР, в рамках которого поднимались все аспекты сотрудничества, в том числе поставки в Китай по уже заключенному контракту по «восточному маршруту» («Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год, старт поставок — не позднее 2021 года). «Западный маршрут» через Алтай, который годами был основной переговорной целью «Газпрома», в сообщении компании упомянут вскользь, упор сделан именно на поставках с Сахалина, которые должны стать «дополнением и расширением» «восточного маршрута».

Впервые об идее поставок с Сахалина в КНР говорили в декабре 2014 года, когда стало очевидно, что контракт по «западному маршруту» будет еще нескоро. Тогда «Газпром» и CNPC договорились провести технические исследования, объем поставок обозначался в 15 млрд куб. м в год. Для китайцев, в целом закрывших потребности в импорте до 2020 года, Сахалин, по словам собеседников издания, представлял интерес. Так газ пришел бы в густонаселенные северо-восточные провинции, где стал бы конкурентом импортному СПГ, что дало бы CNPC дополнительные аргументы в переговорах с поставщиками. Для «Газпрома» в проекте есть плюсы: большая часть инфраструктуры — газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток — уже построена и недозагружена.

Напомним, «западный маршрут» - «Алтай» - предусматривает поставку 30 млрд куб. м газа по трубопроводу из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край и Республику Алтай на северо-запад Китая в течение 30 лет. Для этой цели предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы через «два Алтая».

Переговоры о поставках ведутся уже более 10 лет, однако до сих пор значимого прогресса нет, в том числе потому, что в северо-западных провинциях Китая такое большое количество газа просто негде использовать. В начале июня 2016 года стало известно, что переговоры о поставке российского газа в Китай по западному — алтайскому маршруту явно далеки от завершения. Глава китайской CNPC Ван Илинь 2 июня де-факто дезавуировал регулярные заявления «Газпрома» о согласовании объемов поставок, заявив, что цифру в 30 млрд куб. м в год он знает лишь из прессы. Тогда эксперты утверждали, что переговоры по проекту существенно не продвинулись вперед с ситуации середины 2000-х годов. Однако с российской стороны регулярно звучат заявления о скором соглашении по проекту.


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Комментарий

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Комментариев 11
123456

16.02.2017 12:06

Нельзя противопоставлять, разные направления.
(в скбках)

16.02.2017 12:26

Ну ладно, природа чище будет.
Мистер Вульф

16.02.2017 12:37

Сколько денег на этом потенциально потерял Алтайский край?
Евгений

16.02.2017 12:37

О , а сколько нытья было про экологию , шаманов и красно книжных сусликов (разносчиков чумы) но теперь всё встало на свои места . Кизяк снова в тренде ))))
Мистеру Вульфу

16.02.2017 12:58

Ни сколько, край тут ни каким боком вообще не упоминался никогда))
Ликбез для Евгения

16.02.2017 13:18

Разносят чуму не суслики, а сурки. Суслик не краснокнижный, а краснощекий, живет в степи. В горах живет суслик длиннохвостый. За Укок откровенно радостно, если инфа правдивая.
123456

16.02.2017 13:31

Мистерам
денег край потеряет много, и на строительстве, на налогах и т.д. Горный Алтай потеряет еще больше.
Ru.банок

16.02.2017 14:22

Да всё будет!
И газ с Сахалина,и из Сибири,в Китае,все углеводороды на пользу пойдут!Там населения раз в несколько нашего будет!
Мистер Вульф

16.02.2017 16:37

Мистеру Вульфу писал(а):
Ни сколько, край тут ни каким боком вообще не упоминался никогда))


Далеки вы от темы. За аренду земли Газпром платил бы (и неплохо) муниципалитетам Алтайского края, чьи бюджеты сейчас пусты, а с крымняшем будут всё пустее и пустее...
Мистер Вульф

16.02.2017 16:40

123456 писал(а):
Мистерам
денег край потеряет много, и на строительстве, на налогах и т.д. Горный Алтай потеряет еще больше.


Я-то это понимаю. Это тут некоторые тупоголовые не понимают. Но мне интересно - сколько в цифрах в смысле рублей или долларов?
пирамидон

16.02.2017 16:45

Да, Бог с ними, китайцами,- они южнее живут, а когда нам газ подтянут? Вся Европа с укропами греется нашим газом, а мы кизяком и пустошью топимся.